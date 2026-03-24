ഡീൽ ആരോപണം കോണ്ഗ്രസിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പാപ്പരത്തം, ജനവിശ്വാസമാണ് അടിത്തറ; ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് മനസുതുറന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി
ജനങ്ങള്ക്കുള്ള അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസം തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം. പ്രളയം, നിപ, കോവിഡ് തുടങ്ങിയ മഹാമാരികളുടെ കാലത്ത് ലോകത്തിന് തന്നെ മാതൃകയായ രീതിയിലാണ് കേരളം പ്രതിരോധം തീർത്തത്.
Published : March 24, 2026 at 5:37 PM IST
ബിജു ഗോപിനാഥ്
തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിലെ സി.പി.എം നേതൃത്വവും ബി.ജെ.പി കേന്ദ്ര നേതൃത്വവുമായി രഹസ്യ ഡീലുണ്ടെന്നും അതിന്റെ ഭാഗമായാണ് പി.എം ശ്രീ പദ്ധതിയിൽ രഹസ്യമായി ഒപ്പിട്ടതെന്നുമുള്ള പ്രതിപക്ഷ ആരോപണം പൂർണമായി തള്ളി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ.
കേന്ദ്ര ധനകാര്യമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമനുമായി ഡൽഹിയിൽ ഗവർണ്ണറുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തിയ പ്രഭാത ഭക്ഷണ കൂടിക്കാഴ്ച ഒരു രഹസ്യ കൂടിക്കാഴ്ചയായിരുന്നില്ല. കേരളത്തിന്റെ വായ്പാ പരിധി തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ കേന്ദ്രവുമായുള്ള ഭരണപരമായ ആശയവിനിമയത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചകളെ ബി.ജെ.പി-സി.പി.എം ഡീൽ എന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പാപ്പരത്തമാണെന്ന് ഇ ടിവി ഭാരതിന് അനുവദിച്ച പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
ജനങ്ങൾക്ക് ഈ സർക്കാരിലുള്ള അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസം തന്നെയാണ് വീണ്ടും ഒരു തുടർഭരണം എന്ന എൽ.ഡി.എഫിന്റെ ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം. കടുത്ത സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കിടയിൽ കേരളത്തിലെ സ്കൂളുകളുടെ വികസനത്തിനുള്ള ഈ ഫണ്ട് നഷ്ടപ്പെടുത്താതിരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിന്റെ ഭാഗമായാണ് പി.എം ശ്രീയിൽ ഒപ്പിട്ടത്. പാർലമെന്ററി വ്യാമോഹങ്ങളുടെ പേരിൽ പാർട്ടിയെ തള്ളിപ്പറയാൻ തീരുമാനിച്ച ജി. സുധാകരന്റെ നടപടി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മൂല്യങ്ങളോടുള്ള വഞ്ചനയാണ്.
എസ്.എൻ.ഡി.പി യോഗം ജനറൽ സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശന്റെ മലപ്പുറം ജില്ലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിമർശനങ്ങൾ മുസ്ലിം ലീഗ് എന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ നയങ്ങൾക്കെതിരെയായിരുന്നു, അല്ലാതെ മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് എതിരെയല്ല. വ്യക്തിപരമായ നേട്ടങ്ങൾക്കപ്പുറം, കൂട്ടായ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ നാടിനെ കൂടുതൽ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുക എന്നതാണ് എൽ.ഡി.എഫിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്നും അതിനെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്കുള്ള ഹാട്രിക് എന്ന നിലയിൽ കാണുന്നില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
മുഖ്യമന്ത്രി ഇടിവി ഭാരതിന് അനുവദിച്ച വിശദമായ അഭിമുഖത്തിന്റെ പൂര്ണരൂപം-
ചോദ്യം: വീണ്ടും ഒരു തുടർഭരണം എന്ന് അടിവരയിടുന്നതിന് അങ്ങേക്ക് ഇത്രയും ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്ന ഘടകം എന്താണ്?
