മണ്ണറിഞ്ഞ് വളരുന്ന പുതുതലമുറ, വിഷുവിന് സ്വർണ തിളക്കമുള്ള കണിവെള്ളരി വിളയിച്ച് 'അമേയ'യിലെ കുട്ടി കര്ഷകര്
എട്ടാം വർഷവും കുട്ടികളുടെ പരിചരണത്തിൽ കണിവെള്ളരി വിളവെടുപ്പ്, വ്യത്യസ്തമായി അമേയ കലാ സാംസ്കാരിക വേദി, കാർഷിക ലോകത്തേക്ക് കുട്ടികളെ കൈപിടിച്ച് ഉയര്ത്തി അനീഷ്...
Published : April 10, 2026 at 7:43 PM IST
കോഴിക്കോട്: അവധിക്കാലം എത്തിയാൽ പിന്നെ പെരിങ്ങൊളം അമേയ കലാ സാംസ്കാരിക വേദിയിലെ കുട്ടികൾക്ക് വെറുതെയിരിക്കാൻ നേരമുണ്ടാവില്ല. അതുവരെ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച പാഠങ്ങൾക്ക് പകരം കുട്ടികൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് കാർഷിക പാഠമാണ്. പ്രദേശത്തെ എല്ലാ പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികളും ഒഴിവുസമയങ്ങളിൽ പെരിങ്ങൊളം അങ്ങാടിയോട് ചേർന്നുള്ള കോയിമ്പള്ളി പാടത്തേക്കിറങ്ങും.
തുടർച്ചയായി എട്ടാം വർഷവും കുട്ടികളുടെ പരിചരണത്തിൽ കോയിമ്പള്ളി പാടത്ത് വിളഞ്ഞത് സ്വർണ തിളക്കമുള്ള നല്ല ലക്ഷണമൊത്ത കണിവെള്ളരികളാണ്. പ്രദേശത്തെ പാരമ്പര്യ കർഷകനായ അനീഷാണ് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ട കാർഷിക പാഠങ്ങൾ പകർന്ന് നൽകുന്നത്. കാര്ഷിക പരിജ്ഞാനമുള്ള ഒരു തലമുറയെ വാര്ത്തെടുക്കുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും പ്രതികരണം.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
"എൽകെജി മുതൽ പ്ലസ് ടു വരെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് കൃഷി ചെയ്യാൻ. ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷന് ഇക്കാര്യങ്ങളില് നിന്നെല്ലാം അകന്നു നില്ക്കുന്നു എന്നാണ് പൊതുവെയുള്ള കാഴ്ചപ്പാട്. എന്നാല് പെരിങ്ങോളയിലെ കുട്ടികള് കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമാണ്. ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്യാന് പ്രായ ഭേദമന്യേ എല്ലാവരും ഇറങ്ങും. കുട്ടികള് തന്നെയാണ് ഇവയെല്ലാം വില്ക്കുന്നതും. അങ്ങാടികളില് പ്രത്യേക ഷെഡുകള് നിര്മ്മിച്ചാണ് വില്പ്പനയ്ക്കുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കുന്നത്. പ്രത്യേകം മുളപ്പിച്ചാണ് ഈ തൈകള് നടുന്നത്. കുട്ടികള് തുടക്കം മുതല് തന്നെ കൃഷിയോടൊപ്പമുണ്ട്" അനീഷ് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
തൈ നടുന്നതും വെള്ളവും വളവും പരിചരണവും എല്ലാം കുട്ടികൾ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കുട്ടി കർഷകരിൽ പ്രധാനിയായ ദേവിക പറയുന്നു. പ്രദേശത്തെ മറ്റ് കർഷകരും കുട്ടികളുടെ ഈ കാർഷിക മികവിന് പിന്തുണയുമായി ഒപ്പമുണ്ട്. ഓരോ വർഷവും പുതിയ പുതിയ കൃഷി രീതികൾ പഠിച്ചതോടെ സ്കൂളിലെത്തിയാൽ കൂട്ടുകാർക്കും ഇവർ കൃഷിപ്പാടങ്ങൾ പകർന്നു നൽകാറുണ്ട്. അങ്ങനെ അവരെയും കൃഷിയിലേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ ആകുന്നുണ്ടെന്ന് ദേവിക കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
വിഷു അടുത്തതോടെ ഇപ്പോൾ കണിവെള്ളരിയുടെ വിളവെടുപ്പ് കാലമാണ്. ഉത്സവഛായയിലാണ് വിളവെടുപ്പ്. അമേയ കലാ വേദിയിലെ മറ്റ് മുതിർന്ന അംഗങ്ങളും പ്രദേശത്തെ കർഷകരും വിളവെടുക്കാൻ കുട്ടി കർഷകർക്ക് ഒപ്പം ചേരുന്നുണ്ട്. വിളവെടുത്ത കണിവെള്ളരികൾ തുടച്ചുമിനുക്കി വൃത്തിയാക്കുന്നതും പ്രാദേശിക വിപണിയിൽ എത്തിച്ച വിൽപ്പന നടത്തുന്നതും കുട്ടികൾ തന്നെയാണ്.
കൂടാതെ വിളവെടുത്ത കണിവെള്ളരികൾ തോട്ടത്തിലെത്തി വാങ്ങാൻ ധാരാളം പേർ നേരിട്ട് എത്തുന്നുമുണ്ട്. കോഴിക്കോട്ടെ പ്രധാന വിപണിയിലേക്കും ഈ കൊച്ചു കുട്ടികളുടെ പരിചരണത്തിൽ വിളഞ്ഞ കണിവെള്ളരികൾ കൊണ്ടു പോകുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇത്തവണയും അമേയ കലാ വേദിയിലെ ഈ കൊച്ചു കുട്ടികളുടെ കര പരിചരണത്തിൽ വിളഞ്ഞ സ്വർണ വർണത്തിലുള്ള കണിവെള്ളരികൾ വിഷുവിന് കണിയൊരുക്കം. അതോടൊപ്പം ഈ കൊച്ചു കർഷകരുടെ കാർഷിക മികവറിഞ്ഞ് മറ്റ് പുതുതലമുറക്കാരും കൃഷിയിലേക്ക് കടന്നുവരും എന്ന കാര്യം തീർച്ചയാണ്.
Also Read:കശുവണ്ടി വികസന കോർപറേഷൻ അഴിമതി; 'കോടതിയലക്ഷ്യക്കുറ്റം നിലനില്ക്കും': ഹൈക്കോടതി