'ഗ്യാനേഷ് കുമാർ ആർഎസ്എസിൻ്റെയും ബിജെപിയുടെയും മനസാക്ഷി സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ', തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനും കേന്ദ്ര സർക്കാരിനുമെതിരെ പിണറായി വിജയൻ
മുൻ കേരളം ഗവർണറും ഇപ്പോഴത്തെ തമിഴ്നാട് ഗവർണറുമായ രാജേന്ദ്ര അർലേക്കറിനെതിരെയും പിണറായി വിജയൻ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചു.
Published : October 25, 2026 at 7:05 PM IST
കണ്ണൂർ: ജനാധിപത്യം തുടരണമെന്ന് ആഗ്രഹമില്ലാത്ത ഒരു കൂട്ടം നേതൃത്വം നൽകുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരാണ് രാജ്യം ഭരിക്കുന്നതെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ. അടുത്തായി രാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളെല്ലാം അതിന് തെളിവാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സിപിഎം കണ്ണൂർ വിപുലീകൃത ജില്ലാ യോഗത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു പിണറായി.
"ആർഎസ്എസിൻ്റെ നേതൃത്വം അംഗീകരിച്ചിട്ടുളള സർക്കാരാണ് ബിജെപിയുടേത്. ജനാധിപത്യത്തോടും മത നിരപേക്ഷതയോടും കൂറും ബഹുമാനവും ഇല്ലാത്തവരാണ് ആർഎസ്എസും ബിജെപിയും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയെ എങ്ങനെയൊക്കെ ദുർബലപ്പെടുത്താനാവും എന്നതാണ് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത്. രാജ്യത്ത് നിഷ്പക്ഷമായി പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളെ തങ്ങളുടെ സമ്മർദ്ദത്തിൽ, തങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് ചൊൽപ്പടിക്ക് നിൽക്കുന്ന വിധമാക്കി മാറ്റാനുള്ള നീക്കങ്ങളാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു ഭാഗത്ത് ആർഎസ്എസ് ചിന്താഗതിക്കാരെ ഇത്തരം കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കുത്തി കയറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. മറുഭാഗത്ത് അത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളെ വലിയ തോതിൽ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്നു" എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
രാജ്യത്തെ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കരുത്ത് ജനങ്ങൾക്ക് സ്വതന്ത്രമായി വോട്ട് അവകാശം രേഖപ്പെടുത്താൻ കഴിയുക എന്നതാണ്. ഇവിടെ ഏത് സർക്കാർ ഭരിക്കണം, ഏത് സർക്കാർ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടണം എന്നെല്ലാം തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ജനങ്ങളാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
അധികാരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് ആ അധികാരം തുടരണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടാവും. അതിന് വേണ്ടി ചിലർ വഴിവിട്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും. അന്തിമമായി വിധി നൽകേണ്ടത് ജനങ്ങളാണ്. ആ ജനങ്ങളുടെ അത്തരമൊരു ഇടപെടലിന് പൂർണമായ സൗകര്യം, അവകാശം, സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നിവ ഒരുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനാണെന്നും പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ എന്നാൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാര്യങ്ങൾ നടത്തുക എന്നത് മാത്രമല്ല. രാജ്യത്തെ പൗരന്മാരുടെ വോട്ടവകാശം സ്ഥാപിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നതാണ് പ്രധാന ചുമതല. ഇതിലാണ് ബിജെപി സർക്കാരിൻ്റെ ഇടപെടൽ വന്നത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനെ തങ്ങളുടെ ചൊൽപടിക്ക് നിർത്താനാവണം എന്നവർ ചിന്തിച്ചു. അതിന് വേണ്ടി ചില സൂത്ര വിദ്യകൾ കാണിക്കാൻ തയാറായി. അതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഗ്യാനേഷ് കുമാർ എന്ന മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ രംഗത്ത് എത്തിയത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഗ്യാനേഷ് കുമാർ ആർഎസ്എസിൻ്റെയും ബിജെപിയുടെയും മനസാക്ഷി സൂക്ഷിപ്പുകാരനാണെന്ന് ഇതിനകം തന്നെ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് വേണ്ടി ഭരണാഘടനാ വിരുദ്ധമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് അദ്ദേഹം തയാറായി. അങ്ങനെയാണ് ആളുകളുടെ വോട്ടവകാശം സ്ഥാപിക്കാൻ രൂപപ്പെട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ നടപടിയിലൂടെ 13 കോടിയിലധികം ആളുകളുടെ വോട്ടവകാശം ഇന്ത്യാ രാജ്യത്ത് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇല്ലാതായത് എന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ആ 13 കോടിയിലധികം ആളുകളും വോട്ട് ചെയ്യേണ്ടവരാണ്. പക്ഷെ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്നും അവരെ ഒഴിവാക്കി. എസ്ഐആറിൻ്റെ ഭാഗമായി എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളുണ്ടോ അതെല്ലാം ചെയ്യാൻ തയ്യാറായി. ഇപ്പോൾ പല തെളിവുകളും പുറത്ത് വരുന്നുണ്ടെന്ന് പിണറായി വിജയൻ വ്യക്തമാക്കി.
