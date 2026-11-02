ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ തൂലിക കൊണ്ട് നേരിടുന്ന യുവകവി; രാമപുരത്തിൻ്റെ അഭിമാനമായി നിതിൻ
28 കവിതകളാണ് 'മനസ്സ്' എന്ന രണ്ടാമത്തെ സമാഹാരത്തില് ഉള്പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. വര്ത്തമാനകാല മാധ്യമ രീതിയെ കുറിച്ചുളള നിശിതമായ വിമര്ശനവും കവി തൻ്റെ വരികളിൽ ഉയര്ത്തുന്നു
Published : November 2, 2026 at 3:36 PM IST
രഞ്ജിത്ത് ബാബു ഇഎം
കണ്ണൂര്: സ്വന്തം സങ്കടങ്ങളും ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉൾക്കൊണ്ട് കവിതയുടെ വിശാല ലോകത്ത് ചിറക് വിരിച്ച് യുവഎഴുത്തുകാരൻ നിതിൻ. കണ്ണൂര് ജില്ലയിലെ പഴയങ്ങാടി രാമപുരം സ്വദേശിയായ നിതിന് ശാരീരിക വെല്ലുവിളികൾ ഏറെയുണ്ടെങ്കിലും അതെല്ലാം മറന്ന് കവിതയുടെ ലോകത്ത് തൻ്റേതായ ഇടം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ഇദ്ദേഹം.
നിതിൻ്റെ ദുഃഖവും വേദനയുമെല്ലാം കവിതയുടെ ഭാഷയിൽ ഒഴുകുന്നു, ചെറുപ്പത്തില് തന്നെ കവിതയോടും കഥയോടും ഏറെ താത്പര്യമായിരുന്നു. സ്കൂള് കാലഘട്ടത്തില് തന്നെ ഈ താത്പര്യം വളര്ന്ന് വികാസം പ്രാപിച്ചു. എന്നാൽ ജന്മനാ തന്നെ നട്ടെല്ലിന് വളവുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ നിതിൻ്റെ ശൈശവവും ബാല്യവുമെല്ലാം വലിയ വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതായിരുന്നു.
വൈകല്യം മാറ്റാന് നട്ടെല്ലിന് ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയെങ്കിലും നിര്ഭാഗ്യം നിതിൻ്റെ കൂടപ്പിറപ്പായി. എന്നാല് നിതിൻ്റെ മനസില് കവിതകള് ജ്വലിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ബാല്യത്തിൽ മൊട്ടിട്ട കവിതകൾ നിതിനൊപ്പം വളർന്ന് ശൈശവവും കടന്ന് കൗമാരത്തിലും നിതിന് കൂട്ടായി. അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ കവിതാസമാഹാരമായി 'വെളിച്ചം' പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടു. തൻ്റെ കവിതകള് ഇഷ്ടമായിരുന്ന അമ്മ ശാലിനിയുടെ വേര്പാട് നിതിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ മറ്റൊരു തിരിച്ചടിയായിരുന്നു. അമ്മയെ മനസില് നിന്നും മാറ്റാതെ തൻ്റെ വ്യക്തിഗത ദുഃഖത്തെ ഒപ്പം നിര്ത്തി 'മനസ്സ് 'എന്ന രണ്ടാമത്തെ സമാഹാരമെഴുതി.
കഥാവശേഷയായ അമ്മയുടെ സ്മരണകളും അച്ഛന് പി. പ്രകാശൻ്റെയും കൂട്ടുകാരുടേയും പ്രോത്സാഹനവും നിതിന് വലിയ പ്രചോദനമായിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. രണ്ടാനമ്മ വി.വി. ബിന്ദുവും നിതിൻ്റെ രചനകൾക്കൊപ്പം കൂടി. ഊണിലും ഉറക്കത്തിലുമെല്ലാം കവിതയുടെ ലോകത്താണ് നിതിനെന്ന് അമ്മ വി.വി.ബിന്ദു പറഞ്ഞു. എല്ലാ സമയത്തും കവിത എഴുതാറുണ്ടെന്നും കവിതയോടൊപ്പം തന്നെ കഥയോടും വലിയ താത്പര്യമാണെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കാഴ്ചകളില് നിന്നും വാര്ത്തകളില് നിന്നുമാണ് എഴുതാനുളള ആശയമുണ്ടാകുന്നതെന്ന് നിതിന് പറയുന്നു. മഴയുടെ മാസ്മരിക സൗന്ദര്യത്തെ 'മഴയോര്മ്മ' എന്ന കവിതയിലൂടെ നിതിന് ഇങ്ങനെ എഴുതി.