ജനങ്ങള്ക്കുള്ള അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസം തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം. പ്രളയം, നിപ, കോവിഡ് തുടങ്ങിയ മഹാമാരികളുടെ കാലത്ത് ലോകത്തിന് തന്നെ മാതൃകയായ രീതിയിലാണ് കേരളം പ്രതിരോധം തീർത്തത്. ഈ വലിയ പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലും സാമൂഹിക ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സർക്കാർ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തില്ല. അസാധ്യമെന്ന് എഴുതിത്തള്ളിയ വികസന പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കി. നൽകിയ വാഗ്ദാനങ്ങൾ പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ടുകളിലൂടെ ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി മുന്നോട്ടുപോകുന്ന ഈ സർക്കാരിൽ ജനങ്ങൾക്കുള്ള വിശ്വാസമാണ് ഭരണത്തുടർച്ചയുടെ ആണിക്കല്ല്.
ചോദ്യം: 10 വർഷം തുടർച്ചയായി ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭരണം കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതു സാധിച്ചെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയാൻ കഴിയണം. ഗെയ്ൽ പൈപ്പ് ലൈൻ, ദേശീയപാത വികസനം, അതിദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനം എന്നതിനൊക്കെ അപ്പുറം രണ്ട് പിണറായി സർക്കാരുകളുടെ ലാൻഡ് മാർക്ക് എന്ന് താങ്കൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് എന്തിനെയാണ്?
അസാധ്യമെന്ന് കരുതി മുൻ സർക്കാരുകൾ ഉപേക്ഷിച്ച വൻകിട പദ്ധതികളുടെ പൂർത്തീകരണവും കിഫ്ബിയുടെ പുനരുജ്ജീവനവുമാണ് കഴിഞ്ഞ പത്തുവർഷത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ലാൻഡ് മാർക്ക്. ബജറ്റിന് പുറമെയുള്ള വിഭവസമാഹരണത്തിലൂടെ ഒരു ലക്ഷം കോടിയോളം രൂപയുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനമാണ് കിഫ്ബി വഴി കേരളത്തിൽ നടന്നത്. ദേശീയപാതാ വികസനത്തിനായി ഭൂമിയേറ്റെടുക്കലിന്റെ 25% തുകയായ 5,580 കോടി രൂപ സ്വന്തം നിലയിൽ നൽകി വികസനം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയത് ഈ സർക്കാരാണ്.
ഇതിനുപുറമെ, ഭവനരഹിതർക്ക് സുരക്ഷിതമായ പാർപ്പിടം ഉറപ്പാക്കുന്ന ലൈഫ് മിഷനിലൂടെ ഇതുവരെ 5 ലക്ഷത്തിലധികം വീടുകൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞത്തിലൂടെ സ്കൂളുകളെ ലോകോത്തര നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിയതും ഈ സർക്കാരിന്റെ കാലത്തെ ചരിത്രനേട്ടങ്ങളാണ്. 2016-ൽ അന്നത്തെ എൽ.ഡി.എഫ് സർക്കാർ വരുമ്പോൾ 30 ലക്ഷത്തോളം പേർക്ക് 600 രൂപയാണ് ക്ഷേമ പെൻഷനായി ലഭിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ ഇന്ന് 62 ലക്ഷത്തോളം പേർക്ക് 1600 രൂപ പെൻഷൻ ലഭിക്കുകയാണ്.
വ്യവസായങ്ങൾ സാധ്യമല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതിത്തള്ളപ്പെട്ടിരുന്ന കേരളം ഇന്ന് ഈസ് ഓഫ് ഡൂയിംഗ് ബിസിനസിൽ രാജ്യത്ത് ആദ്യ സ്ഥാനങ്ങളിലാണ്. ശിശുമരണ നിരക്കിൽ അമേരിക്കയെ പോലും പിന്നിലാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു. അതിദാരിദ്ര്യം തുടച്ചുനീക്കിയ സംസ്ഥാനമായി നമ്മൾ മാറി. കേരളത്തിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ മറ്റൊരിടത്തും കാണാൻ സാധിക്കാത്തതാണ്.
ചോദ്യം: മൂന്നാം തുടർ സർക്കാർ എന്നതിന് സംസ്ഥാനത്തെ ജനങ്ങൾക്കു മുന്നിൽ എന്താണ് എൽ.ഡി.എഫ് മുന്നോട്ടുവെക്കുന്നത്?
അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനവും സാമൂഹിക ക്ഷേമവും സമന്വയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നവകേരള സൃഷ്ടിയെ കൂടുതൽ ഊർജ്ജിതമാക്കുക എന്നതാണ് മുഖ്യ ലക്ഷ്യം. കേരളത്തെ പുരോഗതിയുടെ അടുത്ത തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്താനുള്ള പരിപാടികളാണ് ആവിഷ്ക്കരിക്കുക.
ചോദ്യം: അങ്ങയോടൊപ്പം മന്ത്രിസഭയിൽ പ്രവർത്തിച്ചവരിൽ ശരാശരിക്കും താഴെ എന്ന് വിലയിരുത്തിയ ഏതെങ്കിലും മന്ത്രിമാരുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ പ്രവർത്തനം ഒരു എൽ.ഡി.എഫ് സർക്കാരിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന നിലവാരത്തിലേക്കുയർന്നു എന്നഭിപ്രായമുണ്ടോ? കണക്കുകൾ വെച്ച് പലതും മുന്നിലാണെന്ന് സമർത്ഥിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം, പക്ഷേ സാധാരണ ജനങ്ങൾ ദുരിതത്തിലായിരുന്നു എന്ന് ഒരു വിലയിരുത്തലുണ്ട്?
എൽ.ഡി.എഫ് സർക്കാർ എന്നത് ഒറ്റപ്പെട്ട വ്യക്തികളുടെ കൂട്ടമല്ല, മറിച്ച്, കൂട്ടായ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സംഘമാണ്. ഏതെങ്കിലും മന്ത്രിമാർ ശരാശരിക്ക് താഴെയാണെന്ന വിലയിരുത്തൽ മാധ്യമസൃഷ്ടി മാത്രമാണ്. ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ പ്രവർത്തനം രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ തന്നെ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതാണ്. നീതി ആയോഗിന്റെ ആരോഗ്യ സൂചികയിൽ കേരളം തുടർച്ചയായി ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ്.
2016-ൽ യു.ഡി.എഫ് പടിയിറങ്ങുമ്പോൾ ആരോഗ്യ മേഖലയ്ക്കുള്ള ബജറ്റ് വിഹിതം വെറും 665 കോടി രൂപ മാത്രമായിരുന്നു. എന്നാൽ എൽ.ഡി.എഫ് ഭരണത്തിലിത് 3000 കോടിയിലധികമായി സർക്കാർ ഉയർത്തി. ‘ആർദ്രം മിഷൻ’ എന്ന ജനകീയ പദ്ധതിയിലൂടെ കേരളത്തിന്റെ പൊതുജനാരോഗ്യ സംവിധാനത്തെ നമ്മൾ ഉടച്ചുവാർത്തു.
ആശുപത്രികളിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വലിയ തോതിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ആരോഗ്യമേഖലയിൽ ആവശ്യമായ പുതിയ തസ്തികകൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തു. മരുന്നുക്ഷാമം പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതാക്കി സർക്കാർ ആശുപത്രികളെ കൂടുതൽ രോഗീസൗഹൃദമാക്കി മാറ്റി. ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ ആശുപത്രികൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ താലൂക്ക്, ജില്ലാ ആശുപത്രികളിൽ സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി സേവനങ്ങളും എൽ.ഡി.എഫ് സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കി. മെഡിക്കൽ കോളേജുകളുടെ വികസനത്തിനായി പ്രത്യേക മാസ്റ്റർപ്ലാനുകൾ തയ്യാറാക്കി നടപ്പിലാക്കി വരികയാണ്. കോന്നി, ഇടുക്കി, വയനാട് എന്നീ ജില്ലകളിൽ പുതിയ മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കി. മികച്ച സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിയതിന്റെ ഫലമായി സംസ്ഥാനത്തെ 160-ലധികം ആശുപത്രികൾക്കാണ് നാഷണൽ ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് (NQAS) അംഗീകാരം ലഭിച്ചത്. കിഫ്ബിയിലൂടെ 10,000 കോടിയിലധികം രൂപയുടെയും നബാർഡിലൂടെ 1000 കോടിയിലധികം രൂപയുടെയും വികസനപ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ മാത്രം നടത്തിയത്.
