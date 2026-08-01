പിഎം ശ്രീ പദ്ധതിയിൽ യുഡിഎഫിന് ഇരട്ടത്താപ്പ്; രൂക്ഷവിമർശനവുമായി പിണറായി വിജയൻ
വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ലഭിക്കേണ്ട സമഗ്ര ശിക്ഷാ കേരള (എസ്എസ്കെ) ഫണ്ട് കേന്ദ്രം തടഞ്ഞുവയ്ക്കുന്ന നില വന്നപ്പോൾ അത് വിട്ടുകിട്ടുന്നതിനാണ് ധാരണാപത്രം ഒപ്പിടാൻ എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചതെന്ന് പിണറായി വിജയൻ
Published : August 1, 2026 at 1:40 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: രാജ്യസഭയിൽ കേന്ദ്രസർക്കാർ നൽകിയ മറുപടിയിലൂടെ പിഎം ശ്രീ പദ്ധതി നടത്തിപ്പിലെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ഇരട്ടത്താപ്പ് പുറത്തായെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ. പിഎം ശ്രീ പദ്ധതിയിലൂടെ കാവിവത്കരണം നടപ്പാക്കാനുള്ള ബിജെപിയുടെ ശ്രമത്തെ പിന്തുണക്കാനാണ് കഴിഞ്ഞ യുഡിഎഫ് യോഗം തീരുമാനിച്ചതെന്നും അത്തരമൊരു പദ്ധതി നടപ്പാക്കാൻ മതനിരപേക്ഷത ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നവർക്ക് കഴിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു.
രാജ്യത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം നൽകുന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ മുഴുവൻ ഈ പദ്ധതി അംഗീകരിച്ചു. എന്നാൽ കേരളത്തിൽ മുൻ എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ പിഎം ശ്രീ പദ്ധതിയോട് യോജിച്ചിരുന്നില്ല. പദ്ധതി നടപ്പാക്കേണ്ടെന്നായിരുന്നു അന്നത്തെ തീരുമാനം. എന്നാൽ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ലഭിക്കേണ്ട സമഗ്ര ശിക്ഷാ കേരള (എസ്എസ്കെ) ഫണ്ട് കേന്ദ്രം തടഞ്ഞുവയ്ക്കുന്ന നില വന്നപ്പോൾ അത് വിട്ടുകിട്ടുന്നതിനാണ് ധാരണാപത്രം ഒപ്പിടാൻ എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചത്. പദ്ധതി മുൻ എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ നടപ്പാക്കിയിട്ടില്ലെന്ന് ഇതിലൂടെ തെളിഞ്ഞതാണ്. പിഎം ശ്രീ പദ്ധതി ബിജെപി-എൽഡിഎഫ് ഡീലിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്ന് വരുത്തിത്തീർക്കാൻ യുഡിഎഫ് അന്ന് ശ്രമിച്ചിരുന്നു.
കേരളത്തിൽ ജനവിധിയിലൂടെ ഭരണം മാറ്റിയ നിമിഷം വരെ യുഡിഎഫ് സർക്കാർ പിഎം ശ്രീ പദ്ധതിയെ എതിർത്തിരുന്നു. എന്നാൽ ഭരണം ലഭിച്ചപ്പോൾ അവർ നിലപാട് മാറ്റി. പഴയ നിലപാടുകളിൽ നിന്നും യുഡിഎഫ് പൂർണമായും തകിടം മറിഞ്ഞു. പിഎം ശ്രീ നടപ്പാക്കാൻ യുഡിഎഫ് ഇപ്പോൾ വാദങ്ങൾ ഉയർത്തുകയാണ്. യുഡിഎഫ് ഉന്നതാധികാര സമിതി ഇതുവരെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നില്ല.
എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അവർ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുകയാണെന്ന് ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. മുസ്ലിം ലീഗ് ഒറ്റയടിക്ക് മറുകണ്ടം ചാടി. ഇതിന് എന്ത് ന്യായീകരണമാണുള്ളതെന്ന് പിണറായി വിജയൻ ചോദിച്ചു. ബിജെപി ഡീൽ ആരോപിച്ചവരാണ് ഇപ്പോൾ പദ്ധതി അംഗീകരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ ഇപ്പോൾ അവർക്ക് തന്നെയാണ് ഡീൽ ആരോപണം ചാർത്തിക്കിട്ടുന്നത്.
