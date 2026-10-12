പിണറായിക്കും കുടുംബത്തിനുമെതിരായ എഫ്ഐആര് വിവരങ്ങള് പുറത്ത്; രണ്ട് എഫ്ഐആറുകളിലായി16 പ്രതികള്
പിണറായി ഒന്നാം പ്രതിയായ കേസില് ആകെ ഏഴ് പ്രതികളാണുള്ളത്. കേസില് രണ്ടാം പ്രതി മകള് വീണ, മൂന്നാം പ്രതി വീണയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള എക്സാലോജിക് കമ്പനിയുമാണ്
Published : October 12, 2026 at 6:31 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: എക്സാലോജിക് കേസില് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയനെയും മരുമകന് പി. എ. മുഹമ്മദ് റിയാസിനെയും ഒന്നാം പ്രതികളാക്കി വിജിലന്സ് ഇന്ന് രജിസ്റ്റര് ചെയ്ത രണ്ട് വ്യത്യസ്ത എഫ്ഐആറുകളുടെയും വിവരങ്ങള് പുറത്തു വന്നു. ആദ്യ എഫ്ഐആറില് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വജയനാണ് ഒന്നാം പ്രതിയെങ്കില് രണ്ടാമത് രജിസ്റ്റര് ചെയ്ത കേസില് മരുമകനും മുന് മന്ത്രിയുമായ പി. എ. മുഹമ്മദ് റിയാസ് എംഎല്എ ആണ് ഒന്നാം പ്രതി. രണ്ട് എഫ്ഐആറിലും പിണറായിയുടെ മകള് വീണ ടി ആണ് രണ്ടാം പ്രതി.
പിണറായി ഒന്നാം പ്രതിയായ കേസില് ആകെ ഏഴ് പ്രതികളാണുള്ളത്. കേസില് രണ്ടാം പ്രതി മകള് വീണ, മൂന്നാം പ്രതി വീണയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള എക്സാലോജിക് കമ്പനിയും നാലാം പ്രതി ശശിധരന് കര്ത്തയും അഞ്ചാം പ്രതി സിംഎംആര്എല് ചീഫ് ജനറല് മാനേജര് പി. സുരേഷ്കുമാറും ആറാം പ്രതി സിഎംആര്എല് കമ്പനിയും ഏഴാം പ്രതി കമ്പനിയുടെ സഹോദര സ്ഥാപനമാമായ എംപവര് ഇന്ത്യ ക്യാപിറ്റല് ഇന്വെസ്റ്റ്മെൻ്റ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡുമാണ്. 1988 ലെ അഴിമതി നിരോധന നിയമം 13(2), 13(1)ഡി, 2018ലെ അഴിമതി നിരോധന ഭേദഗതി നിയമം 12,13(1) ബി, 13(2), ഐപിസി 120 ബി എന്നീ വകുപ്പുകള് പ്രകാരം തിരുവനന്തപുരം വിജിലന്സ് സ്പെഷ്യല് ഇന്വെസ്റ്റിഗേഷന് യൂണിറ്റ്- ഒന്ന് ആണ് എഫ്ഐആര് രജിസ്റ്റര് ചെയ്തത്.
മുഖ്യമന്ത്രി പദവി ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് 2016 മുതല് 2020 വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തില് നിയമ വിരുദ്ധമായ മാര്ഗങ്ങളിലൂടെയും ഐടി കണ്സള്ട്ടന്സി സേവനങ്ങള് നല്കിയെന്ന വ്യാജേന ശശിധരന് കര്ത്തയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സിഎംആര്എല് കമ്പനി, അവരുടെ ഉപ കമ്പനിയായ എംപവര് ഇന്ത്യ ക്യാപിറ്റല് ഇന്വെസ്റ്റ്മെൻ്റ് എന്നീ കമ്പനികളിലൂടെ വീണയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള എക്സാലോജിക് കമ്പനിയിലൂടെ 3.28 കോടി രൂപ അനധികൃതമായി കൈപറ്റിയെന്നാണ് എഫ്ഐആര് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. 2017 മാര്ച്ച് 3 മുതല് നവംബര് 1 വരെ യാതെരു സേവനവും നല്കാതെ സിഎംആര്എല് കമ്പനി ഏകദേശം 50 ലക്ഷം രൂപ കൈപ്പറ്റിയതായും എഫ്ഐആര് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന സ്ഥാനം ദുരുപയോഗം ചെയ്തു കൊണ്ട് വീണ അനധികൃതമായി നടത്തിയ സ്വത്തു സമ്പാദനമാണെന്നും എഫ്ഐആര് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇതിനായി ഒന്നാം പ്രതിയായ പിണറായി വിജയന് ക്രിമിനല് ഗൂഢാലോചനയില് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കെ ഏര്പ്പെടുകയായിരുന്നു. അതിനാല് അഴിമതി നിരോധന നിയമത്തിലെ 13(1)ഡി, 13(2) 2018ലെ അഴിമതി നിരോധന ഭേദഗതി നിയമം എന്നിവ പ്രകാരം അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ എഫ്ആര് ചുമത്തുകയാണെന്ന് വിജിലന്സ് എഫ്ഐആര് പറയുന്നു.
