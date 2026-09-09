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'പുറത്ത് നിൽക്കടോ, നിങ്ങളെന്താ ബാത്ത്റൂമിലേക്ക് വരികയാണോ'? മാധ്യമങ്ങളോട് കയര്‍ത്ത് പിണറായി വിജയന്‍: VIDEO

മാസപ്പടി കേസ് സംബന്ധിച്ച ചോദ്യങ്ങളുമായെത്തിയ മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകരോട് ക്ഷുഭിതനായി പിണറായി വിജയന്‍. സംഭവം ചെങ്ങന്നൂരിലെ ഗസ്റ്റ് ഹൗസില്‍. സംഭവത്തിന്‍റെ വീഡിയോ പുറത്ത്.

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മാധ്യമങ്ങളോട് കയര്‍ത്ത് പിണറായി വിജയന്‍ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 9, 2026 at 2:33 PM IST

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കോട്ടയം: മാസപ്പടി കേസില്‍ ഇഡി സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന് നല്‍കിയ റിപ്പോര്‍ട്ട് സംബന്ധിച്ചുള്ള മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകരുടെ ചോദ്യത്തില്‍ രോഷം പ്രകടിപ്പിച്ച് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയന്‍. ചെങ്ങന്നൂര്‍ ഗസ്റ്റ് ഹൗസില്‍ വച്ചായിരുന്നു സംഭവം. "പുറത്ത് നിൽക്കടോ, നിങ്ങളെന്താ ബാത്ത്റൂമിലേക്ക് വരികയാണോ? ഇവിടെ വന്നത് ബാത്ത് റൂമിൽ പോകാനാണ്, നിങ്ങളെ കാണാനല്ല" എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ പ്രതികരണം.

ഗസ്റ്റ് ഹൗസില്‍ ബാത്ത്‌ റൂമില്‍ പോകുന്നതിനിടെ പിന്നാലെത്തിയ മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ മാസപ്പടി വിവാദത്തിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോള്‍ പിണറായി വിജയന്‍ ക്ഷുഭിതനാകുകയായിരുന്നു. ശുചിമുറിയില്‍ പോകാനാണ് താന്‍ ഇങ്ങോട്ട് വന്നതെന്നും മീഡിയയെ കാണാനല്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍ ഇഡി ശുപാര്‍ശയില്‍ പ്രതികരിക്കുമോയെന്ന മാധ്യമങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് അദ്ദേഹം പ്രതികരിക്കാന്‍ തയ്യാറായില്ല.

മാധ്യമങ്ങളോട് കയര്‍ത്ത് പിണറായി വിജയന്‍ (ETV Bharat)

മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കെ പിണറായി വിജയന്‍റെ മകൾ ടി.വീണ തൈക്കണ്ടിയില്‍ വഴി സിഎംആർഎൽ -എക്‌സാലോജിക്കൽ ഇടപാടിലൂടെ 3.28 കോടി രൂപ കൈക്കൂലി വാങ്ങിയെന്നും അന്വേഷണത്തിന് ശുപാർശ ചെയ്‌തും ഇഡി കഴിഞ്ഞ ദിവസം സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവിക്ക് കത്ത് നൽകിയിരുന്നു. അഴിമതി നിരോധന നിയമപ്രകാരം കേസെടുക്കണമെന്നാണ് കത്തിലെ ആവശ്യം. വീണയുടെ ഭർത്താവായ മുൻ മന്ത്രിയും എംഎല്‍എയുമായ പിഎ മുഹമ്മദ് റിയാസും കൈക്കൂലി വാങ്ങാനും ഇത് വീണയും സുഹൃത്തുക്കളും വഴി ദുബായിലേക്ക് കടത്താനും നേതൃത്വം നൽകിയെന്ന ഗുരുതര ആരോപണവും കത്തിലുണ്ട്.

സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ 12 പേരുടെ പട്ടികയാണ് കത്തിലുള്ളത്. സിഎംആർഎല്ലും വീണയുടെ സ്ഥാപനമായ എക്‌സാലോജിക്കും തമ്മിലുള്ള സാമ്പത്തിക ഇടപാട് കേസിൽ പിഎംഎൽഎ പ്രകാരമാണ് (കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയൽ നിയമം) ഇഡി അന്വേഷണം നടത്തിയത്.

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പ്രതികരിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശന്‍: പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയനെതിരായ ഇഡി ശുപാര്‍ശയില്‍ നിയമപരമായ പരിശോധന പൂര്‍ത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം വിഷയത്തില്‍ തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളുമെന്ന് മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിന് പിന്നാലെ മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശന്‍ പറഞ്ഞു. ഇതില്‍ രാഷ്‌ട്രീയമല്ല നോക്കുന്നത്. നിയമപരമായ പരിശോധനയാണ് വേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. കേന്ദ്ര ഏജന്‍സിയായ എന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെന്‍റ് ഡയറക്‌ടറേറ്റ് ഒരു കാര്യം അറിയിച്ചാല്‍ അതി പറ്റില്ലെന്ന് പറയാനും അവഗണിക്കാനും സര്‍ക്കാരിന് സാധിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇഡി അറിയിച്ച കാര്യങ്ങളുടെ ഗൗരവം പരിശോധിക്കും. അന്വേഷണ സംഘം കൈമാറിയ തെളിവുകളും പരിശോധനയ്‌ക്ക് വിധേയമാക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

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