ധാരണാപത്രം ഒപ്പിട്ടാൽ അതിൽനിന്ന് മാറാനാവില്ലെന്ന് കോൺഗ്രസ് വ്യാപകമായി പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നു. മുൻ എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ ധാരണാപത്രം ഒപ്പിട്ടിരുന്നെങ്കിലും നയപരമായ നിലപാട് കൈക്കൊണ്ട് പദ്ധതി നടത്തിപ്പ് മരവിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇക്കാര്യം കേന്ദ്രസർക്കാരിനെ രേഖാമൂലവും നേരിട്ടും അറിയിച്ചിരുന്നു. പദ്ധതി നടത്തിപ്പിൻ്റെ തുടർനടപടികളിൽ ഒന്നുപോലും മുൻ എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ കൈക്കൊണ്ടിരുന്നില്ല. പിഎം ശ്രീ ഫണ്ട് ലഭിച്ചില്ലെന്ന് മുൻ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി നിയമസഭയിൽ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയതാണ്.
മുൻ എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിന് കേന്ദ്രസർക്കാർ എസ്എസ്കെ ഫണ്ട് തടയുന്ന സാഹചര്യം വന്നപ്പോൾ മാത്രമാണ് ധാരണാപത്രം ഒപ്പിട്ടത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പിഎം ശ്രീ പദ്ധതി പൂർണ അർഥത്തിൽ നടപ്പാക്കുമെന്നാണ് യുഡിഎഫ് സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഇതിനായി പദ്ധതി നടപ്പാക്കേണ്ട സ്കൂളുകളുടെ പട്ടിക തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട്. പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ സംഘപരിവാർ അജണ്ട ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതിലൂടെ ജനങ്ങളെയും അണികളെയും പറഞ്ഞുപറ്റിക്കാനാണ് യുഡിഎഫ് ശ്രമിക്കുന്നത്.
പുനർജനി പദ്ധതിയിലെ ക്രമക്കേട്
2018ലെ പ്രളയകാലത്ത് ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളിയാകാൻ യുഡിഎഫ് സന്നദ്ധരായിരുന്നില്ല. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ടിലേക്ക് പണമയക്കുന്നത് തടയാൻ വരെ അവർ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. പുനർജനി പദ്ധതിയിലൂടെ വിദേശത്തുനിന്നും പറവൂർ എംഎൽഎയായിരുന്ന നിലവിലെ മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി സതീശൻ ഫണ്ട് പിരിച്ചത് നിയമവിരുദ്ധമായിട്ടാണ്. മണപ്പാട് ഫൗണ്ടേഷൻ അക്കൗണ്ട് വഴി വൻതുകയാണ് സമാഹരിച്ചത്. ലണ്ടനിലെ ബക്കിങ്ഹാമിൽ വി.ഡി സതീശൻ ഫണ്ട് അഭ്യർഥിക്കുന്ന വിഡിയോയും പുറത്തുവന്നിരുന്നു. വിദേശ ഫണ്ട് മണപ്പാട് ഫൗണ്ടേഷൻ സ്വീകരിച്ചത് എന്തിനാണെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കണം.
വസ്തുതാവിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾ വിജിലൻസ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുടെ അന്വേഷണം ശിപാർശ ചെയ്തുകൊണ്ട് വിജിലൻസ് 2025ൽ റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ രാഷ്ട്രീയ വൈരാഗ്യം എന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടാതിരിക്കാനാണ് എൽഡിഎഫ് അന്ന് നടപടി എടുക്കാതിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കേസ് എഴുതിത്തള്ളിയതെന്ന് വ്യക്തമാക്കണം. മണപ്പാട് ഫൗണ്ടേഷന് ഫണ്ട് പിരിക്കലാണോ വി.ഡി സതീശൻ്റെ ജോലി എന്ന് ചോദിച്ച പിണറായി വിജയൻ, കേസ് എഴുതിത്തള്ളിയ സർക്കാർ നടപടി പിൻവലിച്ച് നിഷ്പക്ഷമായ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു.
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