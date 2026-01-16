ETV Bharat / state

കളിയാട്ടത്തിന് സാക്ഷിയാകാനൊരുങ്ങി തലോറ ഗ്രാമം; 29 വർഷത്തെ നീണ്ട കാത്തിരിപ്പിനു വിരാമം

പത്ത് നമ്പൂതിരി ഇല്ലങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് പെരുങ്കളിയാട്ടം നടക്കാറുള്ളത്. ജനുവരി 16 മുതൽ 18 വരെയാണ് മലയറാട്ട് നടക്കുക.

Perumkalaiyattam in Namboothiri villages (ETV Bharat)
കണ്ണൂർ: നമ്പൂതിരി ഇല്ലങ്ങളിലെ പെരുങ്കാളിയാട്ടത്തിന് തുടക്കമായി. മലബാർ ദേശത്തെ മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതി ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നടന്നുവരുന്ന പെരുങ്കളിയാട്ടം പേര് കൊണ്ടും നടത്തിപ്പു കൊണ്ടുമൊക്കെ വളരെ പ്രശസ്‌തമാണ്. എന്നാൽ നമ്പൂതിരി ഇല്ലങ്ങളിലെ പെരുങ്കാളിയാട്ടം (മലയറാട്ട്) അപൂർവ്വമാണ്.

അത്തരമൊരു കളിയാട്ടത്തിനാണ് ഇന്ന് മുതൽ തലോറ ഗ്രാമം സാക്ഷിയാകുന്നത്. ജനുവരി 16 മുതൽ 18 വരെയാണ് മലയറാട്ട് നടക്കുന്നത്. ഇടവലത്ത് ഇല്ലത്തെ മന്ത്രമൂർത്തികളുടെ ഉപാസനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്നതാണ് മലയറാട്ട് എന്നാണ് ഐതിഹ്യം. പത്ത് നമ്പൂതിരി ഇല്ലങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് പെരുങ്കളിയാട്ടം നടക്കാറുള്ളത്.

നമ്പൂതിരി ഇല്ലത്തെ പെരുങ്കാളിയാട്ടത്തിന് തുടക്കം (ETV Bharat)

മന്ത്രമൂർത്തികളുടെ ഉപാസനാ പാരമ്പര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതും പെരുംചെല്ലൂർ ഗ്രാമത്തിലെ മന്ത്രശാലകൾ എന്ന് കൂടി അറിയപ്പെടുന്നതുമായ ഇല്ലങ്ങളാണിവ. പൂന്തോട്ടത്തിൽ പുടയൂർ, ഇടവലത്ത് പുടയൂർ, നടുവത്ത് പുടയൂർ, ഇരുവേശി പുടയൂർ, കുറുമാത്തൂർ, നരിക്കോട്ട് ഈറ്റിശ്ശേരി, ശേഖര പുളിയപ്പടമ്പ്, കാരിശ്ശേരി, ചെറിയൂർ മുല്ലപ്പള്ളി, ചെവിട്ടങ്കര പുളിയപ്പടമ്പ്, കണ്ണോത്ത് പാപ്പനോട് എന്നീ ഇല്ലങ്ങളാണ് മന്ത്രശാലകൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്.

ഇതിൽ കണ്ണോത്ത് പാപ്പനോട് ഒഴികെ മറ്റ് എല്ലാ ഇല്ലങ്ങളിലും മലയറാട്ട് എന്ന അനുഷ്‌ഠാനം നിലനിന്ന് പോരുന്നുണ്ട്.

പെരുങ്കാളിയാട്ടം (മലയറാട്ട്) (ETV Bharat)
ഇന്ന് ഉച്ചയോടെ മലയറാട്ടിൻ്റെ തുടക്കമായി ഉച്ചബലി നടക്കും. ഉച്ചബലി എന്നത് ഒരേ സമയം രണ്ട് കോലങ്ങളും, ആറോ ഏഴോ കാരാഗണങ്ങളും അടങ്ങുന്നതാണ്.

