പെരുമ്പാവൂരിൽ പ്ലൈവുഡ് ഫാക്ടറിയിലെ യന്ത്രത്തിൽ കുരുങ്ങി നാല് വയസുകാരൻ മരിച്ച സംഭവം; സ്ഥാപനം അടച്ചുപൂട്ടാൻ ഉത്തരവ്
സംയുക്ത പരിശോധനയിൽ ഗുരുതരമായ സുരക്ഷാ വീഴ്ചകൾ കണ്ടെത്തിയതിനെത്തുടർന്ന് പെരുമ്പാവൂർ മേഖലയിലെ മറ്റ് പ്ലൈവുഡ് യൂണിറ്റുകളിലും അടിയന്തര പരിശോധന നടത്താനും കുടുംബത്തിന് അടിയന്തര സഹായം നൽകാനും നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
Published : November 20, 2026 at 7:49 PM IST
എറണാകുളം: പെരുമ്പാവൂരിലെ പ്ലൈവുഡ് നിർമ്മാണ ശാലയിൽ യന്ത്രത്തിൽ കുരുങ്ങി നാല് വയസുകാരൻ ദാരുണമായി മരിച്ച സംഭവത്തിൽ കർശന നടപടിയുമായി എറണാകുളം ജില്ലാ ഭരണകൂടം. അപകടമുണ്ടായ ഫാക്ടറി താൽക്കാലികമായി അടച്ചുപൂട്ടാൻ ജില്ലാ കലക്ടർ ജി. പ്രിയങ്ക ഉത്തരവിട്ടു. മാതാപിതാക്കൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനത്തിലെ യന്ത്രത്തിൽ വസ്ത്രം കുരുങ്ങിയാണ് മെറാജ് ഷെയ്ഖ് എന്ന നാല് വയസുകാരൻ ദാരുണമായി മരണപ്പെട്ടത്. സംഭവത്തിൻ്റെ ഗൗരവം കണക്കിലെടുത്ത് പെരുമ്പാവൂർ മേഖലയിലെ മറ്റ് പ്ലൈവുഡ് യൂണിറ്റുകളിലും അടിയന്തര സുരക്ഷാ പരിശോധന നടത്താൻ കലക്ടർ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
ഉന്നതതല യോഗം ചേരുന്നത് വരെ സ്ഥാപനം തുറക്കരുത്
നവംബർ 24-ന് സ്ഥലം എം എൽ എയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പെരുമ്പാവൂരിൽ ഉന്നതതല യോഗം ചേരുന്നത് വരെ അപകടമുണ്ടായ സ്ഥാപനം യാതൊരു കാരണവശാലും തുറക്കാനോ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനോ പാടില്ലെന്ന് ജില്ലാ കലക്ടർ കർശന നിർദേശം നൽകി. പ്ലൈവുഡ് അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികൾ, തൊഴിലാളി പ്രതിനിധികൾ, വിവിധ സർക്കാർ വകുപ്പുകളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ, ജനപ്രതിനിധികൾ എന്നിവർ ഈ നിർണ്ണായക യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കും. വ്യവസായ ശാലകളിലെ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ കർശനമാക്കുന്നതും തൊഴിലാളികളുടെയും അവരുടെ കുട്ടികളുടെയും ക്ഷേമവും യോഗത്തിൽ പ്രധാന ചർച്ചയാകും.
സംയുക്ത പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയത് ഗുരുതര വീഴ്ചകൾ
അപകടത്തിന് പിന്നാലെ വിവിധ സർക്കാർ വകുപ്പുകളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഫാക്ടറിയിലും ആശുപത്രിയിലും സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തി. ഡിസ്ട്രിക്ട് ചൈൽഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫീസർ (ഡി സി പി യു), ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ, ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ, ഐ സി ഡി എസ്, ഫാക്ടറീസ് ആൻഡ് ബോയിലേഴ്സ് എന്നീ വകുപ്പുകളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് പരിശോധനയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത്.
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സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഗുരുതരമായ നിയമലംഘനങ്ങളും സുരക്ഷാ വീഴ്ചകളുമാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കണ്ടെത്തിയത്. തൊഴിലാളികളുടെ കൃത്യമായ രജിസ്റ്ററോ മറ്റ് ഔദ്യോഗിക രേഖകളോ ഫാക്ടറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. കൂടാതെ, തൊഴിലാളികളുടെ കുട്ടികൾ ജോലിസ്ഥലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും അവർക്ക് സുരക്ഷിതമായി കഴിയുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരുക്കിയിരുന്നില്ലെന്നും പരിശോധനയിൽ വ്യക്തമായി.
മറ്റ് യൂണിറ്റുകളിലും പരിശോധന; കുടുംബത്തിന് അടിയന്തര സഹായം
ദാരുണമായ ഈ സംഭവത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പെരുമ്പാവൂർ മേഖലയിലെ മറ്റ് പ്ലൈവുഡ് യൂണിറ്റുകളിലും അടിയന്തര പരിശോധന നടത്താൻ ജില്ലാ കലക്ടർ ഉത്തരവിട്ടു. ജോലിസ്ഥലങ്ങളിൽ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടോ എന്നും, അപകടകരമായ സാഹചര്യങ്ങളും സുരക്ഷാ വീഴ്ചകളും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടോ എന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ കർശനമായി പരിശോധിക്കും.
മരിച്ച നാല് വയസുകാരൻ മെറാജ് ഷെയ്ഖിൻ്റെ കുടുംബത്തിന് ആവശ്യമായ അടിയന്തര ധനസഹായവും, ആഘാതത്തിൽ നിന്ന് കരകയറാൻ മാനസിക പിന്തുണയ്ക്കുള്ള കൗൺസലിംഗും ഡി സി പി യു, ഐ സി ഡി എസ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉടൻ ലഭ്യമാക്കാനും കലക്ടർ നിർദ്ദേശിച്ചു. അപകടത്തിന് പിന്നാലെ പെരുമ്പാവൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ച കുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം, തുടർനടപടികൾക്കും പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനുമായി കളമശ്ശേരി ഗവൺമെൻ്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് മാറ്റിയതായി ജില്ലാ കലക്ടർ അറിയിച്ചു.
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