സാധാരണക്കാർക്ക് താങ്ങാനാവാത്ത ചികിത്സകളും ഇന്ന് സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ പ്രാപ്യമാണ്. യു.ഡി.എഫ് ഭരണത്തിൽ സർക്കാർ സംവിധാനത്തിൽ കരൾ മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയകൾ നടന്നിരുന്നില്ല. എന്നാൽ 2022-ൽ ആരംഭിച്ച് ഇതിനകം 10 കരൾ മാറ്റിവയ്ക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയകളാണ് വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയത്. യു.ഡി.എഫ് കാലത്ത് ജില്ലാ ആശുപത്രികളിൽ കാത്ത് ലാബുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് 12 ജില്ലാ ആശുപത്രികളിൽ കാത്ത് ലാബുകളുണ്ട്. പ്രതിമാസം 1500-ലേറെ ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റികളാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലും ജില്ലാ ജനറൽ ആശുപത്രികളിലുമായി ഇപ്പോൾ നടന്നുവരുന്നത്. ഡയാലിസിസ് സൗകര്യമുള്ള ഡി.എച്ച്.എസ് ആശുപത്രികളുടെ എണ്ണം യു.ഡി.എഫ് കാലത്തെ 8-ൽ നിന്നും 123 ആയി എൽ.ഡി.എഫ് സർക്കാർ വർദ്ധിപ്പിച്ചു. ഇന്ന് പ്രതിമാസം 64,000 ഡയാലിസിസുകളാണ് സർക്കാർ മേഖലയിൽ നടക്കുന്നത്.
ചികിത്സാ രംഗത്തെ ചെലവുകൾ സാധാരണക്കാരെ കടക്കെണിയിലാക്കാതിരിക്കാൻ സമാനതകളില്ലാത്ത ഇടപെടലുകളാണ് സർക്കാർ നടത്തിയത്. യു.ഡി.എഫ് കാലത്ത് സൗജന്യ ചികിത്സാ പദ്ധതിയിലൂടെ ഒരു കുടുംബത്തിന് പരമാവധി 30,000 രൂപയുടെ പരിരക്ഷയാണ് ലഭിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ, എൽ.ഡി.എഫ് സർക്കാർ അതൊരു വർഷം 5 ലക്ഷം രൂപയായി ഉയർത്തി. പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളുടെ എണ്ണം യു.ഡി.എഫ് കാലത്തെ 28 ലക്ഷത്തിൽ നിന്നും 42.5 ലക്ഷമായി വർദ്ധിച്ചു.
അഞ്ചു വർഷത്തെ യു.ഡി.എഫ് ഭരണത്തിൽ ആകെ നൽകിയ സൗജന്യ ചികിത്സ 660 കോടി രൂപയുടേതായിരുന്നു. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ 5 വർഷം കൊണ്ട് മാത്രം 24.78 ലക്ഷം പേർക്ക് ആകെ 8425 കോടിയുടെ സൗജന്യ ചികിത്സയാണ് എൽ.ഡി.എഫ് സർക്കാർ നൽകിയത് (2021-22ൽ 1424 കോടി, 2022-23ൽ 1478 കോടി, 2024-25ൽ 1498 കോടി എന്നിങ്ങനെയാണ് നൽകിയത്).
സർക്കാരിന്റെ ഈ ഇടപെടൽ കാരണം കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ ചികിത്സാ ചെലവിൽ 60 ശതമാനത്തിന്റെ കുറവുണ്ടായെന്ന് കേന്ദ്ര ഏജൻസിയായ എൻ.എസ്.എസ്.ഒ (NSSO) യുടെ റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു. യു.ഡി.എഫ് കാലത്തെ 2016-ലെ സർവ്വേ പ്രകാരം ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ കുടുംബത്തിന്റെ ചികിത്സാ ചെലവ് 17,054 രൂപയും നഗര മേഖലയിൽ 23,123 രൂപയുമായിരുന്നു. എന്നാൽ 2024-ലെ എൻ.എസ്.എസ്.ഒ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ഇത് ഗ്രാമീണ മേഖലയിൽ 10,929 രൂപയായും നഗര മേഖലയിൽ 13,140 രൂപയായും കുറഞ്ഞു. ഇതാണ് ജനങ്ങൾ അനുഭവിച്ചറിയുന്ന ഇടതുപക്ഷ ബദൽ. ഈ നേട്ടത്തെ മറച്ചുപിടിച്ച് പ്രതിപക്ഷം നടത്തുന്ന കുപ്രചരണങ്ങൾക്ക് ചില മാധ്യമങ്ങൾ കൂട്ടുനിൽക്കുകയാണ്.
