പെരുമ്പാവൂരിലെ 18 കോടിയുടെ ഹൈബ്രിഡ് കഞ്ചാവ് വേട്ട; കള്ളപ്പണ ഇടപാടിൽ ഇ.ഡി അന്വേഷണം
സംസ്ഥാന പൊലീസിൻ്റെ 'ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ' പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് പെരുമ്പാവൂരിൽ നിന്ന് 18 കിലോ ഹൈബ്രിഡ് കഞ്ചാവ് പിടികൂടിയത്
Published : September 3, 2026 at 9:37 AM IST
എറണാകുളം: പെരുമ്പാവൂരിൽ 18 കോടി രൂപയുടെ ഹൈബ്രിഡ് കഞ്ചാവ് പിടികൂടിയ സംഭവത്തിൽ കള്ളപ്പണ ഇടപാട് അന്വേഷിച്ച് എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇ.ഡി). കേസ് സംബന്ധിച്ച് കോഴിക്കോടും പാലക്കാടുമായി നാല് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഇ.ഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധന നടത്തി. പൊലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എഫ്.ഐ.ആറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇ.സി.ഐ.ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്താണ് ഇ.ഡി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്.
സംസ്ഥാന പൊലീസിൻ്റെ 'ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ' പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് പെരുമ്പാവൂരിൽ നിന്ന് 18 കിലോ ഹൈബ്രിഡ് കഞ്ചാവ് പിടികൂടിയത്. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പത്തോളം പേരെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. സ്കൂട്ടറിൽ കടത്താൻ ശ്രമിച്ച ഒരു കിലോ കഞ്ചാവുമായി ആയുഷ്, ഇയാളുടെ പെൺസുഹൃത്ത് എന്നിവരാണ് കേസിൽ ആദ്യം അറസ്റ്റിലായത്. തുടർന്ന് ഇവർ വാടകയ്ക്ക് താമസിച്ചിരുന്ന പെരുമ്പാവൂരിലെ ഫ്ലാറ്റിൽ നടത്തിയ വിശദമായ പരിശോധനയിലാണ് ബാക്കി 17 കിലോ കഞ്ചാവ് കൂടി കണ്ടെടുത്തത്. സംസ്ഥാനത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈബ്രിഡ് കഞ്ചാവ് വേട്ടയാണിത്. നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളം വഴിയാണ് ലഹരിമരുന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചതെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായി.
ലക്ഷ്യം കള്ളപ്പണ ഇടപാടുകൾ
തായ്ലൻഡിലെ ഒരു പ്രധാന ഏജൻ്റ് വഴിയാണ് പ്രതികൾ നിരന്തരമായി കഞ്ചാവ് ഇറക്കുമതി ചെയ്തിരുന്നത്. ഈ ലഹരിക്കടത്തിലൂടെ ലഭിച്ച പണം എവിടെയാണ് നിക്ഷേപിച്ചതെന്നും, ഇതിന് പിന്നിൽ കള്ളപ്പണ ഇടപാടുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ടോയെന്നുമാണ് ഇ.ഡി പ്രധാനമായും അന്വേഷിക്കുന്നത്. സമീപകാലത്ത് ഒരു എൻ.ഡി.പി.എസ് കേസിൽ ഇ.ഡി ഇടപെടുന്നത് ആദ്യമായാണ്. ലഹരി ഇടപാടിലൂടെ ലഭിച്ച പണം ഇവർ എവിടെയൊക്കെ ചെലവഴിച്ചു എന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇ.ഡി വിശദമായി പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്. പ്രതികൾക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകിയവരെക്കുറിച്ചും അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ട്.
കേസിലെ പ്രധാന പ്രതികളുടെ വീടുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് കോഴിക്കോട്ടും പാലക്കാട്ടും ഇ.ഡി റെയ്ഡ് പുരോഗമിക്കുന്നത്. ആയുഷിന് പുറമെ കോഴിക്കോട് സ്വദേശികളായ ഫായിസ്, ജഗത്, ഒറ്റപ്പാലം സ്വദേശികളായ ഹരികൃഷ്ണൻ, അബു താഹിർ, സഞ്ജയ് തുടങ്ങിയവരെയും പൊലീസ് പിടികൂടിയിരുന്നു. ആഡംബര ജീവിതം നയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് പ്രതികൾ ലഹരിവിൽപ്പനയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞതെന്നാണ് പൊലീസ് കണ്ടെത്തൽ. വിദേശത്ത് നിന്ന് വൻതോതിൽ ലഹരിമരുന്ന് എത്തിക്കുന്ന വലിയൊരു ശൃംഖല തന്നെ ഇതിന് പിന്നിലുണ്ടെന്നാണ് അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ സംശയിക്കുന്നത്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പേരിലേക്ക് അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിക്കാനാണ് ഇ.ഡിയുടെ തീരുമാനം.
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സംസ്ഥാനത്ത് വർധിച്ചുവരുന്ന ലഹരി ഉപയോഗം തടയുന്നതിനായി പൊലീസ് ആവിഷ്കരിച്ച പ്രത്യേക പദ്ധതിയാണ് ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ കർശന പരിശോധനകളാണ് നടന്നുവരുന്നത്. ഇതിനിടെയാണ് പെരുമ്പാവൂരിൽ നിന്ന് കോടികൾ വിലമതിക്കുന്ന ഹൈബ്രിഡ് കഞ്ചാവ് പിടികൂടിയത്. സാധാരണ കഞ്ചാവിനേക്കാൾ വീര്യം കൂടിയതും വിലയേറിയതുമാണ് ഹൈബ്രിഡ് കഞ്ചാവ്. ഇത്തരം ലഹരിമരുന്നുകൾ കേരളത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് പിന്നിലെ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സ് കണ്ടെത്തുക എന്നതാണ് ഇ.ഡിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.
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