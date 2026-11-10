വയനാടൻ ഗോത്ര സംസ്കാരത്തിൻ്റെ നേർക്കാഴ്ച; ശ്രദ്ധേയമായി വിനോദിൻ്റെ ചിത്രപ്രദർശനം
ആദിവാസികളുടെ വിവിധ ആചാരങ്ങളുടെ ഭാവപ്പകർച്ചകള് ഒപ്പിയെടുത്ത ചിത്രങ്ങളാണ് പ്രദർശനം നടത്തിയത്.
Published : November 10, 2026 at 8:47 PM IST
വയനാട്: ഗോത്ര സംസ്കാരത്തിൻ്റെ നേർക്കാഴ്ചകളുമായി ശാസ്ത്രമേള നഗരിയിൽ ഒരുക്കിയ ഫോട്ടോ പ്രദർശനം കാണികളുടെ വലിയ പ്രശംസ പിടിച്ചുപറ്റുന്നു. ആദിവാസികളുടെ വിവിധ ആചാരങ്ങളുടെ ഭാവപ്പകർച്ചകൾ ഒപ്പിയെടുത്ത് വെള്ളമുണ്ട സ്വദേശിയായ ഫൊട്ടോഗ്രാഫർ വിനോദാണ് ഈ ദൃശ്യവിരുന്ന് ഒരുക്കിയത്. പുതുതലമുറയിലേക്ക് ഗോത്ര പൈതൃകം പകർന്നു നൽകുന്നതായിരുന്നു ഈ പ്രദർശനം.
മാനന്തവാടിയിലെ ശാസ്ത്രമേള നഗരിയിലാണ് വയനാടൻ ഗോത്രജീവിതത്തിൻ്റെ അടയാളങ്ങൾ കോർത്തിണക്കിയ ഫോട്ടോ പ്രദർശനം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. വെള്ളമുണ്ട എട്ടേ നാലിലെ ചിത്ര സ്റ്റുഡിയോ ഉടമയായ വിനോദാണ് ആദിവാസികളുടെ വിവിധ ആചാരനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ അപൂർവ്വ നിമിഷങ്ങൾ ക്യാമറയിൽ പകർത്തിയത്. ഇരുപത് വർഷത്തോളമായി ഫൊട്ടോഗ്രാഫി രംഗത്ത് പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്ന വിനോദ്, ഇതിനോടകം നിരവധി വേദികളിൽ ഇത്തരം പ്രദർശനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഗോത്രസമൂഹത്തിൻ്റെ ജീവിതശൈലിയും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും വ്യക്തമാക്കുന്ന ഇരുനൂറോളം ഫോട്ടോകളാണ് പ്രദർശനത്തിലുള്ളത്. പെൺകുട്ടികളുടെ ആചാരപരമായ 'തിരണ്ടുകല്യാണം', വയനാടിൻ്റെ മണ്ണിലെ നടീൽ ഉത്സവമായ 'കമ്പള നാട്ടി', 'തിറ മഹോത്സവം', ഒപ്പം വേറിട്ട 'മരണാനന്തര ചടങ്ങുകൾ' തുടങ്ങി കൺമുന്നിൽ നിന്ന് മറഞ്ഞു പോകുന്ന നിരവധി കാഴ്ചകൾ ഇവിടെ പുനർജനിക്കുന്നുണ്ട്. വയനാടിൻ്റെ അമൂല്യ സമ്പത്തായിരുന്നതും ഇന്ന് ഓർമകളിൽ മാത്രം അവശേഷിക്കുന്നതുമായ ഗോത്രക്കാഴ്ചകൾ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ പ്രദർശനം കൊണ്ട് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
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"ഗോത്ര വിഭാഗക്കാരുടെ എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട സംസ്കാരങ്ങളും ഈ ചിത്രപ്രദർശനത്തിലുണ്ട്. ഗോത്രവർഗക്കാരുടെ എല്ലാ ആചാരങ്ങളും ഇപ്പോൾ അന്യം നിന്നുപോയി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവരുടെ പഴമകൾ നിലനിർത്തുന്ന പഴയ കാലത്തെ ചിത്രങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം. കാട്ടുനായ്ക്കർ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ടവരുടെ ഗുഡയാണ് ഇതിൽ പ്രത്യേകത നിറഞ്ഞ ഒരു ചിത്രം. പെൺകുട്ടികൾ വയസ് അറിയിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ 35, 40 ദിവസം വരെ ആ ഗുഡയുടെ ഉളളിൽ അവർ താമസിപ്പിക്കും. മലയുടെ മുകളിലാണ് അവർ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക. ആ ചടങ്ങുകളെല്ലാം ഇപ്പോൾ അന്യം നിന്നുപോയി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 20 വർഷത്തോളം കാലമായി ഇങ്ങനെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി പ്രദർശനം നടത്താൻ തുടങ്ങിയിട്ടെന്ന്" വിനോദ് പറഞ്ഞു.
ശാസ്ത്രമേളയ്ക്കായി വിദ്യാർഥികളും അധ്യാപകരുൾപ്പെടെ നിരവധി പേരാണ് വിനോദിൻ്റെ ഫോട്ടോകൾ കാണാനും വയനാടിൻ്റെ തനത് ചരിത്രം അടുത്തറിയാനുമായി പ്രദർശന നഗരിയിലേക്ക് എത്തിയത്. വയനാടിൻ്റെ പച്ചയായ മനുഷ്യരെയും അവരുടെ സാംസ്കാരിക തനിമയെയും ഫ്രെയിമുകളിലൂടെ അടയാളപ്പെടുത്തിയ ഈ ഉദ്യമം ഏറെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങുകയാണ്.
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