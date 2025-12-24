ETV Bharat / state

ജീവിതാവസാനം വരെ വിദ്യാർഥി... മരണ ശേഷവും ആഗ്രഹ സഫലീകരണം; രാമചന്ദ്രൻ മരണാനന്തരം ഡോ. രാമചന്ദ്രനായി

പുസ്‌തകം വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ ഹൃദയാഘാത്തെ തുടർന്ന് 2021 ജൂണിലാണ് അക്ഷരങ്ങളുടെ ലോകത്ത് നിന്നും രാമചന്ദ്രൻ വിടപറഞ്ഞത്.

മരണാനന്തരം ഡോക്‌ടറേറ്റ് നേടി രാമചന്ദ്രൻ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 24, 2025 at 5:55 PM IST

Updated : December 24, 2025 at 6:13 PM IST

കാസർകോട്: ജീവിതാവസാനം വരെ വിദ്യാർഥി. പുസ്‌തകങ്ങൾക്ക് മുൻപിൽ അവസാന ശ്വാസം. മരണത്തിനു ശേഷം യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി അംഗീകൃത ഡോക്‌ടറേറ്റ്. ഒരു സിനിമാകഥ പോലെ തോന്നുന്നെങ്കിലും എം രാമചന്ദ്രൻ ഡോ. എം രാമചന്ദ്രൻ ആയതിനു പിന്നിൽ ഒരു യഥാർഥ കഥയുണ്ട്.

നാല് മക്കളിൽ രണ്ടാമൻ ആയിരുന്നു നീലേശ്വരം പള്ളിക്കരയിലെ രാമചന്ദ്രൻ. കുട്ടിക്കാലം മുതൽ പുസ്‌തകങ്ങൾക്ക് പുറകെ ഓടി. പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളിലും അറിവ് നേടാനുള്ള പരക്കം പാച്ചിലിലായിരുന്നു രാമചന്ദ്രൻ. വീട്ടിൽ വൈദ്യുതിയില്ലാതിരുന്ന കാലത്ത് വീടിനു മുന്നിലെ തെരുവ് വിളക്കിൽ നിന്നുമുള്ള വെളിച്ചത്തിൽ പഠനം പൂർത്തിയാക്കി. പിന്നീട് സർക്കാർ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചു. പഠിക്കാൻ ഏറെ താത്‌പര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും കുടുംബത്തിൻ്റെ ആശ്രയം താൻ ആണെന്ന് മനസിലാക്കിയതോടെ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചു.

രാമചന്ദ്രൻ്റെ ഭാര്യ വി ജയലക്ഷ്‌മി (ETV Bharat)

കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി, പിഡബ്ല്യു‌ഡി എന്നീ വകുപ്പുകളിൽ എഞ്ചിനീയറായി ജോലി ചെയ്‌തു. പിന്നീട് കേരള പൊലീസ് ഹൗസിങ് ഫിനാഷ്യൽ കോർപറേഷനിലെ ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ ആയി 2017 ൽ വിരമിച്ചു. എന്നാൽ പിന്നീട് വിശ്രമ ജീവിതം നയിച്ച് ഒതുങ്ങിക്കൂടാൻ രാമചന്ദ്രൻ തയാറായില്ല. കുട്ടിക്കാലം മുതൽ മനസിൽ ഒളിപ്പിച്ച ആഗ്രഹം സഫലമാക്കാൻ അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു. പിഎച്ച്‌ഡി ബിരുദത്തിനുള്ള തയാറെടുപ്പുകൾ നടത്തി. അങ്ങനെയാണ് കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌ത്‌ പഠനം ആരംഭിച്ചത്.

