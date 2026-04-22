പകല്‍ ആക്രിക്കച്ചവടം, രാത്രിയില്‍ വന്‍ മോഷണം; രണ്ടംഗ സംഘം അറസ്റ്റില്‍

മൂലാട് ഭാഗത്തുനിന്ന് കോൺക്രീറ്റിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ വിലമതിക്കുന്ന ഇരുമ്പ് ഷീറ്റുകൾ മോഷ്ടിച്ച് കടത്തിയ കേസിലാണ് അറസ്റ്റ്. മോഷണത്തിന് ഉപയോഗിച്ച ലോറിയും പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.

അറസ്റ്റിലായ പ്രതികള്‍ (ETV Bharat)
Published : April 22, 2026 at 8:29 PM IST

​കോഴിക്കോഴ്: ആക്രി ശേഖരിക്കാനെന്ന വ്യാജേന പകൽസമയങ്ങളിൽ കറങ്ങിനടന്ന് രാത്രിയിൽ വൻ മോഷണം നടത്തുന്ന സംഘത്തെ പേരാമ്പ്ര പൊലീസ് പിടികൂടി. പുറവൂർ തെക്കേടത്ത് കടവ് സ്വദേശി ചെറുപുത്തലത്ത് അർഷാദ് (26), തൊട്ടിൽപ്പാലം മൊയിലോത്തറ പുത്തൂർ സ്വദേശി വിഷ്ണു (27) എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. മൂലാട് ഭാഗത്തുനിന്ന് കോൺക്രീറ്റിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ വിലമതിക്കുന്ന ഇരുമ്പ് ഷീറ്റുകൾ മോഷ്ടിച്ച് കടത്തിയ കേസിലാണ് അറസ്റ്റ്. മോഷണത്തിന് ഉപയോഗിച്ച ലോറിയും പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.

​പകൽ സമയങ്ങളിൽ ആക്രി ശേഖരിക്കാനെന്ന പേരിൽ കറങ്ങിനടക്കുന്ന പ്രതികൾ, നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന വീടുകളും മറ്റും നിരീക്ഷിക്കുകയും വിലപിടിപ്പുള്ള സാധനങ്ങൾ എവിടെയാണെന്ന് കണ്ടുവെക്കുകയും ചെയ്യും. തുടർന്ന് രാത്രി അസമയത്ത് ലോറിയുമായെത്തി ഈ സാധനങ്ങൾ കടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് ഇവരുടെ പതിവ് രീതിയെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ആക്രി ബിസിനസിന്റെ മറവിൽ ഇത്തരം സംഘങ്ങൾ സജീവമാണെന്ന പരാതി വ്യാപകമായതോടെ പൊലീസ് നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് മൂലാട് നിന്നും ഇരുമ്പ് ഷീറ്റുകൾ കാണാതായത്.

​മോഷണത്തിന് ശേഷം പൊലീസിനെ കബളിപ്പിക്കാൻ അതീവ ജാഗ്രതയാണ് പ്രതികൾ പുലർത്തിയിരുന്നത്. മൂലാട് നിന്നും ഷീറ്റുകൾ കയറ്റിയ ലോറി നേരിട്ട് കുറ്റ്യാടിയിലേക്ക് പോകാതെ അത്തോളി, പയ്യോളി, വടകര വഴി ചുറ്റിക്കറങ്ങിയാണ് ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തെത്തിയത്. പൊലീസിന്റെ സിസിടിവി പരിശോധനയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാനായിരുന്നു ഈ നീക്കം. എന്നാൽ വഴിനീളെയുള്ള കാമറകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ ശാസ്ത്രീയ അന്വേഷണത്തിലാണ് പ്രതികളെക്കുറിച്ചുള്ള സൂചന ലഭിച്ചത്.
​അന്വേഷണം തങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങുന്നുവെന്ന് മനസിലാക്കിയ പ്രതികൾ ഉടൻ തന്നെ ഒളിവിൽ പോയി.

രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് വിവാഹിതനായ അർഷാദ്, താൻ ഭാര്യയോടൊപ്പം ടൂറിലാണെന്നാണ് നാട്ടുകാരെ വിശ്വസിപ്പിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ പ്രതി ഭാര്യ വീട്ടുകാർ താമസിക്കുന്ന വാടക വീട്ടിലേക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന രഹസ്യവിവരം പൊലീസിന് ലഭിച്ചു. തുടർന്ന് ഈ വീട് നിരീക്ഷണത്തിലാക്കിയ പൊലീസ് സംഘം അതീവ തന്ത്രപരമായി പ്രതികളെ വലയിലാക്കുകയായിരുന്നു.

​പേരാമ്പ്ര പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ സബ് ഇൻസ്‌പെക്ടർമാരായ സനദ് എൻ. പ്രദീപ്‌, ശിവപ്രസാദ് എന്നിവരും, എസ്.പിയുടെ സ്പെഷ്യൽ സ്ക്വാഡ് അംഗങ്ങളായ എ.എസ്.ഐ ബിനീഷ് വി.സി, സുനിൽകുമാർ സി.എം, സി.പി.ഒ ശോഭിത്ത് ടി.കെ, ഡി.വൈ.എസ്.പി സ്ക്വാഡ് അംഗങ്ങളായ എസ്.സി.പി.ഒ ജയേഷ് കെ.കെ, സിഞ്ജു ദാസ് സി, ലിതിൻ എന്നിവരടങ്ങിയ സംഘമാണ് പ്രതികളെ പിടികൂടിയത്. മറ്റ് കവർച്ചകളിലും ഇവർക്ക് പങ്കുണ്ടോ എന്ന് പൊലീസ് പരിശോധിച്ച് വരികയാണ്.

