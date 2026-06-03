പെരിയ ഇരട്ടക്കൊല; പരോളിലിറങ്ങിയ പ്രതിയുടെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം റീൽ വിവാദത്തിൽ
പരോൾ സമയത്ത് പ്രതികൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കരുതെന്നാണ് നിയമം. ഇത് ലംഘിച്ചാണ് അശ്വിൻ റീൽ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് പ്രചരിപ്പിച്ചത്.
Published : June 3, 2026 at 9:50 AM IST
കാസർകോട്: പെരിയ ഇരട്ടക്കൊല കേസിലെ പ്രതിയുടെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം റീൽ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാകുന്നു. കേസിൽ ഏഴാം പ്രതിയായ അശ്വിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നത്. നിലവിൽ പരോളിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഇയാൾ തന്നെയാണ് വീഡിയോ പങ്കുവച്ചത്.
പരോളിലിറങ്ങുന്ന പ്രതികൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലെന്നാണ് വ്യവസ്ഥ. ഇത് പരസ്യമായി ലംഘിച്ചാണ് പ്രതി ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ വീഡിയോ പങ്കുവച്ചത്. ഇതിനെതിരെ വലിയ പ്രതിഷേധമാണ് ഉയരുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേസിലെ പ്രതികൾക്ക് കൂട്ടത്തോടെ പരോൾ അനുവദിച്ചത് കടുത്ത വിവാദമായിരുന്നു. ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ചാണ് നടപടിയെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പലരും രംഗത്തെത്തി. തുടർന്ന് നാല് പ്രതികളുടെ പരോൾ അധികൃതർ താത്കാലികമായി തടഞ്ഞു. വിവാദത്തിൽ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല അടിയന്തര റിപ്പോർട്ട് തേടിയിട്ടുണ്ട്. മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശൻ്റെ നിർദേശപ്രകാരമാണ് നടപടി. ഒന്നാം പ്രതി പീതാംബരൻ, അനിൽ, ഗിജിൻ, അശ്വിൻ, സുരേന്ദ്രൻ എന്നീ അഞ്ച് പേർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വീടുകളിലെത്തി. 20 ദിവസത്തേക്കാണ് ഇവർക്ക് പരോൾ അനുവദിച്ചത്.
താത്കാലിക വിലക്ക്
നേരത്തെ പരോളിലിറങ്ങിയപ്പോൾ ബേക്കൽ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ഇവർക്ക് വിലക്കുണ്ടായിരുന്നു. മുൻ എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ അധികാരമൊഴിയുന്നതിന് തൊട്ടുമുൻപാണ് കേസിലെ 15 പ്രതികൾക്ക് പരോൾ അനുവദിച്ചത്. തുടർന്നാണ് മന്ത്രിസഭ മാറിയ ശേഷം പുതിയ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് ഇടപെട്ടത്. പരോളിലിറങ്ങിയവരെല്ലാം കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ നിന്ന് കാസർകോട് എത്തി. പ്രതികൾ നാട്ടിലെത്തിയ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പെരിയയിൽ പൊലീസ് കനത്ത സുരക്ഷ ഏർപ്പെടുത്തി.
നാടിനെ നടുക്കിയ കൊലപാതകം
2019 ഫെബ്രുവരി 17നാണ് കാസർകോട് ജില്ലയിലെ കല്യോട്ട് വച്ച് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരായ ശരത് ലാൽ, കൃപേഷ് എന്നിവർ അതിദാരുണമായി കൊല്ലപ്പെട്ടത്. രാത്രി ഏഴരയോടെ കൂരാങ്കര റോഡിൽ ബൈക്കിൽ സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്ന ഇരുവരേയും പ്രതികൾ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ കൃപേഷ്(19) സംഭവസ്ഥലത്തുവച്ചുതന്നെ മരിച്ചു. ശരത് ലാലിനെ(23) മംഗളൂരുവിലെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും വഴിയാണ് മരണം സംഭവിച്ചത്.
സിപിഎം പ്രാദേശിക നേതാവായിരുന്ന എ പീതാംബരൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു കൊലപാതകം. കേസ് ആദ്യം ലോക്കൽ പൊലീസും പിന്നീട് ക്രൈംബ്രാഞ്ചും അന്വേഷിച്ചു. എന്നാൽ കുടുംബം സിബിഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു. സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇതിനെതിരെ സുപ്രീം കോടതി വരെ പോയെങ്കിലും വിധി അനുകൂലമായില്ല. നിലവിൽ എറണാകുളത്തെ പ്രത്യേക സിബിഐ കോടതിയിൽ കേസിൻ്റെ വിചാരണ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
ഇതിനിടെയാണ് പ്രതികൾ പരോളിലിറങ്ങി പരസ്യമായി നിയമലംഘനം തുടരുന്നത്. പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിൻ്റെ അറിവോടെയാണ് പ്രതികൾ കൊലപാതകം ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നടപ്പാക്കിയതെന്ന് സിബിഐ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. വലിയ രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം നിയമലംഘനങ്ങൾ നടത്താൻ പ്രതികൾക്ക് ധൈര്യം ലഭിക്കുന്നതെന്ന് ആക്ഷേപമുണ്ട്. പ്രതികളുടെ ഇത്തരം പ്രവൃത്തികൾ നാട്ടുകാരെ പ്രകോപിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് നിയമവാഴ്ചയോടുള്ള കടുത്ത വെല്ലുവിളിയാണെന്ന വിമർശനവും ശക്തമാണ്.
പരോൾ വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിച്ച അശ്വിൻ്റെ അവധി അടിയന്തരമായി റദ്ദാക്കി തിരികെ വിളിക്കണമെന്നാണ് ഭൂരിപക്ഷ ആവശ്യം. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയനും സംഭവത്തിൽ കടുത്ത വിയോജിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയേക്കും. കേരള ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ് ആർലേക്കർ മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ക്രമസമാധാന നില സംബന്ധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് തേടാനും സാധ്യതയുണ്ട്. നിയമം എല്ലാവർക്കും തുല്യമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ സർക്കാരിന് പൂർണ ബാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പൊതുസമൂഹവും ഓർമിപ്പിക്കുന്നു.
Also Read: സംസ്ഥാനത്ത് കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യത; 14 ജില്ലകളിലും അടിയന്തര മുന്നറിയിപ്പ്