ഡോ. ബീന ആയിരുന്നു രാമചന്ദ്രൻ്റെ ഗൈഡ്. അങ്ങനെ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ സമഗ്രമായ ഗവേഷണത്തിന് ശേഷം 2021 മാർച്ച്‌ 30ന് പ്രബന്ധം അവതരിപ്പിച്ചു. അന്നാണ് തൻ്റെ സഹോദരനെ ഏറ്റവുമധികം സന്തോഷവാനായി കണ്ടതെന്ന് സഹോദരി ഡോ. എം രമ ഓർക്കുന്നു. സഹോദരൻ രാമചന്ദ്രന് പഠിക്കാൻ അത്രയും ഇഷ്‌ടം ആയിരുന്നുവെന്നും രമ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

"വളരെ കഷ്‌ടപ്പെട്ടാണ് സഹോദരൻ സ്വപ്‌നം നേടിയെടുത്തത്. പിഎച്ച്ഡി കിട്ടിയത് എന്നെപോലെ തന്നെ മറ്റ് സഹോദരങ്ങൾക്കും കുടുംബത്തിനും വളരെ സന്തോഷമായി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രായം പോലും തടസാമാകാതെ ഈ നേട്ടം കൈവരിക്കാൻ സാധിച്ചു. ഏട്ടൻ്റെ ജീവിതമേ പുസ്‌തകങ്ങളാണ്. അതില്ലാതെ അദ്ദേഹത്തിന് ജീവിക്കുന്ന കാര്യം ഓർക്കാൻ കൂടെ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല" - സഹോദരി രമ പറഞ്ഞു.

മരണാനന്തരം ഡോക്‌ടറേറ്റ് നേടിയ രാമചന്ദ്രൻ്റെ വിജയഗാഥ (ETV Bharat)

2021 ജൂണിലാണ് അക്ഷരങ്ങളുടെ ലോകത്ത് നിന്നും രാമചന്ദ്രൻ വിടപറഞ്ഞത്. ആഗ്രഹങ്ങൾ ബാക്കിയാക്കിയുള്ള വിയോഗമായിരുന്നു അത്. പിഎച്ച്‌ഡി ബിരുദം ആഗ്രഹിച്ചു നിൽക്കവെ പുസ്‌തകം വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ ഹൃദയാഘാത്തെ തുടർന്നാണ് രാമചന്ദ്രൻ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിയത്. ഇതോടെ പിഎച്ച്‌ഡി നൽകാനുള്ള സർവകലാശാലയുടെ നടപടി ക്രമങ്ങൾ നിലച്ചു.

രാമചന്ദ്രൻ്റെ സഹോദരി (ETV Bharat)

മരണത്തിനു ശേഷം പിഎച്ച്‌ഡി നൽകുന്നത് വളരെ അപൂർവമാണ്. എന്നാൽ രാമചന്ദ്രൻ്റെ ഭാര്യ വി ജയലക്ഷ്‌മിയും സഹോദരി രമയും മരണാണാനന്തര പിഎച്ച്‌ഡി ബിരുദ സാധ്യതകളെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചു. സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ജോയിൻ്റ് ഡയറക്‌ടർ ഡോ. വിഐ ബീനയെ ബന്ധപ്പെടുകയും പിന്നീട് നടപടിക്രമങ്ങൾ കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി പുനരാരംഭിക്കുകയും ചെയ്‌തു.

രാമചന്ദ്രൻ്റെ സഹോദരി ഡോ. എം രമ (ETV Bharat)

പ്രബന്ധ പരിശോധകരുടെ ശിപാർശയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 2024 ഒക്ടോബറിൽ ചേർന്ന ഡീൻസ് കമ്മിറ്റി രാമചന്ദ്രന് സിവിൽ എൻഞ്ചിനീയറിങ് വിഷയത്തിൽ (ഫിലോസഫിയിൽ) ഡോക്‌ടറേറ്റ് നൽകാൻ ശിപാർശ ചെയ്‌തു. സിൻഡിക്കേറ്റ് തീരുമാന പ്രകാരം മരണാനന്തരം പിഎച്ച്ഡി രാമചന്ദ്രന് അനുവദിച്ചു. അങ്ങനെ രാമചന്ദ്രൻ മരണത്തിനു ശേഷം ഡോ. രാമചന്ദ്രൻ ആയി. മരണത്തിനു ശേഷം എങ്കിലും തൻ്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ പരലോകത്ത് നിന്നും രാമചന്ദ്രൻ സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ടാകുമെന്ന് കുടുംബം വിശ്വസിക്കുന്നു.

Last Updated : December 24, 2025 at 6:13 PM IST

