അന്ന് 'സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധർ' എന്ന് മുഖത്തുനോക്കി പറഞ്ഞു; ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി കൂടിക്കാഴ്ച ശരിവെച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി

ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി കൂടിക്കാഴ്ച: 'വർഗ്ഗീയവാദികൾ എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കണ്ടത്; ഏറ്റവും വലിയ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരല്ലേ എന്ന് മുഖത്ത് നോക്കി ചോദിച്ചു' – മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ

Pinarayi Vijayan
പിണറായി വിജയൻ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 7, 2025 at 1:24 PM IST

കോഴിക്കോട്: ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി നേതാക്കളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയ കാര്യം പരസ്യമായി ശരിവെച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ചാണ് കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് എകെജി സെൻ്റർ വേദിയായതെന്നും വർഗീയവാദികളാണ് എന്ന പൂർണ ബോധ്യത്തോടെയാണ് താൻ അവരുമായി സംസാരിച്ചത്. സോളിഡാരിറ്റി നേതാക്കളും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവരല്ലേ ഏറ്റവും വലിയ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധർ എന്ന് അന്ന് മുഖത്ത് നോക്കി താൻ ചോദിച്ചിരുന്നെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വെളിപ്പെടുത്തി.

മുസ്ലീംലീഗാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ നേതൃത്വം അംഗീകരിച്ചു കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. യുഡിഎഫിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച് കൊണ്ടുവന്നതും അവരാണ്. എങ്ങനെയെങ്കിലും വോട്ട് കിട്ടണം എന്നതാണ് ലീഗ് നിലപാട്. ആരും ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ നോക്കേണ്ടെന്നും. ശുദ്ധമായ മതവാദ നിലപാടാണ് അവരുടേതെന്നും പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു.

1992-ൽ കോൺഗ്രസ് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയെ നിരോധിച്ച സാഹചര്യം അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു. അതിൻ്റെ പ്രതിഫലനമായാണ് 1996 ൽ ഇടതു പക്ഷത്തെ പിന്തുണക്കാൻ മനസില്ലാ മനസോടെ ജമാഅത്തെ തീരുമാനിച്ചത്. 1996 ഏപ്രിൽ 22 ന് ദേശാഭിമാനി എഴുതിയ എഡിറ്റോറിയലിൽ പരാമർശിച്ചത് ഇതാണ്. അത് അന്നത്തെ പ്രത്യേക സാഹചര്യമാണ്. സിബിസിഐ പിന്തുണയെ കുറിച്ചായിരുന്നു അന്നത്തെ ലേഖനം. അതിൻ്റെ ബാക്കിയായാണ് ജമാഅത്തെയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ജമാഅത്തെയുടെ പ്രസ്താവനയാണ് ദേശാഭിമാനി ഉദ്ധരിച്ചത്. ജമാഅത്തെക്ക് ഗുഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കാൻ കോൺഗ്രസ് ഇപ്പോൾ മത്സരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അവർ യുഡിഎഫിന് തങ്കക്കുടങ്ങളായി മാറിയത്? ജമാഅത്തെ അണുകിട മാറിയിട്ടില്ല, മാറിയത് യുഡിഎഫ് ആണ്. അവർക്ക് അനുകൂലമായ നിലപാട് ഒരിക്കലും സിപിഎമ്മും എൽഡിഡിഎഫും എടുത്തിട്ടില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

എംപിമാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനം

സ്ഥലവും സമയവും നിശ്ചയിച്ചാൽ എംപിമാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംവാദത്തിന് തയ്യാറാണെന്ന് കെ സി വേണുഗോപാലിന് മുഖ്യമന്ത്രി മറുപടി നൽകി. മുൻപ് താൻ യുഡിഎഫ് എം.പിമാർക്ക് ഗുഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ നിലവിലെ എംപിമാർ സർക്കാരിന് വേണ്ടിയല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

കേരളം അതി ദാരിദ്രമുക്തമായതിനെ കുറിച്ച് എംപിമാർ സഭയിൽ ചോദിച്ചത് AAY റേഷൻ വിതരണം തടയുമോ എന്നാണ്. കേരളത്തെ എങ്ങനെയൊക്കെ ദ്രോഹിക്കാമെന്ന മാനസിക അവസ്ഥയിൽ നിന്നാണ് ഇതു വരുന്നത്. കേരളത്തെ പ്രയാസപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ ബുദ്ധി ഉപദേശിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് എം. പിമാർ. കുനിഷ്ട് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ യുഡിഎഫ് എം പി മാർ ആവേശം കാണിക്കുകയാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കുറ്റപ്പെടുത്തി.

'കടക്ക് പുറത്ത്' പ്രയോഗത്തിൽ വിശദീകരണം

മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് 'കടക്ക് പുറത്ത്' എന്ന് പറഞ്ഞ വിവാദ പ്രയോഗത്തിലും മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്ന് വ്യക്തത വരുത്തി.

"മാധ്യമങ്ങൾ വിളിച്ചിടത്തേ പോകാൻ പാടുള്ളൂ. വിളിക്കാത്തിടത്ത് പോകരുത്. അതു കൊണ്ട് താൻ ദയവായി പുറത്തേക്ക് പോകൂ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം നിങ്ങൾ പുറത്ത് കടക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും. അത്രയേയുള്ളൂ."

ശശി തരൂർ, കെ വി തോമസ് വിഷയങ്ങളിൽ താരതമ്യം

ശശി തരൂരിൻ്റെ കോൺഗ്രസ് വർക്കിങ് കമ്മിറ്റി അംഗത്വത്തെക്കുറിച്ച് പരാമർശിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി, സിപിഎം സെമിനാറിൽ പങ്കെടുത്തതിന് കെ വി തോമസിനെതിരെ കോൺഗ്രസ് നിലപാടെടുത്ത കാര്യം ഓർമിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ തരൂർ ബിജെപി വേദിയിൽ പോയതിനെ കോൺഗ്രസ് കണ്ടതെങ്ങനെയാണ്? എന്ന് അദ്ദേഹം ചോദ്യമുയർത്തി.

ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള അന്വേഷണം ഹൈക്കോടതിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ നന്നായി നടക്കുന്നുണ്ട്. ആരെയും പാർട്ടി സംരക്ഷിക്കില്ല. അന്വേഷണം ആ വഴിക്ക് നടക്കട്ടെയെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

വയനാട് ഉരുൾപൊട്ടലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വീട് നിർമിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ പ്രതിപക്ഷത്തെ വിശ്വാസത്തിലെടുത്താണ് സർക്കാർ മുന്നോട്ട് പോയത്. സർക്കാർ വീട് നിർമിക്കാമെന്നായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവടക്കമുള്ളവരുടെ തീരുമാനം. എന്നാൽ, ഇതിൽ നിന്ന് ലീഗ് വേറെ നിലപാടെടുത്തത് എന്തിനായിരുന്നുവെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ചോദിച്ചു.