ചോദ്യം: ഈ സർക്കാർ ഒരു ഇടതു സർക്കാരല്ല, ഒരു തീവ്ര വലതു സർക്കാരാണെന്ന പ്രതിപക്ഷ വിമർശനത്തെ, പ്രത്യേകിച്ചും പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ വിമർശനത്തെ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്?
വാചകമടിയല്ല ഞങ്ങളുടെ രീതി. പ്രവർത്തിച്ചു കാണിക്കലാണ്. ഇടതുപക്ഷം നയിക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന് ജനങ്ങൾക്കുവേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്യാനാകും എന്നാണ് ഞങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നതും ചെയ്യുന്നതും. ആഗോളവൽക്കരണ നവലിബറൽ നയങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ ബദൽ തീർക്കുന്ന രാജ്യത്തെ ഏക സർക്കാരാണിത്. കേന്ദ്രം വിറ്റുതുലയ്ക്കുന്ന ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ന്യൂസ് പ്രിന്റ് (എച്ച്.എൻ.എൽ), ഭെൽ ഇ.എം.എൽ തുടങ്ങിയ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്ത് ലാഭകരമായി പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നു.
തൊഴിൽ നിയമങ്ങൾ കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് അനുകൂലമായി മാറ്റുമ്പോൾ കേരളം തൊഴിലാളി പക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്നു. മറുവശത്ത്, മൃദു ഹിന്ദുത്വ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിച്ച് സംഘപരിവാറുമായി സന്ധി ചെയ്യുന്ന കോൺഗ്രസാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വലതുപക്ഷത്തേക്ക് നീങ്ങുന്നത്. പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ ന്യൂനപക്ഷ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത പോരാട്ടം നയിക്കുന്നത് ഇടതുപക്ഷമാണ്. സാമ്പത്തികനയങ്ങൾ, രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകൾ എന്നിവ പരിശോധിച്ചാൽ കോൺഗ്രസും ബി.ജെ.പിയും ഉൾപ്പെട്ട വലതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തെ ശക്തമായി പ്രതിരോധിക്കുന്ന ജനകീയ രാഷ്ട്രീയ ബദലാണ് ഇടതുപക്ഷം ഉയർത്തുന്നത്. അതിന് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന പിന്തുണ കണ്ട് വെപ്രാളമാണ് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളിൽ നിന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള പരിഹാസ്യമായ പ്രസ്താവനകൾ വരാനുള്ള കാരണം.
ചോദ്യം: കേന്ദ്രമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമനുമായി ഗവർണ്ണറുടെ മധ്യസ്ഥതയിൽ നടത്തിയ ബ്രേക്ക് ഫാസ്റ്റ് മീറ്റിംഗ് ബി.ജെ.പി - സി.പി.എം രഹസ്യ ഡീലിന്റെ ഭാഗമാണെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷ ആരോപണം. യഥാർത്ഥത്തിൽ അനൗദ്യോഗികമായി നടത്തിയ ആ കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ ഉദ്ദേശ്യം എന്തായിരുന്നു?
ഫെഡറൽ ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൽ ഭരണഘടനാ സ്ഥാനങ്ങൾ വഹിക്കുന്നവർ തമ്മിൽ നടക്കുന്ന സ്വാഭാവികവും ഔദ്യോഗികവുമായ കൂടിക്കാഴ്ചകളെ രാഷ്ട്രീയ ഗൂഢാലോചനയായി ചിത്രീകരിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയ കുബുദ്ധിയാണ്. വയനാട് പുനരധിവാസ ഫണ്ട്, കേരളത്തിന്റെ വായ്പാ പരിധി തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ കേന്ദ്രവുമായുള്ള ഭരണപരമായ ആശയവിനിമയത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചകളെ ബി.ജെ.പി-സി.പി.എം ഡീൽ എന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പാപ്പരത്തമാണ്.