റിയാസ് ഒന്നാം പ്രതിയായ രണ്ടാം എഫ്ഐആറിലും വീണ. ടി. തന്നെയാണ് രണ്ടാം പ്രതി. റിയാസിൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളായ ഷൈജല്, നിഖില് പി, ഹസന് വരീഷ്, ഫൈജാസ് വി. പി., നന്ദുലാല്, സുബൈര് കറുവാംപൊയില് എന്നിവര് യഥാക്രമം മൂന്നുമുതല് എട്ടുവരെ പ്രതികളും മറ്റ് അറിയപ്പെടാത്ത ഗൂഢാലോചനയില് പങ്കാളികള് ഒന്പതാം പ്രതികളുമാണ്. 2018ലെ അഴിമതി നിരോധന നിയമം ഭേഗതി നിയമ പ്രകാരം 13(2), 13(1) ബി വകുപ്പുകളും ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത 61(2),3(5) വകുപ്പുകള് പ്രകാരവുമാണ് കേസ്.
കേരളത്തിലെ മന്ത്രി എന്ന നിലയില് രണ്ടാം പ്രതി വീണയും മറ്റ് 8 പ്രതികളുമായി ക്രിമിനല് ഗൂഢാലോചന നടത്തി അനധികൃത സമ്പാദ്യം വിവിധ ഇടനിലക്കാര് വഴി വിദേശങ്ങളിലേക്കു കടത്തി സ്വത്തു സമ്പാദനം നടത്തിയതായി രണ്ടാം എഫ്ഐആര് വ്യക്തമാക്കുന്നു. 2026 മെയ് 27 ന് വീണയുടെ വസതിയില് ഇഡി നടത്തിയ റെയ്ഡില് പിടിച്ചെടുത്ത ഡയറിയില് ഭര്ത്താവ് റിയാസിനു വേണ്ടി ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നിലനിര്ത്തിയിരുന്നതായി വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇതില് റിയാസിൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളായ മൂന്നാം പ്രതി ഷൈജല്, മറ്റു പ്രതികളായ നിഖില്, ഹസന് വാരിഷ് എന്നിവരുടെ പേരിനു നേരെ കോടിക്കണക്കിനു രൂപയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ പണം വീണയും റിയാസും മറ്റു പ്രതികളും ചേര്ന്ന് ദുബായിലേക്കു കടത്തി അവിടെ ഗാര്മെൻ്റ് കയറ്റുമതി ബിസിനസ് നടത്തുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം.
