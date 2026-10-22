പെരുമ്പാവൂരിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന സ്വകാര്യ ബസ് കത്തിനശിച്ചു; അട്ടിമറിയെന്ന് ഉടമ
പെരുമ്പാവൂരിനും അല്ലപ്രയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള തോട്ടപ്പാടം കവലയ്ക്ക് സമീപം രാത്രി പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന സമയത്താണ് വൻ തീപിടിത്തമുണ്ടായത്
Published : October 22, 2026 at 1:08 PM IST
എറണാകുളം: പെരുമ്പാവൂരിൽ റോഡരികിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന സ്വകാര്യ ബസ് തീപിടിച്ച് പൂർണമായി കത്തിനശിച്ചു. പെരുമ്പാവൂർ-മൂവാറ്റുപുഴ റൂട്ടിൽ സർവീസ് നടത്തുന്ന 'പഞ്ചമി' എന്ന ബസാണ് തോട്ടപ്പാടം കവലയ്ക്ക് സമീപം രാത്രി കത്തിയത്. സംഭവത്തിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ച് ഉടമ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി.
പെരുമ്പാവൂരിനും അല്ലപ്രയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള തോട്ടപ്പാടം കവലയ്ക്ക് സമീപം രാത്രി പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന സമയത്താണ് വൻ തീപിടിത്തമുണ്ടായത്. കുമ്മനോട് സ്വദേശിയായ സുരേഷ് കുമാറിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ് വാഹനം. തീപിടിത്തത്തിൻ്റെ യഥാർഥ കാരണം നിലവിൽ വ്യക്തമായിട്ടില്ല. ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആകാമെന്നാണ് പൊലീസ് സംശയിക്കുന്നത്. എന്നാൽ സംഭവസമയത്ത് പഞ്ചമി ബസിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന മറ്റൊരു സ്വകാര്യ ബസിനും തീ പടർന്നുപിടിച്ച് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്.
തീ പടരുന്നത് കണ്ട നാട്ടുകാർ വിവരമറിയിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് സ്ഥലത്തെത്തിയ പെരുമ്പാവൂർ ഫയർഫോഴ്സ് സംഘം മണിക്കൂറുകളോളം കഠിനമായി പരിശ്രമിച്ചാണ് തീയണച്ചത്. ഫയർഫോഴ്സിൻ്റെ സമയബന്ധിതമായ ഇടപെടൽ കാരണം സമീപത്തുണ്ടായിരുന്ന മറ്റ് വാഹനങ്ങളിലേക്കും കടകളിലേക്കും തീ പടരുന്നത് തടയാൻ സാധിച്ചു. വലിയൊരു ദുരന്തമാണ് ഇതിലൂടെ ഒഴിവായത്.
പരാതിയും പ്രതിഷേധവും
സംഭവത്തിൽ ശക്തമായ ദുരൂഹത ആരോപിച്ച് ബസ് ഉടമ സുരേഷ് കുമാർ പെരുമ്പാവൂർ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി. ബസിന് സ്വയം തീപിടിക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണെന്നും ആരെങ്കിലും മനഃപൂർവം തീയിട്ടതാകാനുള്ള സാധ്യത തള്ളിക്കളയാനാകില്ലെന്നും ഉടമ പൊലീസിനോട് വ്യക്തമാക്കി. പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി പ്രാഥമിക പരിശോധനകൾ നടത്തുകയും വിശദമായ അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. ബസ് പൂർണമായും കത്തിനശിച്ചതോടെ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ വൻ സാമ്പത്തിക നഷ്ടമാണ് വാഹന ഉടമയ്ക്ക് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. വർഷങ്ങളായി മുടങ്ങാതെ സർവീസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ബസായിരുന്നു ഇത്. പ്രദേശത്തെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് പൊലീസ് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നത്.
ഈ സംഭവത്തിൽ ബസ് ഉടമകളുടെ സംഘടനാ ഭാരവാഹികൾ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തി. സംഭവത്തിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച കുറ്റക്കാരെ എത്രയും വേഗം കണ്ടെത്തി അവർക്കെതിരെ മാതൃകാപരമായ നിയമനടപടികളും ശിക്ഷയും ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് ബസ് ഓണേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികൾ പൊലീസിനോടും സർക്കാരിനോടും ആവശ്യപ്പെട്ടു. പ്രദേശത്ത് രാത്രികാല പൊലീസ് പട്രോളിങ് ശക്തമാക്കണമെന്നും നാട്ടുകാർ പറയുന്നു.
യാതൊരു പ്രവർത്തനവുമില്ലാതെ, പുലർച്ചെ സമയത്ത് നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന ബസിന് തീപിടിച്ചതിൽ അസ്വാഭാവികതയുണ്ടെന്നാണ് നാട്ടുകാരും ആരോപിക്കുന്നത്. ഇത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആകാൻ വഴിയില്ലെന്നും സാമൂഹിക വിരുദ്ധർ ആരെങ്കിലും മനഃപൂർവം തീയിട്ടതാണോ എന്ന് കണ്ടെത്തണമെന്നും നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. സമീപത്തെ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിലെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പൊലീസ് ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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ഫോറൻസിക് വിദഗ്ധരും സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തും. തീപിടിത്തത്തിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സഹായവും പൊലീസ് തേടിയിട്ടുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പേരെ ചോദ്യം ചെയ്യാനാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ തീരുമാനം. സംഭവസ്ഥലത്ത് പൊലീസ് കാവൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രദേശവാസികളുടെ മൊഴിയും അന്വേഷണ സംഘം രേഖപ്പെടുത്തും.
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