മുതിർന്ന സിനിമാ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ മോഹൻ കൊല്ലം അന്തരിച്ചു, മരണം ട്രെയിനിൽ നിന്ന് വീണ്
കുടുംബസമേതം യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനിടെ തമിഴ്നാട്ടിലെ മാർത്താണ്ഡത്തുവെച്ച് ട്രെയിനിൽ നിന്ന് കാൽവഴുതി വീണാണ് ദാരുണമായ അന്ത്യം സംഭവിച്ചത്.
Published : November 12, 2026 at 8:20 PM IST
കൊല്ലം: മലയാള സിനിമാ-മാധ്യമ ലോകത്തെ പ്രമുഖ വ്യക്തിത്വവും, കേരളശബ്ദം, നാന സിനിമാ വാരിക തുടങ്ങിയ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ ദീർഘകാലം ഫോട്ടോഗ്രാഫറായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന മുതിർന്ന ഫിലിം ജേണലിസ്റ്റുമായ മോഹൻ കൊല്ലം (കൊല്ലം മോഹൻ) അന്തരിച്ചു. കുടുംബസമേതം യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനിടെ തമിഴ്നാട്ടിലെ മാർത്താണ്ഡത്തുവെച്ച് ട്രെയിനിൽ നിന്ന് കാൽവഴുതി വീണാണ് അപകടമുണ്ടായതെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന പ്രാഥമിക വിവരം. ദീർഘനാളായി വിശ്രമ ജീവിതത്തിലായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അപ്രതീക്ഷിത വിയോഗം മലയാള സിനിമാ-മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കിടയിൽ വലിയ ഞെട്ടലും ദുഃഖവുമാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. കൊല്ലം കുരീപ്പുഴ മണലിൽ ശിവക്ഷേത്രത്തിന് സമീപമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വസതി.
മലയാളത്തിലെ ആദ്യകാല ഫിലിം ജേണലിസ്റ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫർ
മലയാള സിനിമാ മാധ്യമപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ സുവർണ കാലഘട്ടത്തിൽ സ്വന്തം ക്യാമറക്കണ്ണുകളിലൂടെ ചലച്ചിത്ര ലോകത്തെ അവിസ്മരണീയ നിമിഷങ്ങൾ ഒപ്പിയെടുത്ത പ്രതിഭയായിരുന്നു മോഹൻ കൊല്ലം. മലയാളത്തിലെ ആദ്യകാല ഫിലിം ജേണലിസ്റ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാരിൽ പ്രശസ്തനായിരുന്ന അദ്ദേഹം, 'കേരളശബ്ദം', 'നാന' തുടങ്ങിയ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിലൂടെ മലയാള സിനിമാ പ്രേമികൾക്ക് ഏറെ സുപരിചിതനായിരുന്നു.
അക്കാലത്തെ സൂപ്പർതാരങ്ങളുടെയും പ്രമുഖ സംവിധായകരുടെയും അപൂർവ്വ ചിത്രങ്ങൾ വായനക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം വലിയ പങ്കുവഹിച്ചു. സൗമ്യമായ പെരുമാറ്റത്തിലൂടെയും തൊഴിലിനോടുള്ള അർപ്പണബോധത്തിലൂടെയും സിനിമാ ലൊക്കേഷനുകളിലെ പ്രിയങ്കരനായ വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
അടൂർ ചിത്രങ്ങളിലെ നിശ്ചല ഛായാഗ്രഹണവും അഭിനയവും
മാധ്യമപ്രവർത്തനത്തിന് പുറമെ മലയാള സിനിമയിലെ നിശ്ചല ഛായാഗ്രഹണ രംഗത്തും മോഹൻ കൊല്ലം തൻ്റെതായ കൈയൊപ്പ് പതിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിശ്വവിഖ്യാത സംവിധായകൻ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ക്ലാസിക് ചിത്രമായ 'മതിലുകൾ' ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി ശ്രദ്ധേയ സിനിമകളിൽ അദ്ദേഹം സ്റ്റിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫറായി പ്രവർത്തിച്ചു. കൂടാതെ മറ്റ് ചില ചിത്രങ്ങളിൽ സ്വതന്ത്ര നിശ്ചല ഛായാഗ്രാഹകനായും അദ്ദേഹം തൻ്റെ പ്രതിഭ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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ക്യാമറയ്ക്ക് പിന്നിൽ മാത്രമല്ല, ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിലും അദ്ദേഹം തൻ്റെ സാന്നിധ്യം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലോഹിതദാസിൻ്റെ സംവിധാനത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'സൂത്രധാരൻ' ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചില മലയാള ചലച്ചിത്രങ്ങളിൽ ചെറിയ വേഷങ്ങളിൽ മുഖം കാണിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന് അവസരം ലഭിച്ചു.
കുടുംബത്തോടൊപ്പമുള്ള യാത്രയ്ക്കിടെ മാർത്താണ്ഡത്തുവെച്ചുണ്ടായ അപ്രതീക്ഷിത അപകടമാണ് ഈ മുതിർന്ന കലാകാരന്റെ ജീവനെടുത്തത്. അപകടവിവരമറിഞ്ഞ് ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും സ്ഥലത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം, സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾക്കായി മൃതദേഹം നാളെ സ്വദേശമായ കൊല്ലം കുരീപ്പുഴയിലെ വസതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുമെന്ന് അടുത്ത വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. മലയാള സിനിമയുടെയും പത്രപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെയും ചരിത്രത്തിലെ ഒരു പ്രധാന അധ്യായത്തിനാണ് മോഹൻ കൊല്ലത്തിൻ്റെ വിയോഗത്തോടെ തിരശീല വീണിരിക്കുന്നത്.
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