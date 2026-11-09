കൊച്ചിയിൽ മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് റാലിക്കിടെ ഗതാഗത തടസം; ചോദ്യം ചെയ്ത യാത്രക്കാര്ക്കു നേരേ കൈയേറ്റ ശ്രമം
ബോൾഗാട്ടി മുതൽ ഗോശ്രീ പാലം വഴി മറൈൻ ഡ്രൈവ് വരെ യൂത്ത് ലീഗ് പ്രവർത്തകർ ഗതാഗതം പൂർണമായും തടസപ്പെടുത്തിയാണ് ജാഥ നടത്തിയത്.
Published : November 9, 2026 at 1:24 PM IST
എറണാകുളം: കൊച്ചിയിൽ ഞായറാഴ്ച സംഘടിപ്പിച്ച മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് റാലിക്കിടെ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് നേരെ കൈയേറ്റവും അസഭ്യവർഷവും നടന്നതായി പരാതി. റാലിയെത്തുടർന്ന് മണിക്കൂറുകളോളം നഗരത്തിൽ രൂക്ഷമായ ഗതാഗതക്കുരുക്ക് അനുഭവപ്പെടുകയും യാത്രക്കാർ വലയുകയും ചെയ്തു. ഹൈക്കോടതി ജംക്ഷന് സമീപം, ഷൺമുഖം റോഡ് തുടങ്ങിയ പ്രധാന പാതകളിലാണ് ഗതാഗത തടസ്സം പ്രധാനമായും അനുഭവപ്പെട്ടത്.
ഗതാഗത തടസ്സം സൃഷ്ടിച്ച സംഭവത്തിൽ യൂത്ത് ലീഗ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി.കെ. ഫിറോസ്, സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റ് സയ്യിദ് മുനവ്വറലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ എന്നിവരുൾപ്പെടെ കണ്ടാലറിയാവുന്ന 2000ത്തോളം പേർക്കെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്തു. ബോൾഗാട്ടി മുതൽ ഗോശ്രീ പാലം വഴി മറൈൻ ഡ്രൈവ് വരെ യൂത്ത് ലീഗ് പ്രവർത്തകർ ഗതാഗതം പൂർണമായും തടസ്സപ്പെടുത്തിയാണ് ജാഥ നടത്തിയത്. റാലി കാരണം റോഡുകളിൽ വാഹനങ്ങൾ നിരന്നതോടെ വൻ ഗതാഗതക്കുരുക്ക് രൂപപ്പെട്ടു.
മണിക്കൂറുകളോളം വഴിയിൽ കുടുങ്ങിയതോടെ വാഹനങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്ന യാത്രക്കാർ ഹോൺ മുഴക്കിയതിൽ പ്രകോപിതരായ യൂത്ത് ലീഗ് പ്രവർത്തകർ യാത്രക്കാർക്ക് നേരെ തിരിയുകയും അസഭ്യവർഷം നടത്തുകയും ചെയ്തു. ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. ചില പ്രവർത്തകർ വാഹനങ്ങളിൽ കയറി യാത്രക്കാരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും കൈയേറ്റം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഞായറാഴ്ച അവധി ദിനമായിരുന്നിട്ടും അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്കായി പുറത്തിറങ്ങിയ യാത്രക്കാരും രോഗികളുമായി ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോയവരുമെല്ലാം വഴിയിൽ കുടുങ്ങി കടുത്ത ദുരിതത്തിലായി.
പൊലീസിൻ്റെ വീഴ്ചയെന്ന് യൂത്ത് ലീഗ്
അതേസമയം, ഗതാഗതക്കുരുക്കിന് കാരണം പൊലീസിൻ്റെ വീഴ്ചയാണെന്ന ആരോപണവുമായി യൂത്ത് ലീഗ് നേതൃത്വം രംഗത്തെത്തി. മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച പ്രകാരം കലൂരിൽ നിന്ന് മറൈൻ ഡ്രൈവിലേക്കായിരുന്നു റാലി നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നതെന്നും എന്നാൽ പൊലീസാണ് അവസാന നിമിഷം റൂട്ട് മാറ്റാൻ നിർദേശം നൽകിയതെന്നും യൂത്ത് ലീഗ് നേതാക്കൾ ആരോപിച്ചു. കൃത്യമായ ഗതാഗത നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിൽ പൊലീസ് പരാജയപ്പെട്ടതാണ് വലിയ തോതിലുള്ള ഗതാഗതക്കുരുക്കിന് വഴിവച്ചതെന്നും അവർ ആരോപിച്ചു.
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