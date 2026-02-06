കേന്ദ്രത്തിൻ്റേത് വിചിത്രവാദങ്ങള്, വേണ്ടത് അതിവേഗ റെയിൽ; ഇ ശ്രീധരൻ്റെ ഓഫിസ് തുറക്കൽ കഴിഞ്ഞ ഇലക്ഷനിൽ കണ്ടതാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി
Published : February 6, 2026 at 7:57 PM IST
പത്തനംതിട്ട: അതിവേഗ റെയിലിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ റെയിൽവെ മന്ത്രി അശ്വനി വൈഷ്ണവിനെ തള്ളി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സമീപിക്കുമ്പോള് വിചിത്രമായ കാര്യമാണ് കേരളത്തെ കേന്ദ്രം അറിയിക്കുന്നത്. കെ റെയിലിന് അനുമതി തേടി കേന്ദ്രത്തെ സമീപിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും തടസം ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി
സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടിയിലും വിചിത്രവാദങ്ങള് ഉന്നയിക്കുന്നു. ശബരി റെയിലിനായി പകുതി ചെലവ് ഏറ്റെടുക്കാമെന്ന് കേരളം കേന്ദ്രത്തെ അറിയിച്ചതാണ്. എന്നാൽ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ചെലവിൽ ആദ്യം മുഴുവൻ സ്ഥലവും നിങ്ങള് ഏറ്റെടുക്കാനാണ് കേന്ദ്രം അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ശബരിറെയിൽ പൂർത്തിയാക്കാനാണ് സർക്കാരിന് താത്പര്യം. എന്നാൽ കേന്ദ്ര നിലപാടിൽ ആശ്ചര്യം തോന്നുന്നു.
ഇതിനിടെയാണ് ഇ ശ്രീധരൻ്റെ ഓഫിസ് തുറക്കൽ. എന്നാൽ ശ്രീധരൻ്റെ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു അനുമതിയും കേന്ദ്രം നൽകിയിട്ടില്ല. അദ്ദേഹത്തെ ഞങ്ങള് ഇകഴ്ത്തി കാണിക്കുന്നില്ല. കഴിഞ്ഞ ഇലക്ഷനിൽ കണ്ടതാണ്. ഇ ശ്രീധരൻ കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി സ്വയം പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിട്ട് എന്തായി. അതിനാൽ അദ്ദേഹം പദ്ധതികള് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കട്ടെ. ഇ ശ്രീധരൻ്റെ നിർദേശം ആയാലും എതിർപ്പില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. പത്തനംതിട്ടയിൽ എൽഡിഎഫ് മധ്യ മേഖല ജാഥ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ.
അതിവേഗ റെയിൽ ആരംഭിക്കാൻ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ അംഗീകാരം കിട്ടിയെന്നാണ് ഇ ശ്രീധരൻ പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം ഓഫിസ് തുറന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ ഇല്ല. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒരു പ്രഖ്യാപനവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സ്ഥാനാർഥിയുടെ ഓഫിസ് മാത്രമല്ല, എംഎൽഎ ഓഫിസും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് ശ്രീധരൻ തുറന്നതാണ്. അതിവേഗ റെയിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു പോസിറ്റീവ് സമീപനവും കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
ശബരി റെയിൽ ആവശ്യമായ പദ്ധതിയാണ്. കേന്ദ്രത്തിൻ്റേത് വിചിത്രമായ നടപടികളാണ്. കെ-റെയിലിനെ ബിജെപിയും യുഡിഎഫും എതിർത്തു. കേന്ദ്രവും അതിനൊപ്പം നിന്നു. ഇതിനിടെയാണ് ശ്രീധരൻ പദ്ധതിയുമായി വന്നത്. ഏത് പദ്ധതി ആയാലും വന്നാൽ മതി എന്നതാണ് സംസ്ഥാന നിലപാട്. സംസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടത് അതിവേഗ റെയിൽ ആണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
കേന്ദ്രം ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിൽ കേരളം ഇല്ല. ആരോഗ്യ രംഗത്ത് എല്ലാവരും മികച്ചതാണെന്ന് സമ്മതിക്കുന്ന കേരളത്തിന് എയിംസ് ഇല്ല. കേരളത്തിന് ആവശ്യമുള്ളതൊന്നും കേന്ദ്രം നൽകുന്നില്ല. എയിംസിന് വേണ്ടി നാല് സ്ഥലങ്ങൾ കേന്ദ്രം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം മാത്രം വേണമെന്ന് കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് കോഴിക്കോട് കിനാലൂരിൽ എയിംസിന് സ്ഥലം കണ്ടെത്തിയത്. ഇപ്പൊ കിട്ടും എന്ന് കരുതി. പക്ഷേ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഉണ്ടായില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
പല രംഗങ്ങളില് രാജ്യത്ത് ഒന്നാമത് നില്ക്കുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം. എന്നാല് കേരളത്തോട് കേന്ദ്രം കാട്ടുന്നത് അവഗണന മാത്രമാണ്. കേന്ദ്രം വലിയ തോതില് അവഗണന കാട്ടുന്നുണ്ട്. കേന്ദ്ര ബജറ്റില് കേരളം എന്ന പേര് അപൂർവമായാണ് കണ്ടത്. രാജ്യത്തിൻ്റെ പൊതുവികസനത്തില് കേരളത്തിനെ മാറ്റിനിർത്താൻ ആകുമോയെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ചോദിച്ചു.
