ഇത്തവണ മനോജോ ബേസിലോ; കച്ചക്കെട്ടി ബിജെപിയും, പെരുമ്പാവൂരിൽ ആര് വാഴും?
രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒട്ടും പിറകിൽ അല്ല പെരുമ്പാവൂർ. ജനമനസ് ആരുടെ കൂടെ നിൽകുമെന്ന് അറിയാൻ ഇനി വെറും മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം.
Published : May 3, 2026 at 6:57 PM IST
റബ്ബർ, സുഗന്ധനവ്യഞ്ജന വ്യാപാരം, തടി, ചെറുകിട നിർമ്മാണ മേഖല എന്നിവയുടെ പ്രദേശിക കേന്ദ്രമായി അറിയപ്പെടുന്ന നഗരമാണ് പെരുമ്പാവൂർ. രാഷ്ട്രീയ പോരിലും പെരുമ്പാവൂർ ഒട്ടും പിറക്കിൽ അല്ലെന്ന് തന്നെ പറയാം. ഇത്തവണത്തെ രാഷ്ട്രീയ കാറ്റ് ഇടത്തോട്ട് വീശുമോ വലത്തോട്ട് വീശുമോ എന്നാണ് കേരളക്കര ഉറ്റു നോക്കുന്നത്.
എൽഡിഎഫും യുഡിഎഫും കടുത്ത മത്സരം കാഴ്ചവെക്കുന്ന മണ്ഡലമാണ് പെരുമ്പാവൂർ. എന്നാൽ ഇത്തവണ മത്സരം കൊഴുപ്പിക്കാൻ എൻഡിഎയെയും കച്ചക്കെട്ടി ഒപ്പമുണ്ട്. സറ്റിങ് എംഎൽഎയായ എൽദോസ് കുന്നപ്പിള്ളിയുടെ മണ്ഡലമായ പെരുമ്പാവൂരിൽ തുടർ ഭരണം ഉറപ്പാക്കുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് മനോജ് മൂത്തേടൻ ഇത്തവണ അംഗത്തിന് ഇറങ്ങിയത്.
എന്നാൽ 2011 ൽ കൈവിട്ടു പോയ മണ്ഡലം തിരിച്ച് പിടിക്കാനായാണ് എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി ബേസിൽ പോൾ ഇത്തവണ മത്സരത്തിനിറങ്ങിയത്. എൽഡിഎഫ് കേരളത്തിൽ മൂന്നാം ഭരണം തുടരുമെന്നും ജനങ്ങൾ വിജയിക്കുമെന്നുമാണ് പെരുമ്പാവൂരിൻ്റെ സ്വന്തം ബേസിൽ വോട്ടർമാർക്ക് നൽകിയ വാക്ക്.
എന്നാൽ ഇത്തവണയെങ്കിലും പെരുമ്പാവൂരിൽ താമര വിരിയിക്കുമെന്നാണ് എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥിയായ ജിബി പാത്തിക്കലിൻ്റെ വിശ്വാസം. സിനിമാ താരം ലക്ഷ്മിപ്രിയക്ക് പകരമായിരുന്നു ജിബിയെ എൻഡിഎ സഖ്യം മത്സരത്തിനിറക്കിയത്. കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ വികസ മുന്നേറ്റങ്ങൾ തന്നെയാണ് ജിവിയുടെ പ്രധാന പ്രചാരണ തന്ത്രം.
പെരുമ്പാവൂർ മുൻസിപ്പാലിറ്റി, അശമന്നൂർ, കൂവപ്പടി, മുടക്കുഴ, ഒക്കൽ, രായമംഗലം, വെങ്ങോല, വേങ്ങൂർ എന്നീ സ്ഥലങ്ങളാണ് പെരുമ്പാവൂർ നിയമാസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലുള്ളത്. ചാലക്കുടി ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് പെരുമ്പാവൂർ.
10 വർഷത്തോളം സിറ്റിങ് എംഎൽഎയായ എൽദോസ് കുന്നപ്പിള്ളിയുടെ കൈകളിലായിരുന്നു പെരുമ്പാവൂർ മണ്ഡലം. അദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന വികസനങ്ങളൊന്നും ജനങ്ങൾ തള്ളികളയില്ലെന്നും പത്ത് വർഷത്തെ കോൺഗ്രസ് ഭരണം വീണ്ടും വോട്ടായി മാറുമെന്നുമുള്ള ഉറച്ച വിശ്വാസത്തിലാണ് യുഡിഎഫ് സഖ്യം.
മുൻ വർഷത്തെ ഫലങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കുമ്പോഴും പെരുമ്പാവൂരിൻ്റെ മണ്ണിൽ ഇരു സഖ്യങ്ങളും വേരുറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷവും പെരുമ്പാവൂർ കോൺഗ്രസിൻ്റെ കൈകളിലായിരുന്നു. എന്നാൽ 2001 മുതൽ 2011 വരെയുള്ള പത്ത് വർഷക്കാലം എൽഡിഎഫായിരുന്നു പെരുമ്പാവൂർ ഭരിച്ചിരുന്നത്.
2016 ൽ 7,000 വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് എൽദോസ് കുന്നപ്പിള്ളി എൽഡിഎഫിൻ്റെ കൈകളിൽ നിന്ന് പെരുമ്പാവൂരിനെ കോൺഗ്രസ് കൈകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്. സാജു പോളുമായി വാശിയേറിയ പോരാട്ടമായിരുന്നു അന്ന് നടന്നത്.
എന്നാൽ 2021 ൽ 53,484 വോട്ടുകൾ നേടി 3,000 ത്തോളം വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് പെരുമ്പാവൂരിൽ വീണ്ടും എൽദോസ് എംഎൽഎയായി വിജിയിക്കുന്നത്. എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയായ ബാബു ജോസഫായിരുന്നു എൽദോസിൻ്റെ പ്രധാന എതിരാളി.
ഇത്തവണയും ത്രികോണ പോരാട്ടം തന്നെയാണ് പെരുമ്പാവൂരിൽ നടന്നത്. അട്ടിമറി വിജയം ഉണ്ടാകുമെന്ന വിശ്വാസത്തിലാണ് എൽഡിഎഫ്. എന്നാൽ ഭരണതുടർച്ച ഉറപ്പാക്കി യുഡിഎഫും രംഗത്തുണ്ട്. വിധി വരാൻ വെറും മണിക്കൂറികൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ നെഞ്ചിടിപ്പുമായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് മുന്നണി മത്സരാർത്ഥികൾ