ഇതേ ദിവസം നടത്തിയ റെയ്ഡില് ഇഡി കണ്ടെത്തിയ റെഡ് നോട്ടില് കേരളത്തിലും വിദേശത്തും നടത്തിയ ഇലക്ട്രോണിക് ഇടപാടുകളുടെ വിശദാംശങ്ങള് കണ്ടെത്തി. ഇതു പ്രകാരം ആറാം പ്രതിയും യുഎഇയിലെ വീണയുടെയും റിയാസിൻ്റെയും സഹായിയായ ഫജാസിലേക്കാണ് ഇടപാടുകള് നടന്നിരിക്കുന്നത്. റെഡ് നോട്ടിലെ ഒരു പേജില് ആകെ നിക്ഷേപം 2,82,600 എഇഡി ആണ്. ഇതില് 1,46,600 എഇഡി 2024 സെപ്തംബറില് ഫജാസിനു അയച്ചു കൊടുത്തതായി പറയുന്നു. അതേ പേജില് കേരളത്തില് നിന്ന് മൊത്തം അയച്ചത് 85 എല് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ആകെ ഫജാസ് സ്വീകരിച്ചത് 349 കെ, എഇഡി ആണെന്ന് പറയുന്നു. ഇതില് നിന്നു വ്യക്തമാകുന്നത് വന് തോതില് ഹവാല പണം യുഎഇ ദിര്ഹമിലേക്കു മാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്നാണ്. വിദേശ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളുടെ പ്രത്യേക വിശദാംശങ്ങളും നോട്ടില് നിന്നു കണ്ടെത്തി. ഇതില് നിന്നും വ്യക്തമാകുന്നത് ഏകദേശം 85 ലക്ഷം രൂപ ഹവാല രൂപത്തില് വിദേശത്തേക്കു കടത്തിയെന്നാണ്.
ഔദ്യോഗിക വിവരം പ്രകാരം വീണ 2024 ജനുവരി 29, മെയ്3, ജൂലൈ2, നവംബര് 28 തീയതികളിലായി കേരളത്തില് നിന്ന് ദുബായിലേക്കു പറന്നിട്ടുണ്ട്. വന്തോതില് വിദേശ നാണ്യ കൈമാറ്റങ്ങള് രേഖപ്പെടുത്തിയ കൈപ്പടയിലുള്ള ലെഡ്ജറുകളും ഫോണിലെ അനുബന്ധ സന്ദേശങ്ങളും ഈ രേഖകളുമായി ചേര്ത്തു വായിക്കുമ്പോള് ഇന്ത്യയില് നിന്ന് അനധികൃതമായി സമ്പാദിച്ച പണം കൈമാറ്റം ചെയ്യാനായിരുന്നു ഈ യാത്രകള് എന്നാണ് മനസിലാകുന്നത്. മാത്രമല്ല, ഈ പണം വെളുപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ ഒരു ബിനാമി ഷെല് കമ്പനി രൂപീകരിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യവും ഈ യാത്രകള്ക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിനായി ആറാം പ്രതി ഫജാസിനെ ഉപയോഗിക്കാനാണ് തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്.
ഇതേ ആവശ്യത്തിനും തങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ തിരിച്ചറിയല് മറച്ചു വയ്ക്കുന്നതിനും ഏഴാം പ്രതിയും 2023 ല് ഡിടിപിസി കോഴിക്കോട് ഡെസ്റ്റിനേഷന് മാനേജരായിരുന്ന എഴാം പ്രതി നന്ദുലാലിൻ്റെ പേരില് രജിസ്റ്റര് ചെയ്ത സിം കാര്ഡ് ഉപയോഗിച്ച് റിയാസും വീണയും മെയ് 3 മുതല് 19 വരെ ദുബായിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തതായും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ കാലയളവില് ഫൈജാസും ദുബായിലേക്കു യാത്ര ചെയ്തതായി രേഖകളുണ്ട്. റിയാസിൻ്റെ നിര്ദേശ പ്രകാരം ഹസന് വാരിസ്, ഹവാല ഏജൻ്റായ സുബൈര് കരുവമ്പൊയില് വഴി 2024 ജൂലൈ മുതല് 2025 ജൂലൈ വരെ 1.20 കോടി രൂപ ദുബായിലുള്ള പൈജാസിനു കൈമാറിയെന്നും ഇഡിയുടെ കണ്ടെത്തലായി എഫ്ഐആറില് പറയുന്നു. നിയമ വിരുദ്ധ മാര്ഗങ്ങളിലൂടെയും അല്ലാതെയും നടന്ന വിപുലമായ ആഭ്യന്തര ഇടപാടുകള് മുഹമ്മദ് റിയാസ് മന്ത്രി പദവിയിലിരിക്കേ അനധികൃത നേട്ടങ്ങളോ കൈക്കൂലിയോ കൈപ്പറ്റുന്നതിലേക്കാണ് വിരല് ചൂണ്ടുന്നതെന്നും എഫ്ഐആര് പറയുന്നു.
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