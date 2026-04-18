മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടിൻ്റെ എൻജിൻ റൂമിൽ നിന്നും വിഷപ്പുക ശ്വസിച്ച് ഒരാൾ മരിച്ചു; മൂന്നു പേർ ചികിത്സയിൽ
Published : April 18, 2026 at 5:33 PM IST
കോഴിക്കോട്: മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടിലെ എൻജിൻ റൂമിൽ നിന്നും പുക ശ്വസിച്ച് ശ്വാസ തടസം നേരിട്ട ഒരാൾ മരിച്ചു. പശ്ചിമ ബംഗാൾ സ്വദേശിയായ ഷഹദേവ് ദാസ് ആണ് മരിച്ചത്. ബംഗാൾ സ്വദേശികളായ റിപൻദാസ് ,ഗുനാന്ദർദാസ് ,ബേപ്പൂർ സ്വദേശി ബാബു എന്നിവർ ഇപ്പോൾ ചികിത്സയിൽ ആണ്.
ഇതിൽ ഒരാളെ കോഴിക്കോട് ബേബി മെമ്മോറിയൽ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് പുലർച്ചെ ആണ് സംഭവംനടന്നത്. ബേപ്പൂരിൽ നിന്നും പുലർച്ചെ മൂന്നരയോടെ പന്ത്രണ്ട് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുമായി ഉൾക്കടലിൽ പോയതായിരുന്നു ആയിഷ എന്ന പേരുള്ള ബോട്ട്.
ഏകദേശം അഞ്ചേകാലോടെ ബോട്ടിൻ്റെ എൻജിൻ റൂമിൽ വെള്ളം കയറി. എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് അറിയുന്നതിന് ബോട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവരെ സ്രാങ്ക് ചുമതലപ്പെടുത്തി. ആദ്യം ഒരാൾ ബോട്ടിൻ്റെ മുൻവശത്തെ കളളിയിൽ ഇറങ്ങി. എന്നാൽ ശ്വാസതടസം നേരിട്ടതോടെ അവിടെനിന്നും പുറത്തേക്ക് കടക്കാൻ കഴിയാതായി. ഇയാളെ കള്ളിയിൽ നിന്നും പുറത്തെത്തിക്കുന്നതിന് ഇറങ്ങിയതാണ് മറ്റ് മൂന്ന് പേരും.
എന്നാൽ ഇവരും എൻജിൻ റൂമിലെ പുക ശ്വസിച്ച് കള്ളിക്കുള്ളിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയി.പിന്നീട് മറ്റ് ബോട്ടിലെ തൊഴിലാളികൾ കളളിയിലേക്ക് വെള്ളം സ്പ്രേ ചെയ്താണ് നാലുപേരെയും പുറത്തെത്തിച്ചത്. ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ആയ നാലു പേരെയും ഇതേ ബോട്ടിൽ തിരിച്ച് രാവിലെ ഏഴ് മണിയോടെ ബേപ്പൂർ ഹാർബറിൽ എത്തിച്ചു. ആദ്യം ഫറോക്കിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലാണ് നാലുപേരെയും പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. എന്നാൽ അപ്പോഴേക്കും ഷഹദേബ് ദാസിൻ്റെ മരണം സംഭവിച്ചിരുന്നു. സംഭവത്തെ തുടർന്ന് ചാലിയം കോസ്റ്റൽ പൊലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.