ചോദ്യം: പല കാര്യങ്ങളിലും ബി.ജെ.പിക്ക് വശംവദമാകുന്ന തീരുമാനങ്ങളാണ് മുഖ്യമന്ത്രി കൈക്കൊണ്ടിരുന്നത് എന്നൊരു ആരോപണമുണ്ടായിരുന്നു. പി.എം ശ്രീ പദ്ധതിയിലൊക്കെ രഹസ്യമായി വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയെ അയച്ച് പാർട്ടി ദേശീയ നയത്തിന് വിരുദ്ധമായി അതിലൊപ്പിട്ടതൊക്കെ ഈ രഹസ്യ ഡീലിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന ആരോപണമുണ്ടായിരുന്നു. മകളെ കേന്ദ്ര ഏജൻസികളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നതിനായിരുന്നു അത്തരത്തിലുള്ള രഹസ്യ ധാരണകളും കീഴടങ്ങലുകളും എന്നൊരു വിമർശനം പൊതുവേയുണ്ട്. അതിൽ വസ്തുതയുണ്ടോ?
എൽ.ഡി.എഫ് സർക്കാരിന് ബി.ജെ.പിയുമായി യാതൊരുവിധ രഹസ്യ ധാരണയുമില്ല. ഞങ്ങൾക്കെതിരായ ആരോപണങ്ങൾ കേന്ദ്ര ഏജൻസികളെ ഉപയോഗിച്ച് നടത്തുന്ന രാഷ്ട്രീയ വേട്ടയാടലാണ്. അതിനെ നിയമപരമായി തന്നെ നേരിടും.
സമഗ്ര ശിക്ഷാ അഭിയാൻ (എസ്.എസ്.എ) ഉൾപ്പെടെയുള്ള പദ്ധതികൾക്ക് സംസ്ഥാനത്തിന് ലഭിക്കേണ്ട 1,500 കോടിയിലധികം രൂപ കേന്ദ്രം തടഞ്ഞുവെച്ചു. സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കിടയിൽ കേരളത്തിലെ സ്കൂളുകളുടെ വികസനത്തിനുള്ള ഈ ഫണ്ട് നഷ്ടപ്പെടുത്താതിരിക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചത്. ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയമോ (എൻ.ഇ.പി) ആർ.എസ്.എസ് അനുകൂല സിലബസോ കേരളത്തിലെ സ്കൂളുകളിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് സർക്കാർ അസന്ദിഗ്ദ്ധമായി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്.
ചോദ്യം: പാർട്ടിയുടെ ഉരുക്കു കോട്ടകളിൽ നിന്ന് തന്നെ പാർട്ടിയെ വെല്ലുവിളിച്ച് കരുത്തരായ നേതാക്കൾ പുറത്തുവരുന്നു എന്നത് പാർട്ടി കെട്ടുറപ്പിന് പഴയ ഉറപ്പില്ല എന്നതിന്റെ ഉദാഹരണമല്ലേ. ഒരു ടീം ലീഡർ എന്ന നിലയിൽ താങ്കൾ ആത്മാർത്ഥമായി ഇടപെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ 10 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ പരിഹരിക്കാവുന്ന പ്രശ്നമല്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ? പ്രത്യേകിച്ചും ജി. സുധാകരന്റെയും ടി.കെ. ഗോവിന്ദന്റെയും കാര്യത്തിൽ?
സി.പി.എം എന്ന പ്രസ്ഥാനം വ്യക്തികൾക്ക് അതീതമാണ്. പാർട്ടിയുടെ കെട്ടുറപ്പിനോ സംഘടനാ സംവിധാനത്തിനോ യാതൊരുവിധ കോട്ടവും തട്ടിയിട്ടില്ല. മുതിർന്ന നേതാവായ ജി. സുധാകരന് പാർട്ടി എക്കാലത്തും ഏറ്റവും ഉയർന്ന പരിഗണനയാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ, പാർലമെന്ററി വ്യാമോഹങ്ങളുടെ പേരിൽ പാർട്ടിയെ തള്ളിപ്പറയാൻ തീരുമാനിച്ചത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മൂല്യങ്ങളോടുള്ള വഞ്ചനയാണ്. തളിപ്പറമ്പിൽ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ തീരുമാനിച്ചത് സംഘടനാ പ്രക്രിയയിലൂടെയാണ്. സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾ മുൻനിർത്തി ഒറ്റപ്പെട്ട ചിലർ നടത്തുന്ന ഇത്തരം വ്യക്തികേന്ദ്രീകൃതമായ നീക്കങ്ങൾ പാർട്ടിയുടെ കരുത്തുറ്റ അടിത്തറയിൽ ഒരു പോറൽ പോലും ഏൽപ്പിക്കില്ല.
