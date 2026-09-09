'രാഷ്ട്രീയമായി ഇഡി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയമായിത്തന്നെ നേരിടും': പിണറായി വിജയന്
ഇഡിക്കെതിരെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയന്. ഇഡിയുടെ നീക്കങ്ങള് രാഷ്ട്രീയമായി നേരിടും.
Published : September 9, 2026 at 5:11 PM IST
കോട്ടയം: എന്ഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമര്ശനവുമായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയന്. രാഷ്ട്രീയമായി ഇഡി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയമായിത്തന്നെ നേരിടുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ചങ്ങനാശ്ശേരി ഇത്തിത്താനം ജനതാ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ ശതാബ്ദി ആഘോഷങ്ങളുടെ സമാപനവും ശതാബ്ദി സ്മാരക മന്ദിരം ഉദ്ഘാടനവും നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു പിണറായി വിജയന്.
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കരുവന്നൂർ ബാങ്കിൽ ചിലർ തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തപ്പോൾ ശക്തമായ നടപടിയെടുത്തു. എന്നാൽ ഇഡി അവിടെ ചെന്ന് ഒരു പാർട്ടിയെ തന്നെ പ്രതിയാക്കി. അഴിമതി നടത്തിയവരെ ഇഡി സ്വാധീനിച്ച് മാപ്പ് സാക്ഷിയാക്കി. ഇഡി മനസിൽ കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇവർ പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ മാപ്പ് സാക്ഷികളുടെ കൈയിൽ നിന്നും വാങ്ങി അത് വലിയ തെളിവാണെന്ന് പറഞ്ഞു. സിപിഎമ്മിനെ പ്രതിയാക്കി. ഇതിന്റെ ഫലമായി സിപിഎം തൃശൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിമാരായി വന്നവരെയെല്ലാം പ്രതിയാക്കിയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
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