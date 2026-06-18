പിഎം ശ്രീയിൽ നിന്ന് പിൻമാറാനാവില്ലെന്ന വാദം തെറ്റെന്ന് പിണറായി; ധാരണാപത്രം എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ മരവിപ്പിച്ചത്, യുഡിഎഫിൻ്റെ നയംമാറ്റം വ്യക്തമാക്കണം
കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലെല്ലാം പിഎം ശ്രീ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുകയാണെന്ന് പിണറായി വിജയൻ
Published : June 18, 2026 at 5:44 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: പിഎം ശ്രീ പദ്ധതിയിൽ ഒപ്പിട്ടതു കൊണ്ടുമാത്രം നടപ്പാക്കണമെന്ന മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ്റെ അഭിപ്രായം വസ്തുതാ വിരുദ്ധമാണെന്നും ധാരണാപത്രം എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ മരവിപ്പിച്ചതാണെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ. കേന്ദ്രസർക്കാരിൽനിന്ന് കേരളത്തിന് ലഭിച്ചത് എസ്എസ്കെ ഫണ്ടാണ്. തങ്ങൾ അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ പിഎം ശ്രീ പദ്ധതി അറബിക്കടലിൽ ഒഴുക്കുമെന്നു പറഞ്ഞ യുഡിഎഫ് സർക്കാർ ഇപ്പോൾ നയം മാറ്റി. ധാരണാപത്രത്തിൽ ഒപ്പിട്ടതു കൊണ്ടുമാത്രം പദ്ധതി നടപ്പാവില്ല. കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലെല്ലാം പിഎം ശ്രീ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുകയാണെന്നും പിണറായി വിജയൻ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു.
എൽഡിഎഫ്- ബിജെപി ഡീലാണെന്നും മുൻസർക്കാർ കേന്ദ്രനയങ്ങൾക്കു കീഴടങ്ങിയെന്നും യുഡിഎഫ് മുൻപ് പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോൾ പിഎം ശ്രീ പദ്ധതി നടപ്പാക്കാനാണ് യുഡിഎഫ് സർക്കാർ തീരുമാനം. തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് ഉയർത്തിക്കാട്ടിയ എതിർപ്പുകൾ മാറ്റിവച്ച് കേന്ദ്രസർക്കാരിൻ്റെ നയങ്ങൾക്കു മുന്നിൽ കീഴടങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഉത്തരം പറയണം. എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ ധാരണാപത്രം ഒപ്പിട്ടതിനാൽ പിന്നോട്ടു പോകാൻ പറ്റില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ നിലപാട് എന്താണ്. കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കുന്ന എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളും ഈ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഒരു സർക്കാരും എതിർപ്പു പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസനയം അതേപോലെ നടപ്പാക്കുന്നു.
പിഎം ശ്രീ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാത്തതിനാൽ കേന്ദ്രസർക്കാർ കേരളത്തിന് എസ്എസ്കെ ഫണ്ട് തടഞ്ഞുവയ്ക്കുന്ന നിലപാടുണ്ടായി. ഇത് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ വരിഞ്ഞു മുറുക്കി. ആ പ്രതിസന്ധി ഒഴിവാക്കുന്നതിനാണ് പിഎം ശ്രീ ധാരണാപത്രം ഒപ്പിട്ടത്. എന്നാൽ, ധാരണാപത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു നടപടിയും മുന്നോട്ടു പോയില്ല. അതു മരവിപ്പിക്കുന്ന നടപടിയാണ് എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ കൈക്കൊണ്ടത്. പരിശോധിച്ച് തുടർ നടപടിയെടുക്കാനാണ് എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചത്. ഇതു ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് 2025 നവർബർ 12ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ കേന്ദ്രത്തിന് കത്തയക്കുകയും ചെയ്തു. പിഎം ശ്രീ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട സ്കൂളുകളുടെ പട്ടിക കേന്ദ്രത്തിന് നൽകിയിട്ടില്ല.