ചോദ്യം: കേരളത്തിലെ മത ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ വല്ലാതെ കടന്നാക്രമിക്കുന്ന വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനെപ്പോലൊരാളെ വല്ലാതെ ന്യായീകരിക്കുന്നതിലൂടെ താങ്കളും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ന്യൂനപക്ഷ വിരുദ്ധ സമീപനത്തെ പരസ്യമായി പിന്തുണയ്ക്കുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത്?
ഒരു സാമുദായിക നേതാവുമായി വേദി പങ്കിട്ടു എന്നതുകൊണ്ട് സർക്കാരിന്റെ മതേതര നിലപാടുകളിൽ യാതൊരു മാറ്റവും വരുന്നില്ല. എസ്.എൻ.ഡി.പി യോഗം ജനറൽ സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശന്റെ മലപ്പുറം ജില്ലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിമർശനങ്ങൾ മുസ്ലിം ലീഗ് എന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ നയങ്ങൾക്കെതിരെയായിരുന്നു, അല്ലാതെ മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് എതിരെയല്ല. ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ ന്യൂനപക്ഷ സംരക്ഷണ നിലപാടുകൾ രാജ്യത്തിന് തന്നെ മാതൃകയാണ്. ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിച്ച് വർഗ്ഗീയ ധ്രുവീകരണം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് സംഘപരിവാറും അതിന് കുടപിടിക്കുന്ന കോൺഗ്രസുമാണ്.
ചോദ്യം: അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് കൊടിയ പൊലീസ് മർദ്ദനം ഏറ്റതായി പലപ്പോഴും പല വേദികളിലും പറയുന്ന താങ്കൾ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കുമ്പോഴാണ് അങ്ങേക്കെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ചവരെ പൊലീസുകാരും ഡി.വൈ.എഫ്.ഐക്കാരും ചേർന്ന് അതിനിഷ്ഠൂരമായി മർദ്ദിക്കുന്നത്. അങ്ങയെ കരിങ്കൊടി കാണിച്ചവരെ താങ്കളുടെ വാഹനത്തിന് പിന്നിൽ മറ്റൊരു വാഹനത്തിൽ സഞ്ചരിച്ച ഗൺമാൻമാർ പെൺകുട്ടികളെ ഉൾപ്പെടെ അതിക്രൂരമായി തല്ലിച്ചതയ്ക്കുകയായിരുന്നു. അതിനെയൊക്കെ രക്ഷാപ്രവർത്തനം എന്ന് അന്ന് അങ്ങ് പറഞ്ഞതിൽ ഇപ്പോഴും ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നുവോ അതോ അത് തെറ്റായെന്ന് അങ്ങ് ഇപ്പോൾ തുറന്നുസമ്മതിക്കുമോ?
അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്തെ ഭരണകൂട ഭീകരതയും, ഒരു ജനാധിപത്യ സർക്കാരിന്റെ സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകളും തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത് ചരിത്രപരമായ അബദ്ധമാണ്. നവകേരള സദസ്സിനെ അക്രമത്തിലൂടെ തകർക്കാനാണ് കോൺഗ്രസും യൂത്ത് കോൺഗ്രസും തുടക്കം മുതൽ ശ്രമിച്ചത്. വാഹനവ്യൂഹം അമിത വേഗതയിൽ കടന്നുപോകുമ്പോൾ അപ്രതീക്ഷിതമായി വാഹനത്തിന് മുന്നിലേക്ക് എടുത്തുചാടുന്നത് തികച്ചും ആത്മഹത്യാപരമാണ്. അപകടകരമായ ഈ നീക്കത്തിൽ നിന്ന് പ്രതിഷേധക്കാരെ പിന്തിരിപ്പിക്കാനും അവരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനുമാണ് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും മറ്റും ശ്രമിച്ചത്. ജനാധിപത്യത്തിൽ പ്രതിഷേധിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും അവകാശമുണ്ട്, എന്നാൽ അത് വാഹനത്തിന് മുന്നിലേക്ക് ചാടിയും ഷൂ എറിഞ്ഞും അപായം സൃഷ്ടിക്കുന്ന തരത്തിലാകരുത്. ഈ അക്രമ സമരങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന യു.ഡി.എഫ് നേതൃത്വത്തിന്റെ നിലപാടാണ് അപലപനീയമാകുന്നത്.
