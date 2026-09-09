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പെരിയ ഇരട്ടക്കൊലപാതകം; പ്രതികളുടെ അമ്മമാർ നൽകിയ കോടതിയലക്ഷ്യ ഹർജി തള്ളി ഹൈക്കോടതി

പെരിയ ഇരട്ടക്കൊലപാതക കേസിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട് കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ കഴിയുന്ന ഗിജിൻ, സുബീഷ് എന്നീ രണ്ടു പ്രതികളുടെ അമ്മമാർ നൽകിയ കോടതിയലക്ഷ്യ ഹർജിയാണ് ഹൈക്കോടതി തള്ളിയത്.

PERIYA CONTEMPT OF COURT PETITION PERIYA DOUBLE MURDER CASE പെരിയ ഇരട്ടക്കൊലപാതകം PERIYA MURDER ACCUSED PAROLE DENIAL
File Photo Of Kripesh And Sarath Lal, High Court Of Kerala (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 9, 2026 at 6:02 PM IST

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എറണാകുളം: പെരിയ ഇരട്ടക്കൊലപാതക കേസിൽ പ്രതികൾക്ക് തിരിച്ചടി. പരോൾ അനുവദിക്കാത്തതിന് എതിരെ പ്രതികളുടെ അമ്മമാർ നൽകിയ കോടതിയലക്ഷ്യ ഹർജി ഹൈക്കോടതി തള്ളി. ക്രമസമാധാന പ്രശ്‌നം കണക്കിലെടുത്ത് പരോൾ നീട്ടിവെച്ചത് കോടതി വിധിയുടെ ലംഘനമല്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

പെരിയ ഇരട്ടക്കൊലപാതക കേസിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട് കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ കഴിയുന്ന ഗിജിൻ, സുബീഷ് എന്നീ രണ്ടു പ്രതികളുടെ അമ്മമാർ നൽകിയ കോടതിയലക്ഷ്യ ഹർജിയാണ് ഹൈക്കോടതി തള്ളിയത്. പരോൾ നിഷേധിച്ചതില്‍ കണ്ണൂര്‍ സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍ അധികൃതര്‍ക്ക് വീഴ്‌ചയില്ല. കോടതിയലക്ഷ്യ ഹര്‍ജി നിലനില്‍ക്കില്ലെന്നും ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കി. കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിൽ സൂപ്രണ്ടിനുമെതിരെയായിരുന്നു സമർപ്പിച്ച കോടതിയലക്ഷ്യ ഹർജി.

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പ്രതികൾക്ക് നേരത്തെ പരോൾ അനുവദിച്ചപ്പോൾ ബേക്കൽ പൊലീസ് സ്‌റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ പ്രവേശിക്കരുതെന്നും ഒരേസമയം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്രതികൾക്ക് പരോൾ നൽകരുതെന്നും നിബന്ധനകൾ വെച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ 2026 മാർച്ച് 13 ലെ ഉത്തരവിലൂടെ ഹൈക്കോടതി ഈ നിബന്ധനകൾ റദ്ദാക്കി. ഇതിന് ശേഷവും തങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് പരോൾ അനുവദിച്ചില്ലെന്നായിരുന്നു അമ്മമാരുടെ ആക്ഷേപം. കോടതി ഉത്തരവ് മനഃപൂർവം ലംഘിച്ചാണ് പരോൾ നിഷേധിച്ചതെന്നും ഹർജിക്കാർ ആരോപിച്ചു. എന്നാൽ ഈ വാദം ഹൈക്കോടതി തള്ളി.

പ്രതികൾ നേരത്തെ പരോളിൽ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ബേക്കൽ പൊലീസ് സ്‌റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ ക്രമസമാധാന പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയതായി കാസർകോട് ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിരുന്നു. ഈ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പരോൾ താത്‌ക്കാലികമായി നീട്ടിവെച്ചതെന്ന് കോടതി വിലയിരുത്തി. ക്രമസമാധാന പ്രശ്‌നം കണക്കിലെടുത്ത് പരോൾ നീട്ടിവെക്കുന്നത് കോടതി ഉത്തരവിൻ്റെ ലംഘനമായി കാണാനാകില്ലെന്നും ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

കേസിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം

2019 ഫെബ്രുവരി 17 നായിരുന്നു കാസര്‍കോട് പെരിയയിൽ യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകരായ ശരത് ലാലിനെയും (23) കൃപേഷിനെയും (19) സിപിഎം പ്രവര്‍ത്തകർ രാഷ്‌ട്രീയ വൈരാഗ്യത്തിൽ കൊലപ്പെടുത്തിയത്. രാത്രിയിൽ ബൈക്കിൽ സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്ന ശരത് ലാലിനെയും കൃപേഷിനെയും പ്രതികൾ തടഞ്ഞുനിർത്തി വെട്ടി കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. കേസിലുണ്ടായിരുന്ന ആകെ 24 പ്രതികളിൽ 14 പേരെ കോടതി കുറ്റക്കാരായി കണ്ടെത്തുകയും 10 പേരെ വെറുതെ വിടുകയും ചെയ്‌തു. പിന്നീട് 2024 ഡിസംബർ 28 ന് പ്രതികൾ കുറ്റക്കാരാണെന്ന് ഉത്തരവിട്ടുകൊണ്ട് 2025 ജനുവരി 3 ന് പ്രതികൾക്ക് ശിക്ഷ വിധിച്ചു.

കേസിൽ സിബിഐ അന്വേഷണത്തിൽ പ്രദേശത്തെ സിപിഎം-കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയ സംഘർഷങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായി ഉണ്ടായ കടുത്ത വൈരാഗ്യമാണ് കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്ന് കണ്ടെത്തി. പെരിയ എച്ചിലടുക്കത്തെ ബസ് കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രത്തിന് സമീപം വെച്ചാണ് കൃപേഷിനെയും ശരത് ലാലിനെയും വധിക്കാനുള്ള ഗൂഢാലോചന നടന്നതെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ തെളിഞ്ഞു. കൊലപാതകം നടത്തിയ ശേഷം പ്രതികൾക്ക് ഒളിവിൽ കഴിയാനും തെളിവുകൾ നശിപ്പിക്കാനും പ്രാദേശിക രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തിൻ്റെ സഹായം ലഭിച്ചതായും കോടതി ശരിവെച്ചു.

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TAGGED:

PERIYA CONTEMPT OF COURT PETITION
PERIYA DOUBLE MURDER CASE
പെരിയ ഇരട്ടക്കൊലപാതകം
PERIYA MURDER ACCUSED PAROLE DENIAL
CONTEMPT OF COURT PETITION DISMISS

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