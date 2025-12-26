സത്യപ്രതിജ്ഞ കഴിഞ്ഞിട്ടും നഗരസഭ അധ്യക്ഷ 'പുറത്ത്'; പെരുമ്പാവൂരിലെ രാഹുകാലവും കുടിയൊഴിപ്പിക്കലും
രാഹുകാലം കഴിഞ്ഞ് ഓഫീസിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് നഗരസഭയ്ക്കും തനിക്കും ഗുണകരമാകുമെന്ന വിശ്വാസത്തിലായിരുന്നു സംഗീത
Published : December 26, 2025 at 5:24 PM IST
എറണാകുളം: പെരുമ്പാവൂർ നഗരസഭ അധ്യക്ഷ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് പിന്നാലെ രാഷ്ട്രീയ കേരളത്തെ അമ്പരപ്പിച്ച് കൗതുകകരമായ സംഭവങ്ങൾ. പുതിയ ചെയർപേഴ്സൻ്റെ രാഹുകാല വിശ്വാസവും ഇതിനിടെ സീറ്റ് കിട്ടാത്തതിലുള്ള പ്രതിഷേധമായി എംഎൽഎയുടെ ഓഫീസ് കെട്ടിട ഉടമ പൂട്ടിച്ചതുമാണ് ഇപ്പോൾ പെരുമ്പാവൂരിലെ പ്രധാന സംസാരവിഷയം.
നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സണായി കോൺഗ്രസിലെ കെ എൻ സംഗീത തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്ക് ശേഷം ഓഫീസിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ അവർ തയ്യാറായില്ല. ആദ്യം സഹപ്രവർത്തകരും ഉദ്യോഗസ്ഥരും ആശയ കുഴപ്പത്തിലായി. പിന്നീട് സംഗീത തന്നെ കാര്യം വ്യക്തമാക്കി. 'ഇപ്പോൾ രാഹുകാലമാണ്, ഓഫീസിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണമെങ്കിൽ രാഹുകാലം കഴിയണം'. രാഹുകാലം കഴിഞ്ഞ് ഓഫീസിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് നഗരസഭയ്ക്കും തനിക്കും ഗുണകരമാകുമെന്ന വിശ്വാസത്തിലായിരുന്നു സംഗീത. ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് രാഹുകാലം കഴിയുന്നത് വരെ കാത്തിരുന്ന ശേഷമാണ് അവർ നഗരസഭാ ഓഫീസിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചത്. ഇതോടെ ചെയർ പേഴ്സനെ അഭിന്ദിക്കാനെത്തിയവരും, പാർട്ടി പ്രവർത്തകരുമൊക്കെ ചെയർ പേഴ്സൻ്റെ രാഹുകാലത്തിൽ കുടുങ്ങി കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നു.
ആദ്യ രണ്ടര വർഷമാണ് കെഎൻ സംഗീത ചെയർപേഴ്സൺ സ്ഥാനം വഹിക്കുക. അവസാന രണ്ടര വർഷം ആനി മാർട്ടിൻ ആയിരിക്കും ചെയർപേഴ്സനാവുക.
ഭാര്യയെ ചെയർപേഴ്സൺ ആക്കിയില്ലെങ്കില് എംഎൽഎയ്ക്ക് ഓഫീസില്ല
ചെയർപേഴ്സൺ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് പിന്നാലെ പെരുമ്പാവൂർ എംഎൽഎ എൽദോസ് കുന്നപ്പിള്ളിക്ക് തൻ്റെ ഓഫീസ് ഒഴിയേണ്ടി വന്നതാണ് മറ്റൊരു നാടകീയ സംഭവം. നഗരസഭയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കോൺഗ്രസ് കൗൺസിലർ ജെസിയുടെ ഭർത്താവിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കെട്ടിടത്തിലായിരുന്നു എംഎൽഎ ഓഫീസ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്.
ഭാര്യയായ ജെസിയെ ചെയർപേഴ്സൺ ആക്കണമെന്നായിരുന്നു കെട്ടിട ഉടമയുടെ ആവശ്യം. എന്നാൽ ഇത് നിരസിക്കപ്പെട്ടതോടെയാണ് എംഎൽഎയ്ക്ക് കെട്ടിട ഉടമ പണി കൊടുത്തത്. ഇന്ന് രാവിലെ എംഎൽഎ ഓഫീസിലെ ജീവനക്കാർ എത്തിയപ്പോൾ ഓഫീസ് പൂട്ടിയ നിലയിലായിരുന്നു. വൈദ്യുതി ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കുകയും എംഎൽഎയുടെ ബോർഡ് പിഴുതെടുക്കുകയും ചെയ്തു. ഭാര്യയ്ക്ക് ചെയർ പേഴ്സൻ സ്ഥാനം കിട്ടാത്തതിലുള്ള ഉടമയുടെ നീരസമാണ് ഈ 'കുടിയൊഴിപ്പിക്കലിന്' പിന്നിലെന്ന് വ്യക്തമാണ്. ഉടൻ തന്നെ പുതിയ കെട്ടിടം കണ്ടെത്തി ഓഫീസ് അങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റുമെന്ന് എംഎൽഎയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ അറിയിച്ചു.
പെരുമ്പാവൂർ നഗരസഭയിൽ യുഡിഎഫ് ഇത്തവണ ഭരണം നിലനിർത്തുകയായിരുന്നു. ശക്തമായ മത്സരം നടന്ന നഗരസഭ ഇടതുമുന്നണി തിരിച്ച് പിടിക്കുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തിലായിരുന്നു. എന്നാൽ സംസ്ഥാനത്താകെയുണ്ടായ യുഡിഎഫ് തരംഗത്തിൽ പെരുമ്പാവൂർ നഗരസഭയിലും വ്യക്തമായ ആധിപത്യത്തോടെ നഗര ഭരണം നിലനിർത്തുകയായിരുന്നു ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണി. ആകെയുള്ള 29 വാർഡുകളിൽ 16 എണ്ണം യു ഡിഎഫ് നേടിയപ്പോൾ 11 വാർഡുകളിൽ എൽഡിഎഫും വിജയിച്ചു. 2 വാർഡുകൾ ബിജെപി സ്വന്തമാക്കി. കഴിഞ്ഞ 26 അംഗ നഗരസഭയിൽ യുഡിഎഫിന് 13, എൽഡിഎഫിന് 8, ബിജെപിക്ക് 4 സീറ്റുമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്.