ഭൈരവൻ, ഉച്ചക്കുട്ടിശാസ്‌തൻ, അന്തിക്കുട്ടിശാസ്‌തൻ, ഭൈരവൻ, ഉച്ചിട്ട ഭഗവതി, കരുവാൾ ഭഗവതി, തീച്ചാമുണ്ഡി, മലകിടാരൻ, വേട്ടയ്ക്കൊരുമകൻ, ഊർപ്പഴശ്ശി, കൂവച്ചാൽ ഭഗവതി, തായ്‌പരദേവത എന്നിവയാണ് ഇല്ലത്ത് ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന മൂർത്തികളിൽ മലയറാട്ടിന് കെട്ടിയാടിക്കുന്ന തെയ്യക്കോലങ്ങൾ.

മഹാമാന്ത്രിക പൈതൃകത്തിൻ്റെ അനുഷ്‌ഠാനപരമായ ഉപാസന കൂടിയാണ് ഈ ചടങ്ങെന്ന് ജെ നാരായണൻ നമ്പൂതിരി ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. " മലയറാട്ട് ഇന്നാണ് (ജനുവരി 16) തുടങ്ങുന്നതെങ്കിലും, ആചാരപരമായ തുടക്കം ഈ കഴിഞ്ഞ 14 ന് ആരംഭിച്ചിരുന്നു. ഇവിടെ മൂന്ന് ദിവസത്തെ ആചാരമാണ്. രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളിലായാണ് നടത്തിവരുന്നത്" എന്ന് സംഘടക സമിതി അംഗമായ ജെ നാരായണൻ നമ്പൂതിരി പരഞ്ഞു.

കളിയാട്ട ഒരുക്കങ്ങൾ (ETV Bharat)

മലയാൻ വിഭാഗത്തിൻ്റെ തെയ്യകോലങ്ങളാണ് ആദ്യം കെട്ടിയാടുക. 17 ന് വൈകിട്ടോടെയാണ് വണ്ണാൻ വിഭാഗത്തിൻ്റെ തെയ്യകോലങ്ങൾ കെട്ടിയാടുന്നത്. എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിലും ആചാരനുഷ്‌ഠാനങ്ങൾ ജനുവരി 18 ഓടെ സമാപിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

രാവിലെ 8 ന് കണ്ണേറ് പാട്ട്, 10 ന് കൂവച്ചാൽ ഭഗവതിയുടെ കലശം, ഗുരുതി, 11 ന് ഉച്ചബലിയുടെ കൊടിയില വാങ്ങൽ, 12 ന് ഉച്ചബലി. ഉച്ചക്ക് 2.30 ന് ഉച്ചക്കുട്ടി ശാസ്തൻ തോറ്റം, 3.30 ന് തീച്ചാമുണ്ഡി ഉച്ച തോറ്റവും മേലേരിക്ക് തീ കൊടുക്കലും, വൈകിട്ട് 5.30 ന് ഉച്ചക്കുട്ടി ശാസ്‌തൻ തെയ്യം, തുടർന്ന് വിവിധ തെയ്യങ്ങളുടെ തോറ്റം.

രാത്രി 12 ന് തലോറ മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും കാഴ്‌ചവരവ്. ജനുവരി 17 ന് പുലർച്ചെ 1.30 ന് അന്തിക്കുട്ടി ശാസ്‌തൻ തെയ്യം, 2.30 ന് ഭൈരവൻ തെയ്യം, ഫെബ്രുവരി നാലിന് തീച്ചാമുണ്ഡിയുടെ അഗ്നി പ്രവേശം, രാവിലെ 6.30 ന് കരുവാൾ ഭഗവതി തെയ്യം, എട്ടിന് ഉച്ചിട്ട ഭഗവതി തെയ്യം.

വൈകിട്ട് 5.30 മുതൽ ഒൻപത് വരെ വിവിധ തെയ്യങ്ങളുടെ വെള്ളാട്ടം. തുടർന്ന് തലോറ വേട്ടെക്കൊരുമകൻ കോട്ടത്ത് നിന്നും കാഴ്‌ചവരവ്.18ന് പുലർചെ ഒരു മണിക്ക് മലകിരാടൻതെയ്യം, 2.30 ന് ഊർപ്പഴശ്ശി, വേട്ടക്കൊരു മകൻ തെയ്യങ്ങളുടെ പുറപ്പാടും 4.30 ന് കുവച്ചാൽ ഭഗവതി, രാവിലെ 7ന് തായ്‌പരദേവത തെയ്യത്തിൻ്റെ പുറപ്പാടും നടക്കും. 11.30 ഓടെ മലയറാട്ടിന് സമാപനമാവും.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