ചോദ്യം: റാങ്ക് ലിസ്റ്റിന്റെ കാലാവധി നീട്ടണമെന്ന ന്യായമായ ആവശ്യമുന്നയിച്ച ചെറുപ്പക്കാരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ ഒരിക്കൽപോലും ഒന്ന് വിളിച്ചു ചർച്ച നടത്താൻ താങ്കൾ തയ്യാറാകാത്തത് പരക്കെ വിമർശന വിധേയമായിട്ടുള്ളതാണ്. അതൊക്കെ മനുഷ്യത്വ രഹിതമായ നടപടികളെന്ന് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ തന്നെ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. അത് എങ്ങനെ കാണുന്നു?
പി.എസ്.സി നിയമനങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ മറ്റേതൊരു സംസ്ഥാനത്തേക്കാളും സുതാര്യവും കാര്യക്ഷമവുമായ നടപടികളാണ് കേരളം സ്വീകരിക്കുന്നത്. റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകളുടെ കാലാവധി നീട്ടുക എന്നത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണലിന്റെയും കോടതികളുടെയും നിയമപരമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി മാത്രമേ ചെയ്യാനാകൂ. ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് തീരുമാനമെടുക്കാൻ ഒരു സർക്കാരിനും സാധിക്കില്ല.
കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തിനിടയിൽ 3,11,945-ലധികം നിയമനങ്ങളാണ് പി.എസ്.സി വഴി എൽ.ഡി.എഫ് സർക്കാർ നടത്തിയത്. യു.ഡി.എഫ് സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് ഇത് വെറും 1.49 ലക്ഷം മാത്രമായിരുന്നു എന്നത് ഓർക്കണം. റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒഴിവുകൾക്ക് ആനുപാതികമായി മാത്രമേ നിയമനം നടത്താൻ കഴിയൂ. ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ വികാരങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്ത് രാഷ്ട്രീയ നേട്ടമുണ്ടാക്കാൻ പ്രതിപക്ഷം നടത്തുന്ന സമര കോലാഹലങ്ങളെ ജനങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട്.
ചോദ്യം: മൂന്നാമതും ഒരു എൽ.ഡി.എഫ് സർക്കാർ വന്നാൽ ആ സർക്കാരിനെ പിണറായി വിജയൻ തന്നെ നയിച്ച് ഹാട്രിക് നേടുന്ന കേരളത്തിലെ ആദ്യ മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന ഖ്യാതിയിലേക്കെത്തുമോ?
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയെയും എൽ.ഡി.എഫ് സർക്കാരിനെയും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വ്യക്തികളുടെ 'ഹാട്രിക്' നേട്ടങ്ങളല്ല പ്രധാനം, മറിച്ച് ജനപക്ഷ ബദൽ നയങ്ങളുടെ വിജയമാണ്. നവലിബറൽ നയങ്ങൾക്കും വർഗ്ഗീയ ഫാസിസത്തിനും ഫെഡറൽ സംവിധാനത്തെ തകർക്കുന്ന കേന്ദ്ര നയങ്ങൾക്കും എതിരെ രാജ്യത്ത് ഉയർന്നുവന്നിട്ടുള്ള ഒരേയൊരു ബദൽ കേരളമാണ്. ഈ ബദലിനെ കൂടുതൽ കരുത്തോടെ മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകാൻ കേരളത്തിലെ പ്രബുദ്ധരായ ജനങ്ങൾ വീണ്ടും എൽ.ഡി.എഫിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല. വ്യക്തിപരമായ നേട്ടങ്ങൾക്കപ്പുറം, കൂട്ടായ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ നാടിനെ കൂടുതൽ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുക എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം.
