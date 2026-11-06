വൈദ്യുതി വാങ്ങുന്നതിൽ ദുരൂഹത; സംസ്ഥാനത്ത് കൃത്രിമ വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധിയെന്ന് പിണറായി വിജയൻ
വൈദ്യുതി വാങ്ങാൻ കരാർ വച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബോർഡും മന്ത്രിയും സ്വീകരിച്ച നിലപാടിന് വിരുദ്ധമായ തീരുമാനമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് പിണറായി
Published : November 6, 2026 at 10:37 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് കൃത്രിമ വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിച്ച് അഴിമതി നടത്താനാണ് സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ. വൈദ്യുതി ബോർഡ് സ്വീകരിച്ച നിലപാട് തള്ളിക്കൊണ്ടുള്ള സർക്കാർ സമീപനം അതീവ ഗുരുതരമാണെന്നും അദ്ദേഹം വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ ആരോപിച്ചു. കേരളത്തിൽ നിലവിൽ യാതൊരുവിധത്തിലുള്ള വൈദ്യുതി ക്ഷാമവും ഇല്ല. എന്നാൽ കൃത്രിമമായി ഒരു പ്രതിസന്ധി അവതരിപ്പിക്കാനാണ് സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നത്.
വൈദ്യുതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ സാധാരണഗതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് വൈദ്യുതി ബോർഡാണ്. ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൽ സർക്കാരിന് ഇതിൽ പങ്കില്ല എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും പ്രധാന ഉത്തരവാദിത്തം ബോർഡിനാണ്. എന്നാൽ വൈദ്യുതി വാങ്ങാൻ കരാർ വച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബോർഡും മന്ത്രിയും സ്വീകരിച്ച നിലപാടിന് വിരുദ്ധമായ തീരുമാനമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഏത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കണമെന്നും പിണറായി വിജയൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
മന്ത്രിസഭയുടെ കൂട്ടുത്തരവാദിത്തം നഷ്ടപ്പെട്ട അവസ്ഥയാണ് നിലവിലുള്ളത്. വൈദ്യുതി വകുപ്പിനും മന്ത്രിക്കും ബോർഡിനും മുകളിലൂടെ മുഖ്യമന്ത്രി നേരിട്ട് ഇടപെടുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ബോർഡ് എടുത്ത നിലപാടിൽ എന്തെങ്കിലും പാളിച്ചകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരുത്താൻ സ്വാഭാവികമായും സർക്കാരിന് ഇടപെടാം. എന്നാൽ അത്തരമൊരു ചർച്ചയോ ഇടപെടലോ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. യാതൊരു കാരണവുമില്ലാതെ ഒറ്റയടിക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി നേരിട്ട് തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ നടക്കാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യമാണ്. ഇതിൻ്റെ പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തം മുഖ്യമന്ത്രി ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.
വൈദ്യുതി വാങ്ങുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജി.എൻ.എ എന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെക്കുറിച്ചും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു. രാജ്യത്ത് വൈദ്യുതി ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന കമ്പനികളുടെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഒന്നല്ല ജി.എൻ.എ. ഇതൊരു ഡിജിറ്റൽ ഒ.ടി.സി പ്ലാറ്റ്ഫോം മാത്രമാണ്. സാധാരണഗതിയിൽ വൈദ്യുതി വാങ്ങുമ്പോൾ സുതാര്യമായ നടപടിക്രമങ്ങളും ടെൻഡറിങ്ങും ആവശ്യമാണ്. എന്നാൽ ഇവിടെ ടെൻഡറോ മറ്റ് നടപടിക്രമങ്ങളോ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. യാതൊരുവിധ ടെൻഡറുമില്ലാതെ വൈദ്യുതി വാങ്ങാനുള്ള സമ്മർദം ഏത് തലത്തിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് വ്യക്തമാക്കണം.
വൈദ്യുതി ഉത്പാദിപ്പിക്കാത്ത ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിന് വേണ്ടി മുഖ്യമന്ത്രി നേരിട്ട് ഇടപെടുന്നത് എന്തിനാണെന്ന ചോദ്യത്തിന് ഇതുവരെ ഉത്തരമില്ല. ആരുടെ വൈദ്യുതിയാണ് വാങ്ങുന്നത്, ഏത് കമ്പനിയുടേതാണ്, ഇതിന് പിന്നിലെ ഇടനിലക്കാർ ആര് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ദുരൂഹമാണ്. കെ.എസ്.ഇ.ബി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിശദമായ പഠനം നടത്തി കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു. ആ പഠനം തെറ്റാണെങ്കിൽ അത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനുള്ള അവകാശം സർക്കാരിനുണ്ട്. എന്നാൽ അത്തരം യാതൊരു നടപടിയും ഉണ്ടാകാതെ കെ.എസ്.ഇ.ബിയുടെ റിപ്പോർട്ട് പൂർണമായും തള്ളിക്കളയുകയാണ് സർക്കാർ ചെയ്തതെന്നും പിണറായി വിജയൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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