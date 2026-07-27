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സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെ അപമാനിച്ചെന്ന കേസ്; അൻസിബയുടെ ഹര്‍ജിയില്‍ വിധി ഇന്ന്

നടി അൻസിബ ഹസന്‍റെ ഹര്‍ജിയില്‍ വിധി ഇന്ന്. സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെ അപമാനിച്ചൂവെന്നതാണ് കേസ്.

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Ansiba Hassan. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 27, 2026 at 10:54 AM IST

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എറണാകുളം: സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ തന്നെ അപമാനിക്കുകയും അധിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്തെന്ന പരാതിയിൽ പൊലീസ് കേസെടുത്തില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നടി അൻസിബ ഹസൻ സമർപ്പിച്ച ഹർജി എറണാകുളം ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി ഇന്ന് വിധി പറയും. നടി ലക്ഷ്‌മി പ്രിയ ഉള്‍പ്പടെയുള്ളവര്‍ക്കെതിരെയായിരുന്നു അൻസിബ പാലാരിവട്ടം പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയത്. അൻസിബയുടെ പരാതി മാനനഷ്‌ടത്തിന്‍റെ പരിധിയിൽ വരുന്നതാണെന്നും കേസെടുക്കാനാവില്ലെന്നും പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു.

എന്നാൽ തൻ്റെ പരാതി മാനനഷ്‌ടത്തിന്‍റെ പരിധിയിൽ വരുന്നതല്ലെന്നും സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിച്ചതിന് കേസ് എടുക്കേണ്ടതാണെന്നും അൻസിബ കോടതിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു.അതേസമയം അമ്മ അഡ്ഹോക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രവര്‍ത്തനം തടയാന്‍ കാരണമായ ശ്വേതാ മേനോന്‍റെ ഹര്‍ജിയില്‍ കക്ഷി ചേരാന്‍ അനുവദിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുള്ള അന്‍സിബയുടെ അപേക്ഷ എറണാകുളം മുന്‍സിഫ് കോടതിയും ഇന്ന് പരിഗണിക്കും. അഡ്ഹോക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രവര്‍ത്തനം തടഞ്ഞ കോടതി ഉത്തരവ് പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്നാണ് അന്‍സിബയുടെ ആവശ്യം. തന്‍റെ ഭാഗംകൂടി കേള്‍ക്കണമെന്നും അന്‍സിബ ഹര്‍ജിയില്‍ ആവശ്യമുന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പരാതി നൽകിയിട്ടും കേസ് എടുക്കാൻ തയാറായില്ലെന്ന് ആരോപിച്ച് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെയും നടി അൻസിബ ഹസൻ നിയമ പോരാട്ടം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കൊച്ചി സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണർക്കും പാലാരിവട്ടം എസ്എച്ച്ഒയ്ക്കുമെതിരെയാണ് അൻസിബ എറണാകുളം ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.

സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിച്ചൂവെന്ന ഗുരുതരമായ പരാതിയിൽ ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് നടി ഹർജി ഫയൽ ചെയ്‌തത്. വീഴ്‌ച വരുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടി വേണമെന്നാണ് ഹർജിയിലെ പ്രധാന ആവശ്യം. നടി ലക്ഷ്‌മി പ്രിയയ്‌ക്കും മറ്റ് രണ്ട് പേർക്കെതിരെയായിരുന്നു അൻസിബ പാലാരിവട്ടം പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയിരുന്നത്.

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സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ തനിക്കെതിരെ അപകീർത്തികരമായ പരാമർശങ്ങൾ നടത്തുകയും സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിക്കുകയും ചെയ്‌തു എന്നതായിരുന്നു പരാതിയുടെ ആധാരം. എന്നാൽ, പാലാരിവട്ടം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നൽകിയ ഈ പരാതിയിൽ കേസെടുക്കാൻ മതിയായ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ലെന്നും വേണമെങ്കിൽ വാദിക്ക് മാനനഷ്‌ടത്തിന് കോടതിയെ സമീപിക്കാമെന്ന നിലപാടാണ് പൊലീസ് സ്വീകരിച്ചത്. പരാതി പരിഗണിച്ച കോടതിയിൽ സർക്കാരിന്‍റെ ഈ നിലപാട് അഭിഭാഷകൻ വ്യക്തമാക്കുകയായിരുന്നു.

പൊലീസിന്‍റെ ഈ നിലപാടിനെ തുടർന്നാണ് പരാതിക്കാരി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നേരിട്ട് കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. മുമ്പും സമാനമായ രീതിയിൽ രണ്ട് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ അൻസിബ പരാതി നൽകിയിരുന്നു. നടൻ ടിനി ടോമിനെതിരെ കടവന്ത്ര പൊലീസിലും നടി ലക്ഷ്‌മി പ്രിയ, ഭർത്താവ്, എസ്ഐ രേഷ്‌മ എന്നിവർക്കെതിരെ ഹിൽപാലസ് പൊലീസിലും അൻസിബ നൽകിയ പരാതികളിൽ കോടതിയുടെ നിർദേശപ്രകാരം നേരത്തെ കേസെടുത്തിരുന്നു.

എന്നാൽ, പാലാരിവട്ടം പൊലീസിൽ നൽകിയ മൂന്നാമത്തെ പരാതിയിലാണ് കേസെടുക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് പൊലീസ് കോടതിയെ അറിയിച്ചത്. ഈ സംഭവത്തിന് പിന്നിലെ ഗൂഢാലോചനയിൽ നടി ശ്വേതാ മേനോനും പങ്കുണ്ടെന്ന ആരോപണവും അൻസിബ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. അൻസിബയുടെ പുതിയ ഹർജി പരിഗണിച്ച എറണാകുളം ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി, വിഷയത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ട പൊലീസ് മേലുദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് വിശദീകരണം തേടിയിട്ടുണ്ട്. പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വിശദീകരണം ലഭിച്ച ശേഷം ഹർജിയിൽ അടുത്ത മാസം അഞ്ചിന് കോടതി വാദം കേൾക്കും.

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PETITION OF ANSIBA CONSIDERED TODAY

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