പദ്ധതി നടപ്പാക്കാൻ സർക്കാർ നയപരമായി തീരുമാനിച്ചാൽ മാത്രമേ മുന്നോട്ടു പോകു. സംസ്ഥാനം മുൻകൈയെടുത്താൽ മാത്രമേ പദ്ധതി മുന്നോട്ടു പോകൂ. അത്തരത്തിൽ നയംമാറ്റത്തിന് യുഡിഎഫിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് എന്താണെന്ന് വ്യക്തമാക്കണം. ഏതു സാഹചര്യത്തിലും ഉപേക്ഷിക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് പിഎം ശ്രീ പദ്ധതി. ഒപ്പിട്ടതു കൊണ്ട് പിൻമാറാനാവില്ലെന്ന് നിയമ ഉപദേശം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വ്യക്തമാക്കണം. പിഎം ശ്രീ പദ്ധതിയിൽ പണം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. പാർലമെൻ്റിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്ന ചോദ്യത്തിന് കേരളത്തിന് പിഎം ശ്രീ പണം നൽകിയിട്ടില്ലെന്ന മറുപടി ലഭിച്ചു. എന്നിട്ടും പണം കിട്ടിയെന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. പിഎം ശ്രീയിൽ കരാർ ഒപ്പിട്ടാലും പിൻമാറാൻ കഴിയുമെന്നതിന് ഉദാഹരണമുണ്ട്. പഞ്ചാബ് സർക്കാർ ഒപ്പിട്ട് 2023 ജൂലൈയിൽ പദ്ധതിയിൽ നിന്നും പിൻമാറി. പിൻമാറാൻ കഴിയാത്ത ഒന്നാണെന്ന വാദം ശരിയല്ല.
ഗവർണറുടേത് ജനാധിപത്യ നടപടികളുടെ ലംഘനം
അന്താരാഷ്ട്ര യോഗദിനാചരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗവർണർ നേരിട്ട് സർക്കാർ വകുപ്പുകളുടെ യോഗം വിളിച്ച് നിർദ്ദേശം നൽകിയ നടപടി ഭരണഘടനാ, ജനാധിപത്യ നടപടികളുടെ നഗ്നമായ ലംഘനമാണ്. ഗവർണർ സമാന്തര അധികാര സ്ഥാപനമായി മാറുന്നത് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണ്. ഫെഡറൽ അധികാരങ്ങളുടെ ലംഘനമാണ്. ഗുരുതരമായ സാഹചര്യമാണ് സംസ്ഥാനത്തുള്ളത്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണമൊന്നും കണ്ടില്ല. സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അന്തസാണ് ഗവർണർ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത്. 2024ൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയെയും ഡിജിപിയെയും വിളിച്ചു വരുത്താൻ ഗവർണർ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ കൈക്കൊണ്ട നടപടി ആലോചിക്കണം.
പകർച്ചവ്യാധികൾ വർധിക്കുന്നു
സംസ്ഥാനത്ത് പൊതുജനാരോഗ്യരംഗം വലിയ വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നു. പകർച്ചവ്യാധികൾ വർധിക്കുന്നു. രോഗപ്രതിരോധ നടപടികളിലെ ഏകോപനത്തിൽ ജാഗ്രതക്കുറവുണ്ട്. ജീവൻരക്ഷാ മരുന്നുകൾക്കും ദൗർലഭ്യമുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ മേയ് മാസത്തിൽ അഡ്വൈസ് മെമ്മോ ലഭിച്ച ഡോക്ടർമാർക്ക് ഇതുവരെ നിയമനം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. രാഷ്ട്രീയ സ്വാർഥതാൽപര്യങ്ങൾ കാരണം നിയമന നടപടികൾ നീളുന്നു.
സ്ത്രീ സുരക്ഷ, കണക്ട് വർക്ക് പദ്ധതികളെല്ലാം മുടങ്ങി. പുതിയ അപേക്ഷകളിൽ നടപടിയെടുക്കുന്നില്ല. ധനവകുപ്പ് ഏപ്രിൽ, മേയ് മാസങ്ങളിലെ പെൻഷൻ പിടിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നു. യുഡിഎഫ് സർക്കാർ പദ്ധതികളെ പുർണമായി തകർക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുന്നു. പ്രവാസി പെൻഷനും മുടങ്ങിയ നിലയിലാണ്. വൈദ്യൂതി നിയന്ത്രണം ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ കാണാൻ തടസമുണ്ടാക്കുന്നു. ഈ അവസരത്തിൽ വൈദ്യൂതി നിയന്ത്രണം പിൻവലിക്കണമെന്നും പിണറായി വിജയൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
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