'നനവോളം തൊട്ടു നിന്ന മുറ്റം
മഴക്കോള് വരഞ്ഞിട്ടു അംബരം അനര്ഗ്ഗ നിര്ഗ്ഗളമായി മേഘപടം, വീശി ഇന്നിതാ മഴക്കാറ്റ്
ചിരിക്കുന്നവരും ചിന്തിപ്പിക്കുന്നവരും ഉള്ളില് മറയ്ക്കും സങ്കടം' - മഴയോര്മ്മ
'നല്ലതു പറയുന്നവര് ഉള്ളില് ദുഷ്ടത കൊണ്ട് നിറയ്ക്കും' - ഉള്ളും പുറവുമെന്ന കവിത
മനുഷ്യനെ ചിന്തിപ്പിക്കാനും നന്മയുള്ളവനാക്കാനുമുളള കവിതകളാണ് നിതിന് വരഞ്ഞിട്ടിരിക്കുന്നത്. 'നല്ലതിനൊപ്പം' എന്ന കവിത കാലികമായ സമയംകൊല്ലലിനെ ഓര്മ്മിപ്പിക്കുന്നു. മനുഷ്യ മനസ്സിനെ സ്വാധീനിച്ച് മറ്റൊരു ലോകത്ത് നയിച്ചിടുന്ന ഫോണില് നിന്നും കണ്ണെടുക്കാതെ കുത്തിയിരുന്നോര് അവരുടെ സമയത്തെ കൊലപ്പെടുത്തുന്നു.
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വഴിയിലെവിടേയും വിലസി ശല്യമാകുന്ന പട്ടി ശല്യത്തെക്കുറിച്ചും നിതിൻ ഒരു കവിതയെഴുതി. 'വിലസുന്ന വിരുതന്മാര്' പ്രണയവും പ്രതീക്ഷയും പരിവര്ത്തനവുമെല്ലാം അടങ്ങിയ 28 കവിതകളാണ് മനസ്സ് എന്ന രണ്ടാമത്തെ സമാഹാരത്തില് ഉള്പ്പെടുത്തിയിട്ടുളളത്. വര്ത്തമാന കാല മാധ്യമ രീതിയെ കുറിച്ചുളള നിശിതമായ വിമര്ശനവും കവി ഉയര്ത്തുന്നുണ്ട്. ഒരാളുടെ സ്വകാര്യതയിലേക്ക് നുഴഞ്ഞ് കയറുന്നതിനെ നിശിതമായ വിമര്ശനം കവി തൊടുത്തു വിടുന്നു.
കവിതയിലൂടെ തനിക്ക് പറയാനുള്ളത് തുറന്ന് പറയുക എന്ന നിശ്ചയ ദാര്ഢ്യമാണ് നിധിന് ഏറ്റെടുത്ത ദൗത്യം. വാര്ത്തയും വര്ത്തമാനങ്ങളും സമൂഹത്തിൻ്റെ ജീവിത ശിഥിലങ്ങളെ തുറന്ന് കാട്ടുമ്പോള് ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നവരുടെ വിചാര ഗതികള് ഒരിക്കലും മൗനത്തിൻ്റെ സഞ്ചാര വീഥികളാകരുത്. പ്രതികരിക്കുന്നതില് പരിമിതികളുണ്ടെങ്കിലും തുറന്ന് പറയാന് നിധിന് ഇനിയും എഴുതിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. നടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുന്നതിനാൽ എല്ലായിടത്തും ഒപ്പമുണ്ടാകുക താനാണെന്ന് പിതാവ് പി പ്രകാശന് പറഞ്ഞു.
'നിതിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കി ഒപ്പം തന്നെയുണ്ടാകും. ചെറിയ പ്രായം മുതലെ കവിതയെഴുതാനും വായിക്കാനുമെല്ലാം വളരെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. ആ ഇഷ്ടം വളർന്ന് ഇന്ന് ഒരു എഴുത്തുകാരനില് എത്തിനിൽക്കുന്നു. ഇതിൽ വലിയ സന്തോഷവും അഭിമാനവുമുണ്ടെന്ന്,' പിതാവ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മാടായി കോളജില് നിന്ന് ചരിത്രത്തില് ബിരുദം നേടിയ നിതിന് കമ്പ്യൂട്ടര് ആപ്ലിക്കേഷന് ആൻ്റ് ഡിജിറ്റല് മീഡിയ പ്രൊഡക്ഷനില് ഡിപ്ലോമ നേടിയിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ മ്യൂറൽ പെയിൻ്റിങ് വിദ്യാർഥി കൂടെയാണ് ഇദ്ദേഹം.
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