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പെരുമ്പാവൂരിൽ ആശാ പ്രവർത്തകയ്ക്ക് നേരെ അതിക്രമം; പൂർണ നഗ്നനായെത്തി പ്രതിയുടെ മോഷണശ്രമം

പെരുമ്പാവൂരില്‍ ആശാ പ്രവര്‍ത്തകയ്ക്ക് നേരെ പീഡന ശ്രമം, പ്രതി മോഷണത്തിനായി വീട്ടിൽ കയറിയത് നഗ്നനായി

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Representational image (Getty image)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 14, 2026 at 12:46 PM IST

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എറണാകുളം: പെരുമ്പാവൂരിൽ ആശാ പ്രവർത്തകയുടെ വീട്ടിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറിയ അജ്ഞാതൻ ക്രൂരമായി മർദിക്കുകയും പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്‌തു. വീട്ടിൽ ആളില്ലാത്ത സമയം നോക്കി മോഷണത്തിനെത്തിയ പ്രതിയാണ് പൂർണ നഗ്നനായി എത്തി അതിക്രമം നടത്തിയത്. സംഭവത്തിൽ പെരുമ്പാവൂർ പൊലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി.

ജൂലൈ പത്തിനാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ സംഭവം നടന്നത്. വൈകിട്ട് ഏഴോടെ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലെ രോഗിയെ പരിചരിച്ച ശേഷം സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയതായിരുന്നു ആശാ പ്രവർത്തക. ഈ സമയം ഇവരുടെ ഭർത്താവ് വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നില്ല. വീടിൻ്റെ മുൻവാതിൽ തുറന്നുകിടക്കുന്നത് കണ്ട് സംശയം തോന്നി അകത്തുകയറി നോക്കിയപ്പോൾ സാധനങ്ങളെല്ലാം വലിച്ചുവാരിയിട്ട നിലയിലായിരുന്നു. എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് വ്യക്തമാകാതെ ഇവർ സാധനങ്ങൾ തിരികെ അടുക്കിവയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇതിനിടെയാണ് മുറ്റത്തുനിന്നും പൂർണ നഗ്നനായ ഒരാൾ ഓടിയെത്തി വാതിൽ ബലമായി തള്ളിത്തുറന്ന് അകത്തുകയറിയത്.

തുടർന്ന് പ്രതി വാതിൽ ഉള്ളിൽനിന്ന് കുറ്റിയിട്ടു. വീട്ടിൽ തനിച്ചായിരുന്ന ആശാ പ്രവർത്തകയുടെ വായ പൊത്തിപ്പിടിച്ച ഇയാൾ ക്രൂരമായി ഉപദ്രവിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇവരുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ വലിച്ചുകീറാനും പീഡിപ്പിക്കാനും ശ്രമിച്ചു. എന്നാൽ, അങ്ങേയറ്റത്തെ ധൈര്യം സംഭരിച്ച് ഇവർ പ്രതിയെ ശക്തമായി ചെറുക്കുകയും ഉച്ചത്തിൽ ബഹളം വയ്ക്കുകയും ചെയ്‌തു. നിലവിളി കേട്ട് അയൽവാസികൾ ഓടിയെത്തുമെന്ന് ഭയന്ന പ്രതി ഉടൻ വാതിൽ തുറന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു.

മോഷണശ്രമവും ആസൂത്രണവും

ശാരീരിക അതിക്രമത്തിന് പുറമെ വീട്ടിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള മോഷണശ്രമവും നടന്നിട്ടുണ്ട്. കിടപ്പുമുറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ബാഗ് തുറന്ന് പരിശോധിച്ച പ്രതി, അലമാരയുടെ പൂട്ട് ബലമായി തകർത്ത് വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്‌തുക്കൾ കവരാനും ശ്രമിച്ചു. ഭർത്താവ് വീട്ടിലില്ലാത്ത സമയം കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി മുൻകൂട്ടി ആസൂത്രണം ചെയ്‌താണ് പ്രതി എത്തിയതെന്നാണ് നിഗമനം. ആരോഗ്യമേഖലയിൽ ജനസേവന രംഗത്ത് സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആശാ പ്രവർത്തകയ്ക്ക് നേരെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ വച്ചുണ്ടായ അതിക്രമം പ്രദേശവാസികളിൽ വലിയ ഭീതിയും പ്രതിഷേധവും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

പൊലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതം

സംഭവത്തിൽ ആശാ പ്രവർത്തക നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പെരുമ്പാവൂർ പൊലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. കണ്ടാലറിയാവുന്ന പ്രതിക്കായി പ്രദേശത്തെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചും സംശയമുള്ള വ്യക്തികളെ നിരീക്ഷിച്ചുമാണ് പൊലീസ് തിരച്ചിൽ നടത്തുന്നത്. പ്രതിയെക്കുറിച്ച് ചില സൂചനകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിവരം. വിരലടയാള വിദഗ്ധരും ഡോഗ് സ്ക്വാഡും സ്ഥലത്തെത്തി തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്ത്രീ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയ ആശങ്കകൾ നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പ്രതിയെ എത്രയും വേഗം പിടികൂടി നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം. പ്രതിക്കായി ഊർജിതമായ അന്വേഷണം തുടരുകയാണെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

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PERUMBAVOOR POLICE INVESTIGATION
KERALA WOMEN SAFETY NEWS
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ASHA WORKER ASSAULT CASE
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