കേരള കേന്ദ്ര സർവകലാശാലയിൽ ആർഎസ്എസ് പരിപാടിക്ക് പൊലീസ് സംരക്ഷണം; യുഡിഎഫ് സർക്കാരിൻ്റെ ആർഎസ്എസ് പ്രീണനമെന്ന് പിണറായി വിജയൻ
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളെ കാവിവൽക്കരിക്കാനും ക്യാമ്പസുകളിൽ വർഗീയ അജണ്ടകൾ നടപ്പിലാക്കാനുമുള്ള സംഘപരിവാർ ഗൂഢാലോചനയ്ക്ക് യുഡിഎഫ് സർക്കാർ കൂട്ടുനിൽക്കുന്നത് പതിവുസംഭവമായി മാറിയിരിക്കുകയാണെന്ന് പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു.
Published : October 6, 2026 at 7:36 PM IST
കാസർകോട്: കേരള കേന്ദ്ര സർവകലാശാലയിൽ ആർഎസ്എസ് പരിപാടിക്ക് കേരള പൊലീസ് സംരക്ഷണം ഒരുക്കിയ നടപടി അത്യന്തം അപലപനീയമാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ. സംഘപരിവാർ സംഘടനയൊഴികെയുള്ള മറ്റു വിദ്യാർഥി സംഘടനകളാകെ പ്രതിഷേധിച്ചിട്ടും പരിപാടിക്ക് സർക്കാർ ഒത്താശ ചെയ്യുകയാണുണ്ടായത്. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളെ കാവിവൽക്കരിക്കാനും ക്യാമ്പസുകളിൽ വർഗീയ അജണ്ടകൾ നടപ്പിലാക്കാനുമുള്ള സംഘപരിവാർ ഗൂഢാലോചനയ്ക്ക് യുഡിഎഫ് സർക്കാർ കൂട്ടുനിൽക്കുന്നത് പതിവുസംഭവമായി മാറിയിരിക്കുകയാണെന്നും സമൂഹമാധ്യമത്തില് പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റില് പിണറായി പറഞ്ഞു.
വന്ദേമാതരത്തിൻ്റെ 150-ാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് സംഘടിപ്പിച്ച ദേശീയ സെമിനാറിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം പ്രകടമാണ്. അക്കാദമിക് പരിപാടിയാണെന്നാണ് വാദമെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് അക്കാദമിക് പശ്ചാത്തലമില്ലാത്ത ആർഎസ്എസ് നേതാവിനെ ക്ഷണിച്ചതിന് എന്തു ന്യായീകരണമാണ് സർവകലാശാല അധികൃതർക്ക് പറയാനുള്ളത്? പരിപാടിക്കായി മുൻകൂട്ടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വിദ്യാർഥികളെപ്പോലും ഹാളിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കാതെ തടഞ്ഞുനിർത്തുന്ന സ്ഥിതിയുമുണ്ടായി.
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വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രങ്ങളെ വിദ്വേഷ പ്രചാരണങ്ങളുടെയും വർഗീയതയുടെയും ഇടങ്ങളാക്കി മാറ്റാനുള്ള ശ്രമങ്ങളെ കേരളം എക്കാലത്തും ശക്തമായി പ്രതിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, ഇത്തരം അറുപിന്തിരിപ്പൻ ശക്തികൾക്ക് താവളമൊരുക്കാൻ സംസ്ഥാന പൊലീസിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് യുഡിഎഫ് സർക്കാരിൻ്റെ ആർഎസ്എസ് പ്രീണന നയമാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. സംഘപരിവാറിന് കേരളത്തിൻ്റെ ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് യഥേഷ്ടം വിഹരിക്കാൻ പൊലീസ് കാവലൊരുക്കുന്നത് മതനിരപേക്ഷ കേരളത്തോടുള്ള വെല്ലുവിളിയാണ്. ഈ വിഷയത്തിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം പൊതുസമൂഹത്തിൽ നിന്നും ഉയരേണ്ടതുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കുറിച്ചു.
വിദ്യാർഥി പ്രതിഷേധം
കേരള കേന്ദ്ര സർവകലാശാലയിൽ വന്ദേമാതരം ഗാനത്തിൻ്റെ 150-ാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് സാഹിത്യ അക്കാദമിയും അഖില ഭാരതീയ സാഹിത്യപരിഷത്തും ചേർന്ന് നടത്തുന്ന സെമിനാറിൽ പ്രജ്ഞാ പ്രവാഹ് ദേശീയ കൺവീനറും ആർഎസ്എസ് നേതാവുമായ ജെ. നന്ദകുമാർ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തുന്നതിനെതിരെ ചില വിദ്യാർഥി സംഘടനകൾ പ്രതിഷേധം നടത്തി.
സെമിനാറിനായി മുൻകൂട്ടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വിദ്യാർഥികളെപ്പോലും ഹാളിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കാതെ ഗേറ്റിന് പുറത്തുനിർത്തിയതും കാമ്പസിനെ 'കാവിവൽക്കരിക്കാനുള്ള' ശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണിതെന്ന ആരോപണവും പ്രതിഷേധത്തിന് ആക്കം കൂട്ടി. പ്രജ്ഞ പ്രവാഹും അഖില ഭാരതീയ സാഹിത്യ പരിഷത്തും ആർ.എസ്.എസുമായി പ്രത്യയശാസ്ത്ര ബന്ധമുള്ള സംഘടനകളാണെന്ന് വിദ്യാർഥി നേതാക്കൾ ആരോപിച്ചു. പരിപാടിയുടെ സ്വഭാവത്തെയും ലക്ഷ്യത്തെയും കുറിച്ചും ബാഹ്യ സംഘടനകളെയും പ്രഭാഷകരെയും ക്ഷണിക്കുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങളെ കുറിച്ചും സർവകലാശാല ഭരണകൂടം പൂർണ്ണമായ വ്യക്തത നൽകണമെന്ന് വിദ്യാർഥി സംഘടന ആവശ്യപ്പെട്ടു.
സെമിനാറിനെയോ, അതിഥികളെയോ, വന്ദേമാതരം ചൊല്ലുന്നതിനെയോ തടസപ്പെടുത്തുന്നത് കടുത്ത അച്ചടക്ക, നിയമപരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുമെന്ന് സർവകലാശാല സർക്കുലർ പുറപ്പെടുവിച്ചു.
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