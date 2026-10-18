സൗദി പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത നഴ്സ് മോചിതയായി: കാരണം വ്യക്തമാക്കി അധികൃതർ
അവധി കഴിഞ്ഞ് തിരികെ മടങ്ങിയ ഫിലോമിനയുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിയാത്തതിൻ്റെ ആശങ്കയിലായിരുന്നു കുടുംബം.
Published : October 18, 2026 at 12:12 PM IST
വയനാട്: സൗദി അറേബ്യയിൽ നിരോധിത മരുന്ന് കൈവശം വെച്ചെന്ന സംശയത്തെ തുടർന്ന് ജിദ്ദ വിമാനത്താവളത്തിൽ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത വയനാട് സ്വദേശിനിയായ നഴ്സ് ഫിലോമിന മോചിതയായി. വിശദമായ അന്വേഷണത്തിൽ ഫിലോമിന നിരപരാധിയാണെന്ന് വ്യക്തമായതിനെ തുടർന്നാണ് അധികൃതർ മോചനം സാധ്യമാക്കിയത്. ഇന്ത്യൻ എംബസിയുടെയും സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരുടെയും സജീവമായ ഇടപെടലാണ് കുടുംബത്തിൻ്റെ ആശങ്ക അകറ്റിയത്.
വയനാട് സുൽത്താൻ ബത്തേരിക്കടുത്ത് നീലഗിരി ജില്ലാ അതിർത്തിയിലെ അയ്യങ്കൊല്ലി ആനന്ദ് നിവാസ് രവി ശെൽവി ദമ്പതികളുടെ മകളായ ഫിലോമിന, കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷമായി റിയാദിലെ കിംഗ് ഫഹദ് ആശുപത്രിയിൽ നഴ്സായി ജോലി ചെയ്തുവരികയാണ്. വാർഷികാവധി കഴിഞ്ഞ് ഈ മാസം പത്തിന് ബംഗളൂരുവിൽ നിന്നുള്ള വിമാനത്തിലാണ് ഫിലോമിന ജിദ്ദ വഴി റിയാദിലേക്ക് മടങ്ങിയത്. എന്നാൽ ജിദ്ദയിൽ വിമാനമിറങ്ങിയ ഉടൻ വിമാനത്താവളത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തടഞ്ഞുവെച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും, ലഗേജ് കൊണ്ടുപോയെന്നും ഫോൺ ആവശ്യപ്പെട്ടതായും കാണിച്ച് ഫിലോമിന തൻ്റെ പിതാവ് രവിക്കും ഭർത്താവ് ജോണിനും ശബ്ദസന്ദേശം അയച്ചിരുന്നു.
ഇതിനുശേഷം ഫിലോമിനയെക്കുറിച്ച് യാതൊരു വിവരവും ലഭിക്കാതെ വന്നതോടെ കുടുംബം വലിയ ആശങ്കയിലാവുകയും തിരോധാനത്തിൽ പരാതിപ്പെടുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് റിയാദിലെ ആശുപത്രി അധികൃതരുമായും സഹപ്രവർത്തകരുമായും ബന്ധപ്പെട്ടെങ്കിലും ഫിലോമിന ജോലിസ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് വ്യക്തമായി. ഇതിനെത്തുടർന്ന് കുടുംബം നിയമസഹായം തേടുകയായിരുന്നു. റിയാദ് ഇന്ത്യൻ എംബസിയുടെയും ജിദ്ദ കോൺസുലേറ്റിൻ്റെയും സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ സജീവമായ അന്വേഷണത്തിലാണ് ഫിലോമിന ജിദ്ദ പൊലീസിൻ്റെ കസ്റ്റഡിയിലാണെന്ന നിർണായക വിവരം പുറത്തുവന്നത്.
സൗദി അറേബ്യയിൽ കർശന നിയന്ത്രണമുള്ള മരുന്ന് ലഗേജിൽ ഉണ്ടെന്ന സംശയത്തെ തുടർന്നാണ് പോലീസ് ഇവരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും തുടർന്ന് ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോൾ വിഭാഗത്തിന് കൈമാറുകയും ചെയ്തിരുന്നത്. എന്നാൽ തുടർന്നുള്ള വിശദമായ അന്വേഷണത്തിലും പരിശോധനകളിലും ഫിലോമിനക്കെതിരെയുള്ള സംശയങ്ങൾ പൂർണമായി ദുരീകരിക്കപ്പെട്ടു. ഇവർക്ക് യാതൊരുവിധത്തിലുള്ള ദുരുദ്ദേശവുമില്ലെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടതോടെയാണ് അധികൃതർ മോചനം അനുവദിച്ചത്.
ഫിലോമിനയുടെ മോചനം യാഥാർഥ്യമായതോടെ വലിയൊരു ആശങ്കയ്ക്കാണ് വിരാമമായിരിക്കുന്നത്. ഇതര രാജ്യങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ലഗേജുകളിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന വസ്തുക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ എത്രയധികം ജാഗ്രത പുലർത്തണം എന്ന വലിയൊരു മുന്നറിയിപ്പുകൂടിയാണ് ഈ സംഭവം നൽകുന്നത്. ഫിലോമിനയെ എത്രയും വേഗം കണ്ടെത്തണമെന്നും സുരക്ഷിതമായി നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ അധികൃതർ അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്നുമാണ് മാതാപിതാക്കളുടെയും ബന്ധുക്കളുടെയും ആവശ്യം ശക്തമായിരുന്നു.
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