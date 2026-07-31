ഓണത്തുമ്പികളായി കുരുന്നുകൾ; തലവടി അങ്കണവാടിയിൽ പിള്ളേരോണം ഗംഭീരമാക്കി
ചിങ്ങമാസത്തിലെ പൊന്നോണത്തിന് കൃത്യം ഒരു മാസം മുൻപ് എത്തുന്ന പിള്ളേരോണം കുട്ടികൾക്ക് ആവേശത്തിൻ്റെ നാളുകളാണ് സമ്മാനിക്കുന്നത്
Published : July 31, 2026 at 10:33 AM IST
ആലപ്പുഴ: കർക്കടകത്തിലെ തിരുവോണ നാളിൽ നാടെങ്ങും പൂവിളികളുണരുമ്പോൾ, കുരുന്നുകളുടെ മനസിൽ ഓണത്തുമ്പികളുടെയും ഓണപ്പാട്ടിൻ്റെയും ഓർമകളുണർത്തി ഒരു 'പിള്ളേരോണം'. തലവടിയിലെ അമ്പത്തഞ്ചാം നമ്പർ അങ്കണവാടിയാണ് വർണാഭമായ പരിപാടികളോടെ കുട്ടികൾക്കായി പിള്ളേരോണം ഗംഭീരമാക്കിയത്.
ചിങ്ങമാസത്തിലെ പൊന്നോണത്തിന് കൃത്യം ഒരു മാസം മുൻപ് എത്തുന്ന പിള്ളേരോണം കുട്ടികൾക്ക് ആവേശത്തിൻ്റെ നാളുകളാണ് സമ്മാനിക്കുന്നത്. പഞ്ഞമാസമെന്ന് പഴമക്കാർ പറയുന്ന കർക്കടകത്തിൻ്റെ പടിയിറക്കവും സമൃദ്ധിയുടെ ചിങ്ങപ്പുലരിയിലേക്കുള്ള കാത്തിരിപ്പും തുടങ്ങുന്നത് ഈ ദിവസത്തിലാണ്. പഴയകാലത്ത് വീടുകളിൽ കുട്ടികൾക്കായി പ്രത്യേകമായി ഒരുക്കിയിരുന്ന ഈ ആഘോഷം ഇന്ന് അങ്കണവാടികളിലൂടെയും വിദ്യാലയങ്ങളിലൂടെയുമാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്.
ഓണത്തിൻ്റെ പാരമ്പര്യവും തനത് സംസ്കാരവും പുതുതലമുറയിലേക്ക് പകർന്നു നൽകുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് തലവടി അങ്കണവാടിയിൽ വിപുലമായ ആഘോഷങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചത്. അധ്യാപകരുടെയും രക്ഷിതാക്കളുടെയും സജീവ സഹകരണത്തോടെ നടന്ന പരിപാടിയിൽ കുട്ടികളുടെ ആവേശകരമായ പങ്കാളിത്തമായിരുന്നു പ്രധാന ആകർഷണം. നാടിൻ്റെ നാനാഭാഗത്തുനിന്നും നിരവധി പേരാണ് കുരുന്നുകളുടെ ആഘോഷത്തിൽ പങ്കുചേരാനായി എത്തിയത്.
ആവേശമായി കലാപരിപാടികൾ
അത്തപ്പൂക്കളം ഒരുക്കൽ, ഓണക്കളികൾ, പാട്ട്, നൃത്തം, കഥപറച്ചിൽ തുടങ്ങി വൈവിധ്യമാർന്ന കലാപരിപാടികളാണ് കുട്ടികൾ അവതരിപ്പിച്ചത്. മുറ്റത്ത് തീർത്ത മനോഹരമായ പൂക്കളത്തിന് ചുറ്റും പാട്ടുപാടി കളിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഏവർക്കും കൗതുകക്കാഴ്ചയായി. ഓണപ്പാട്ടുകളുടെ ഈണവും കുട്ടികളുടെ നിഷ്കളങ്കമായ കലാപ്രകടനങ്ങളും ആഘോഷത്തിന് കൂടുതൽ മാറ്റുകൂട്ടി. അങ്കണവാടി പരിസരം പൂക്കളാൽ അലങ്കരിച്ച് വലിയൊരു ഉത്സവാന്തരീക്ഷം തന്നെ അവിടെ ഒരുക്കിയിരുന്നു. കേരളത്തിൻ്റെ തനത് വേഷങ്ങൾ അണിഞ്ഞാണ് ഭൂരിഭാഗം കുട്ടികളും ആഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിയത്.
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പരമ്പരാഗത രീതിയിലുള്ള വിഭവസമൃദ്ധമായ ഓണസദ്യയും കുട്ടികൾക്കായി ഒരുക്കിയിരുന്നു. തൂശനിലയിൽ വിളമ്പിയ സദ്യ കുട്ടികൾ ഏറെ ആസ്വദിച്ചാണ് കഴിച്ചത്. എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് സദ്യയുണ്ണുകയും ആഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കുചേരുകയും ചെയ്തതിലൂടെ കുട്ടികൾക്ക് ഓണത്തിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയും പങ്കിടലിൻ്റെ മൂല്യവും നേരിട്ട് അനുഭവിക്കാൻ അവസരമൊരുങ്ങി. ജാതിമത ഭേദമന്യേ എല്ലാവരും ഒന്നാണെന്ന ഓണസങ്കല്പം കുട്ടികളിൽ ഊട്ടിയുറപ്പിക്കാൻ ഇത്തരം പരിപാടികൾ സഹായിക്കും. ആധുനിക കാലത്ത് അന്യംനിന്നുപോകുന്ന ഇത്തരം കൂട്ടായ്മകൾ തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ അങ്കണവാടികൾ വഹിക്കുന്ന പങ്ക് വളരെ വലുതാണ്. രക്ഷിതാക്കൾക്കും നാട്ടുകാർക്കും പുറമെ ജനപ്രതിനിധികളും പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത് കുട്ടികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു.
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം അജിത് പിഷാരത്ത് പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത് കുട്ടികൾക്ക് ഓണാശംസകൾ നേർന്നു. അങ്കണവാടി പ്രവർത്തകരായ ശ്രീദേവിയും സുനീഷയും പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. കുട്ടികളിൽ കേരളത്തിൻ്റെ തനത് സംസ്കാരവും ആചാരങ്ങളും പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിനും സാമൂഹിക ബോധവും കൂട്ടായ്മയുടെ സന്ദേശവും വളർത്തുന്നതിനും ഇത്തരം ആഘോഷങ്ങൾ ഏറെ പ്രയോജനകരമാണെന്ന് ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തവർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. കുട്ടികളുടെ ചിരിയും ആവേശവും നിറഞ്ഞ പിള്ളേരോണം അങ്കണവാടിയെ ഒരു ഉത്സവവേദിയാക്കി മാറ്റിയതോടൊപ്പം, സ്നേഹത്തിൻ്റെയും ഐക്യത്തിൻ്റെയും സന്ദേശം പുതുതലമുറയിലേക്ക് പകർന്നുനൽകുന്ന ശ്രദ്ധേയമായ ആഘോഷമായി മാറി.
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