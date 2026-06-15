'ലിംഗ വിവേചനം': കെഎസ്ആർടിസി സ്ത്രീ സൗജന്യ യാത്രാ പദ്ധതിക്കെതിരെ ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി
പുരുഷന്മാരെയും സ്ത്രീകളെയും കേവലം ലിംഗത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം വേർതിരിക്കുന്നത് വിവേചനപരവും ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധവുമാണെന്നാണ് ഹർജിക്കാരുടെ വാദം.
Published : June 15, 2026 at 8:31 PM IST
എറണാകുളം: കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി ഓർഡിനറി ബസിൽ സ്ത്രീകൾക്കുള്ള സൗജന്യയാത്ര ചോദ്യം ചെയ്ത് ഹൈക്കോടതിയിൽ പൊതുതാൽപര്യ ഹർജി. പദ്ധതി ഏകപക്ഷീയവും വിവേചനപരവുമാണെന്നാണ് ഹർജിയിലെ ആക്ഷേപം. പുരുഷന്മാരെയും സ്ത്രീകളെയും കേവലം ലിംഗത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം വേർതിരിക്കുന്നത് വിവേചനപരവും ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധവുമാണെന്നാണ് ഹർജിക്കാരുടെ വാദം. ലിംഗവിവേചനം ഭരണഘടന ഉറപ്പുനൽകുന്ന സമത്വത്തിനുള്ള അവകാശത്തിന്റെ ലംഘനമാണ്. ശാസ്ത്രീയ പഠനങ്ങളോ, സാമ്പത്തിക ആഘാത വിലയിരുത്തലുകളോ സർക്കാർ നടത്തിയിട്ടില്ല.
പൊതുജന അഭിപ്രായ രൂപീകരണവും സർക്കാർ നടത്തിയിട്ടില്ല. രാഷ്ട്രീയ നേട്ടത്തിനായുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വാഗ്ദാനം അതേപടി നടപ്പിലാക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തതെന്നും ഹർജിയിൽ പറയുന്നു.പദ്ധതി വഴി പ്രതിദിനം 2 കോടി രൂപയും പ്രതിവർഷം 800 കോടി രൂപയും അധിക ബാധ്യത സർക്കാരിനുണ്ടാകുമെന്നുമാണ് ഹർജിക്കാരന്റെ വാദം. എറണാകുളം സ്വദേശിയാണ് പൊതുതാൽപര്യ ഹർജിയുമായി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. പ്രിയദർശിനി പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയതു സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യം.
നേരത്തേ, സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമകളും പദ്ധതിയെ എതിര്ത്തി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. അതേസമയം,. സ്ത്രീകൾക്കും ട്രാൻസ്ജെൻഡറുകൾക്കും ഓർഡിനറി ബസുകളിൽ സൗജന്യയാത്ര നൽകുന്ന പ്രിയദർശിനി പദ്ധതി രാവിലെ തമ്പാനൂർ കെഎസ്ആർടിസി കോംപ്ലക്സിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്.
മുഖ്യമന്ത്രി എത്തുന്നതിനു മുൻപുതന്നെ തമ്പാനൂരിൽ നിരവധി പാർട്ടി പ്രവർത്തകരും സ്ത്രീകളും നിറഞ്ഞിരുന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വാഗ്ദാനം എന്നതിനു പുറമേ സ്ത്രീകൾക്കു സർക്കാർ നൽകുന്ന ആദരമായാണ് ഇതിനെ കാണുന്നതെന്ന് ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയ പേരൂർക്കട സ്വദേശിയായ വീട്ടമ്മ ഇ ടിവി ഭാരതിനോടു പറഞ്ഞു. സൗജന്യയാത്ര ചെയ്ത് പദ്ധതിയിൽ ഭാഗമാകാൻ മാത്രമായി തമ്പാനൂരിൽ എത്തിയ സ്ത്രീകളുമുണ്ട്.
നിറകണ്ണുകളോടെയാണ് പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ നിറഞ്ഞ സന്തോഷത്തോടെയുള്ള കൈയടികളാണ് വേദിയിൽ ഉയർന്നത്. രണ്ട് ബസുകളാണ് ആദ്യയാത്രക്കായി ഒരുക്കിയിരുന്നത്. ആദ്യബസിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരായ സിപി ജോണും കെഎ തുളസിയും ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മിഷണർ ടിവി അനുപമയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കൊപ്പം യാത്രക്കാരും കയറി.
രണ്ടാമത്തെ ബസാണ് പൂർണമായും യാത്രക്കാർക്കായി ഒരുക്കിയത്. നിറഞ്ഞുകവിഞ്ഞ രണ്ട് ബസുകൾ ഒൻപതര കഴിഞ്ഞതോടെ തമ്പാനൂരിൽനിന്നും സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്കു നീങ്ങി. ആദ്യസീറ്റിലെ ജനാലക്കരികിൽ ഇരുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശനും ഗതാഗത മന്ത്രി സിപി ജോണും റോഡിനരികിൽ നിന്നവരെ കൈവീശിക്കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് യാത്ര ചെയ്തത്. പത്തുമണിയോടെ രണ്ട് ബസുകളും സെക്രട്ടേറിയറ്റിനുള്ളിൽ കടന്ന് ദർബാർ ഹാളിനു മുന്നിലെത്തി. ജീവനക്കാരുടെയും പാർട്ടി പ്രവർത്തകരുടെയും സ്വീകരണം ഏറ്റുവാങ്ങിയ ശേഷം മുഖ്യമന്ത്രി തൻ്റെ ഓഫിസിലേക്കു കയറി.
ബസിലുണ്ടായിരുന്നവരെ കണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ തിരക്കിയ മന്ത്രി സിപി ജോൺ, വനിത ഡ്രൈവർ വിപി ഷീല, കണ്ടക്ടർ ജയകുമാരി എന്നിവരെ പ്രത്യേകമായി കണ്ട് അനുമോദിച്ചു. കെഎസ്ആർടിസിയിലെയും ഗതാഗത വകുപ്പിലെയും മുതിർന്ന വനിത ഉദ്യോഗസ്ഥരെല്ലാം ബസ് സ്വീകരിക്കാനെത്തിയിരുന്നു. പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ചെറിയൊരു പരിപാടിയായി നടത്താനാണ് തീരുമാനിച്ചിരുന്നതെങ്കിലും ജനപിന്തുണ കണ്ടപ്പോൾ വിപുലമാക്കിയതാണെന്ന് മന്ത്രി സിപി ജോൺ മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞു. എല്ലാ ജില്ലകളിലും പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം വിവിധ ജനപ്രതിനിധികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു.
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