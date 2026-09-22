ഫാസ്റ്റ് ഫുഡിൻ്റെ കാലത്ത് നാടൻ രുചിയുടെ തിരിച്ചുവരവ്; ശ്രദ്ധേനേടി പെരുവയലിലെ പോഷൻ മാ ഭക്ഷ്യപ്രദർശനം
ഭക്ഷ്യപ്രദർശന മത്സരത്തോടൊപ്പം ഭക്ഷണവിഭവങ്ങൾ തയ്യാറാക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച ധാന്യങ്ങളും ഇലകളും പൊടികളും പൂക്കളും ഉപയോഗിച്ചുള്ള പൂക്കളം തയ്യാറാക്കിയതും വേറിട്ട അനുഭവമായി
Published : September 22, 2026 at 7:27 PM IST
രജിത്ത് മാവൂർ
കോഴിക്കോട്: നാട്ടിൻപുറത്തിൻ്റെ മണ്ണിൽ പിറന്ന രുചികൾക്ക് സ്വാദിനൊപ്പം പകരാൻ ധരാളം ഓർമ്മകളുമുണ്ട്. വീടിൻ്റെ മുറ്റത്തും പറമ്പിലും വളർന്ന ഇലകളും കിഴങ്ങുകളും പഴങ്ങളും ധാന്യങ്ങളും അടുക്കളയിലെത്തുമ്പോൾ അവ വെറും ഭക്ഷണമല്ല, മറഞ്ഞുപോകുന്ന ഒരു ഭക്ഷണ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഓർമ്മകൾ കൂടിയാണ്.
പത്തില തോരനും വിവിധതരം പുഴുക്കുകളും പനംകഞ്ഞിയും ഈന്തുംപിടിയും കുറുക്കുകളും ചെമ്പരത്തി ജ്യൂസും വിവിധതരം പായസങ്ങളും നിറഞ്ഞപ്പോൾ പെരുവയൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഹാൾ നാടൻ രുചികളുടെ ഒരു വേറിട്ട വിരുന്നായി മാറി. പോഷകസമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണശീലങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി സംഘടിപ്പിച്ച പോഷൻ മാ ഭക്ഷ്യപ്രദർശന മത്സരമാണ് നാടൻ ഭക്ഷണവൈവിധ്യത്തിന് വേദിയായത്.
പെരുവയൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെയും ഐസിഡിഎസിൻ്റെയും നേതൃത്വത്തിലാണ് വ്യത്യസ്തമായ ഭക്ഷ്യപ്രദർശന മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചത്. പെരുവയൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ നാലപ്പതോളം വരുന്ന അങ്കണവാടികളിലെ കുട്ടികളുടെ രക്ഷിതാക്കൾക്കുവേണ്ടിയാണ് മത്സരം ഒരുക്കിയത്.
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ഫാസ്റ്റ് ഫുഡിൻ്റെ കാലത്ത് പോഷകഗുണമുള്ള ഭക്ഷണസംസ്കാരം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയായിരുന്നു ഭക്ഷ്യപ്രദർശന മത്സരം. നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ പരിസരങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന പച്ചക്കറികളും പഴവർഗ്ഗങ്ങളും കിഴങ്ങുകളും ഇലകളും ധാന്യങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചുള്ള പോഷകഗുണമേറിയ ഭക്ഷണവിഭവങ്ങളാണ് ഓരോരുത്തരും തയ്യാറാക്കി മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തത്. ഇതുവഴി പോയിമറഞ്ഞ ഭക്ഷണസംസ്കാരത്തെ തിരിച്ചുപിടിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യവും ഭക്ഷ്യപ്രദർശന മത്സരത്തിനുണ്ടായിരുന്നു.
"പെരുവയൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ നാല്പ്പതോളം വരുന്ന അങ്കണവാടികളിലെ കുട്ടികളുടെ രക്ഷിതാക്കളാണ് ഈ പോഷകസമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കല് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തത്. എല്ലാ വർഷവും പോഷകാഹാര മാസാചരണമായി ഈ പരിപാടി സെപ്തംബറിൽ നടത്തിവരുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്നത് ആരോഗ്യകരമായ തലമുറയെ വളർത്തി എടുക്കുക എന്നതാണ്," എന്ന് ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസറായ ഷീജ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
രുചിയറിഞ്ഞും അറിവുനേടിയും നിരവധി പേർ
പെരുവയൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഹാളിൽ നടന്ന ഭക്ഷ്യപ്രദർശന മത്സരം കാണുന്നതിനായി നിരവധി പേരാണ് എത്തിച്ചേർന്നത്. പലർക്കും ഇത്തരം ഭക്ഷണവൈവിധ്യങ്ങൾ ആദ്യത്തെ അനുഭവമായിരുന്നു. ഭക്ഷണവിഭവങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് അറിവ് നേടുന്നതിനും വിഭവങ്ങൾ രുചിച്ചുനോക്കുന്നതിനുമുള്ള അവസരവും എല്ലാവർക്കും ലഭിച്ചു.
"എനിക്ക് ഇവിടെ വന്ന് കിട്ടിയ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു കാര്യമെന്നത് പണ്ട് കാലത്തെ ഒരുപാട് രുചികൾ പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റി എന്നതാണ്. പഴയകാലത്തെ കുറുക്കുകൾ, പായസങ്ങൾ. പത്തിലതോരൻ ഇവയെല്ലാം എനിക്ക് ഇവിടെ വന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റി,"എന്ന് ഭക്ഷ്യമേളയ്ക്കെത്തിയ അഞ്ജലി ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
ഭക്ഷ്യപ്രദർശന മത്സരത്തോടൊപ്പം ഭക്ഷണവിഭവങ്ങൾ തയ്യാറാക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച ധാന്യങ്ങളും ഇലകളും പൊടികളും പൂക്കളും ഉപയോഗിച്ചുള്ള പൂക്കളം തയ്യാറാക്കിയതും വേറിട്ട അനുഭവമായി.
ഒരുകാലത്ത് അടുക്കളകളിൽ നിറഞ്ഞുനിന്നിരുന്ന നാടൻ വിഭവങ്ങൾ ആധുനിക ഭക്ഷണശീലങ്ങളുടെ തിരക്കിൽ പതിയെ മറഞ്ഞുപോകുമ്പോൾ, അവയെ വീണ്ടും ഓർമ്മയിലേക്കും രുചിയിലേക്കും കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമമായി മാറുകയായിരുന്നു പെരുവയലിലെ ഈ ഭക്ഷ്യപ്രദർശനം. പോഷകത്തിൻ്റെ കരുത്തും നാടൻ രുചിയുടെ മാധുര്യവും ഒരുമിച്ചുചേർന്നപ്പോൾ, പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ ആ പഴയ അടുക്കളമണം ഒരിക്കൽക്കൂടി അവിടെ നിറഞ്ഞുനിന്നു.
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