മുൻ ഗവർണർക്കെതിരെ വിമർശനം
കേരളത്തിൻ്റെ മുൻ ഗവർണറും ഇപ്പോഴത്തെ തമിഴ്നാട് ഗവർണറുമായ രാജേന്ദ്ര അർലേക്കർ പോകുന്ന പോകിൽ ഒരു പണി ഒപ്പിച്ചാണ് പോയതെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആരോപിച്ചു. പക്ഷെ ആ പണി ഗവർണർ നേരിട്ട് ചേയ്യേണ്ട പണിയല്ല. ഗവർണർ എന്നത് ഒരു ഭരണഘടനാ നിർമ്മിതിയാണ്. അതിന് അനുശ്രിതമായി മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുള്ളു എന്ന് പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു.
മന്ത്രിസഭയുടെ ശുപാർശ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ആളാണ് ഗവർണർ. ഇവിടെ ഏകപക്ഷീയമായി ഗവർണർ തന്നെ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം പിഎസ്സിക്ക് എതിരെ രാഷ്ട്രപതിക്ക് റിപ്പോർട്ട് അയച്ചിരിക്കുകയാണ്. പിഎസ്സി ചെയർമാനെ പിരിച്ച് വിടണമെന്നും പുനഃസംഘടിപ്പിക്കണമെന്നുമണ് അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രപതിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് പിണറായി വ്യക്തമാക്കി.
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തൻ്റെ തോന്നലിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആർഎസ്എസുകാർക്ക് വേണ്ടി ഗവർണർ കസേരയിലിരുന്ന് ഒരു ആർഎസ്എസുകാരനായി പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ് അർലേക്കർ എന്ന് പറയേണ്ടി വരും. സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ മാറി വരുമ്പോൾ പിഎസ്സിയെ അംഗങ്ങളെ പുറത്താക്കുന്ന പതിവ് കേരളത്തിന് ഇല്ലെന്ന് പിണറായി വ്യക്തമാക്കി.
മൂന്ന് ലക്ഷം ജീവനക്കാരെ പിഎസ്സി വഴി നിയമിച്ചു. 60% നിയമനങ്ങളാണ് സാധ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. നികൃഷ്ടമായ ആരോപണമാണ് അർലേക്കർ ഉന്നയിച്ചത്. പിഎസ്സിയുടെ വിശ്വാസ്യത തകർക്കുന്ന ഹീനമായ നടപടി. ഗവൺമെൻ്റ് സമീപനം ചേർത്തുവച്ച് വേണം പുതിയ സംഭവങ്ങളെ കാണാൻ. രഹസ്യ ഡീൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇല്ലെങ്കിൽ അതിശക്തമായി സർക്കാർ രംഗത്ത് വരേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞു എന്നും പിണറായി പറഞ്ഞു.
പിഎസ്സി സെക്രട്ടറിയെ ഗവർണർ വിളിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാൽ അതുണ്ടായില്ല. ഭരണഘടന വ്യവസ്ഥകളാണ് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ രഹസ്യ ഡീൽ അല്ല. കൃത്യമായ നിലപാട് യുഡിഎഫ് സർക്കാരിന് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുമോ?. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ വർഗീയ വൽക്കരിക്കാൻ നീക്കം, ഒരു കെട്ടകാലം അതാണ് നമ്മുടെ നാട് അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
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