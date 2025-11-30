മറ്റ് സ്ഥാനാർഥികള്ക്കായി പോസ്റ്റർ ഡിസൈനിങ്, ഇടയ്ക്ക് തനിക്കായി പ്രചാരണം; ഹൈറേഞ്ചിലെ 'ലേഡി ഫോട്ടോഗ്രാഫർ' സ്ഥാനാർഥി 'സൂപ്പർ ഫ്രെണ്ട്ലി'
ഇടുക്കിയിൽ നിന്നൊരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ സ്ഥാനാർഥി. നെടുങ്കണ്ടം പഞ്ചായത്തിലെ നാലാം വാർഡിൽ ബിജെപി സ്ഥാനാർഥിയായി മത്സരിക്കുകയാണ് ഗ്രീഷ്മ രാജേഷ്. തൊഴിലിനൊപ്പം പ്രചാരണവും ഒരുപോലെ മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു.
Published : November 30, 2025 at 7:24 AM IST
ഇടുക്കി : തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലം എന്ന് പറയുന്നത് ആവേശത്തിൻ്റെയും വീറും വാശിയുടെയും കാലം കൂടിയാണ്. വളരെ വ്യത്യസ്തമായ പ്രചാരണങ്ങളാണ് ഓരോ ദിവസും കാണാൻ കഴിയുന്നത്. വ്യത്യസ്ത പാർട്ടികളിൽ നിന്ന് മത്സരിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളെയും പോസ്റ്ററും ബാനറും ഒന്നും ഇല്ലാതെ മത്സരിക്കുന്നവരെയും ഒക്കെ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് കാണാൻ കഴിയുന്നു.
എന്നാൽ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം മാറി സൗഹാർദപരമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഇടുക്കിയിൽ നിന്നൊരു വനിതാ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ. വളരെ ഉത്സാഹത്തോടെ ഒരു സൗഹൃദ മത്സരത്തിനായി ഒരുങ്ങുന്ന ബിജെപി സ്ഥാനാർഥിയായ ഗ്രീഷ്മ രാജേഷ് നെടുങ്കണ്ടം പഞ്ചായത്തിലെ നാലാം വാർഡിലാണ് ഇത്തവണ മത്സരിക്കുന്നത്. സ്വന്തം പ്രചാരണത്തിൽ മാത്രമല്ല മറ്റ് മുന്നണി സ്ഥാനാർഥികളുടെ പ്രചാരണത്തിലും പങ്കാളിയാകുകയാണ് ഗ്രീഷ്മ.
ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആയ ഗ്രീഷ്മ വിവിധ സ്ഥാനാർഥികൾക്കായുള്ള പോസ്റ്ററുകൾ ഒരുക്കുന്നതിലും ഒരു മടിയും കൂടാതെ സജീവമാണ്. ഹൈറേഞ്ചിലെ ഫോട്ടോഗ്രഫി രംഗത്തെ വനിതാ മുഖമായ ഗ്രീഷ്മ ആദ്യമായാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഗോദയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത്. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലം ഫോട്ടോഗ്രഫി, ഡിസൈനിങ് മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് തിരക്കേറിയ കാലം ആണെങ്കിലും, സ്ഥാനാർഥിയാകാൻ ബിജെപി നിർദേശിച്ചപ്പോൾ തയാറാവുകയായിരുന്നു ഗ്രീഷ്മ.
എന്നാൽ ജോലി പൂർണമായും ഒഴിവാക്കിയല്ല പ്രചാരണം. എൽഡിഎഫിലും യുഡിഎഫിലും എൻഡിഎയിലും മത്സരിക്കുന്ന സ്ഥാനാർഥികൾക്കായി പോസ്റ്ററുകളും നോട്ടിസും ഫ്ലക്സും എല്ലാം തയാറാക്കി നൽകും. രാഷ്ട്രീയം ഏതാണെങ്കിലും തൊഴിലുമായി ഇടകലർത്താനില്ലെന്നാണ് ഗ്രീഷ്മയുടെ നിലപാട്.
ദിവസേന സ്റ്റുഡിയോയിൽ എത്തുന്ന വിവിധ സ്ഥാനാർഥികൾ നിർദേശിക്കുന്ന ഡിസൈനിങ് ജോലികൾ പൂർത്തീകരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് പ്രചാരണത്തിന് ഇറങ്ങുന്നത്. വർഷങ്ങളായി ഫോട്ടോഗ്രഫി രംഗത്ത് ഉള്ളതിനാൽ വാർഡിലെ ജനങ്ങളെ നന്നായി അറിയാം. അതിനാൽ തന്നെ പ്രചാരണം എളുപ്പമാണെന്നാണ് ഗ്രീഷ്മ പറയുന്നത്.
"നെടുങ്കണ്ടം നാലാം വാർഡിലെ സ്ഥാനാർഥിയാണ് ഞാൻ. തൊഴിലിനെ ഉപേക്ഷിക്കാതെ തന്നെയാണ് ഈ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ജോലിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് രാവിലെയും വൈകിട്ടുമായിട്ടാണ് നാട്ടിൽ പ്രചാരണത്തിന് ഇറങ്ങുന്നത്. പതിനാറ് വർഷത്തോളമായി ഫോട്ടോഗ്രഫി മേഖലയിൽ സജീവമാണ്. നെടുങ്കണ്ടത്തെ ഏകദേശം എല്ലാ ആളുകളെയും എനിക്ക് നന്നായി അറിയാം", -ഗ്രീഷ്മ പറയുന്നു.
രാവിലെയും വൈകിട്ടുമായാണ് വോട്ടർമാരെ പ്രധാനമായും വീടുകളിൽ എത്തി നേരിട്ട് കാണുന്നത്. പകൽ സമയം കൂടുതലായും ജോലിയുടെ തിരക്കിൽ ആകും. സ്വന്തം പ്രചാരണ ചൂടിൽ ആണെങ്കിലും മറ്റ് മുന്നണി സ്ഥാനാർഥികളുടേത് അടക്കമുള്ളവരുടെ ജോലികൾ കൃത്യസമയത്ത് പൂർത്തീകരിച്ചു നൽകും. എകെപിഎ ഇടുക്കി ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് കൂടിയായ ഗ്രീഷ്മ ഫോട്ടോഗ്രാഫി സംഘടനാ പ്രവർത്തനത്തിലും ഏറെ സജീവമാണ്.
Also Read: മെമ്പറാവാന് തൊണ്ണൂറാം വയസില് കന്നിയങ്കം; നാരായണേട്ടന് സീരിയസ്സാണ്