സാമ്പത്തിക സർവേയില് കേരളത്തെ പലയിടത്ത് പരാമർശിച്ചിരുന്നു. കേരളത്തെ സാമ്പത്തികമായി പരാമർശിച്ചത് മോശമായ കാര്യത്തിനല്ല. പല നിലയില് രാജ്യത്ത് ഒന്നാമതായി നില്ക്കുന്ന സംസ്ഥാനം, അത്തരത്തിലാണ് കേരളത്തെ പരാമർശിച്ചത്. സാമ്പത്തിക സർവേയില് നിരവധി തവണ കേരളം എന്ന് കണ്ടിരുന്നു. എന്നാല് ബജറ്റില് കേരളം എന്ന പേര് കേള്ക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് വേണ്ടതൊന്നും കേന്ദ്രം നല്കാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ലെന്നാണ് ഇതിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത്.
''പോറ്റിയെ ശബരിമലയില് കയറ്റിയത് കോൺഗ്രസ്''
ശബരിമല സ്വര്ണക്കൊള്ള നിയമസഭയില് ചര്ച്ച ചെയ്താല് യുഡിഎഫിന് വിഷമം ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥിതിയുണ്ടാകുമെന്നും ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയെ ശബരിമലയില് കയറ്റിയത് 2004 ല് കോണ്ഗ്രസ് ദേവസ്വം ബോര്ഡാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. അന്ന് ഇന്നത്തെ കോണ്ഗ്രസിന്റെ ഉന്നതനായ അഖിലേന്ത്യാ നേതാവായിരുന്നു ദേവസ്വം മന്ത്രി. അന്ന് മുതല് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി എല്ലാവിധ കളികളും കളിച്ചു. എല്ഡിഎഫോ നേതാക്കളോ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നില്ല. ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമത്തിന്റെ ശോഭ കെടുത്താൻ ആരോപണം കൊണ്ടുവന്നു. സ്പോണ്സർ എന്ന് പറഞ്ഞു രംഗത്ത് വന്നു. കോണ്ഗ്രസ് അത് ഏറ്റെടുത്തുവെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു.
എന്നാല് പീഠം പോറ്റിയുടെ ബന്ധു വീട്ടില് നിന്ന് ദേവസ്വം വിജിലൻസ് കണ്ടെത്തു. നേരത്തെ മുതല് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിക്ക് കോണ്ഗ്രസുമായി ബന്ധമുണ്ട്. എല്ലാം അയ്യപ്പ സംഗമത്തിന്റെ ശോഭ കെടുത്താനായിരുന്നു. ശബരിമല സ്വര്ണക്കൊള്ളയില് ഒരു കുറ്റവാളിയും രക്ഷപ്പെടില്ല.
മറവില് നില്ക്കുന്ന കുറ്റവാളികളെ കേരള പൊലീസ് പിടികൂടി. തെറ്റ് ചെയ്തത് ആര് എന്നത് അല്ല. അവർക്ക് മേല് ഒരു ദയയും ഉണ്ടാകില്ല എന്നതാണ്. നല്ല പൊലീസ് ടീമിനെ ഹൈക്കോടതി നിയോഗിച്ചു. അതി ശക്തമായ നിലപാട് കഴിഞ്ഞ ദിവസവും ഹൈക്കോടതി കൃത്യമായി പറഞ്ഞു. പ്രതികള്ക്ക് ജാമ്യം കിട്ടിയത് കേസിനെ ബാധിക്കില്ലെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു. കുറ്റപത്രം കൊടുക്കാതിരുന്നത് വിഷയമാക്കി കോണ്ഗ്രസ് ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നു. സർക്കാരിനെതിരെ തിരിച്ചു വിടുകയാണ്.
പോറ്റി- കോൺഗ്രസ് ബന്ധം
എന്നാല് ഇതിനുള്ള മറുപടി കോടതി തന്നെ പറഞ്ഞു. പ്രതികള്ക്ക് ജാമ്യം ഒരു പ്രശ്നമല്ല. അതിന് കൂടുതല് സമയം വേണം. എസ്ഐടിക്ക് കോടതിയുടെ പൂര്ണ പിന്തുണയുണ്ട്. ഒരു ബാഹ്യ ശക്തിയും ഇടപെടുന്നില്ലെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു. സര്ക്കാര് ഒരു ഇടപെടലും നടത്തുന്നില്ല. സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ വീട്ടില് എങ്ങനെ പോറ്റി എത്തി? അതീവ സുരക്ഷയുള്ള സ്ഥലത്താണ് എത്തിയത്. പല നേതാക്കള്ക്കും കയറാൻ പോലും പറ്റില്ല. അവിടെയാണ് പോറ്റി കയറിയത്.
സ്വർണം കട്ടവരും വാങ്ങിയവരും സോണിയുടെ അടുത്ത് എത്തി. എന്താണ് പോറ്റി കോണ്ഗ്രസ് ബന്ധം? അന്താരാഷ്ട്ര ബന്ധം ആദ്യം പറഞ്ഞത് ചെന്നിത്തലയാണ്. ആർക്ക് അറിയാം എന്താണ് ആ ബന്ധമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരുക്കങ്ങളുടെ ഭാഗമായി കേരള കോണ്ഗ്രസ് ചെയര്മാന് ജോസ് കെ മാണി നയിക്കുന്ന വികസന മുന്നേറ്റ മധ്യമേഖലാ ജാഥയാണ് ഇന്ന് പത്തനംതിട്ടയില് നിന്ന് ആരംഭിച്ചത്. പത്തനംതിട്ട പഴയ പ്രൈവറ്റ് ബസ് സ്റ്റാന്ഡ് മൈതാനിയില് നടന്ന ചടങ്ങിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് ജാഥ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം പി കെ ബിജുവാണ് ജാഥാ മാനേജര്. ജാഥ ഈ മാസം 14 ന് എറണാകുളത്ത് സമാപിക്കും.
