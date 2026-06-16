'മൊബൈൽ ഫോണുമായി സ്വകാര്യ ഇടങ്ങളിലേക്ക് കടന്നുകയറരുത്'; മുന്നറിയിപ്പുമായി ഫാത്തിമ തഹിലിയ
ദൃശ്യങ്ങൾ വളച്ചൊടിച്ച് ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ഗുരുതരമായ സ്വകാര്യതാ ലംഘനമാണെന്ന് എംഎൽഎ
Published : June 16, 2026 at 1:51 PM IST
കോഴിക്കോട്: സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുകയും സ്വകാര്യതയിലേക്ക് കടന്നുകയറുകയും ചെയ്യുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പേരാമ്പ്ര എംഎൽഎ അഡ്വ. ഫാത്തിമ തഹിലിയ. യാതൊരു തിരിച്ചറിയൽ രേഖകളുമില്ലാതെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെന്ന വ്യാജേന പൊതുപരിപാടികളിൽ നുഴഞ്ഞുകയറി ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തുന്നവർക്കെതിരെയാണ് മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ആദ്യ വനിത എംഎൽഎ കൂടിയായ ഫാത്തിമ തഹിലിയ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്.
നിലവിളക്ക് വിവാദത്തിന് പിന്നാലെ
അടുത്തിടെ പേരാമ്പ്രയിലെ ഒരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത എംഎൽഎ നിലവിളക്ക് കൊളുത്തിയത് വലിയ വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവച്ചിരുന്നു. ഇതര മതസ്ഥർ മതാചാരമായി നിർവഹിച്ചു പോരുന്ന ഇത്തരം ചടങ്ങുകൾ മുസ്ലിംകൾ വർജിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സമസ്ത ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഘടനകൾ കടുത്ത വിമർശനവുമായി രംഗത്തുവന്നു. ഈ സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ എംഎൽഎക്കെതിരെ വലിയ തോതിലുള്ള സൈബർ ആക്രമണങ്ങളും നടന്നിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് തൻ്റെ സ്വകാര്യത ലംഘിക്കുന്ന പാപ്പരാസി മാധ്യമ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെതിരെ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പുമായി അവർ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ രംഗത്തെത്തിയത്.
വളച്ചൊടിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ
ഒരു ജനപ്രതിനിധി എന്ന നിലയിൽ ദിവസേന നിരവധി പൊതുപരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടത് തൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്ന് ഫാത്തിമ തഹിലിയ വ്യക്തമാക്കി. ഇത്തരം പരിപാടികളിൽ ഫോട്ടോയും വീഡിയോയും പകർത്തുന്നതിനായി സംഘാടകർ ഔദ്യോഗികമായി ആളുകളെ ചുമതലപ്പെടുത്താറുണ്ട്. എന്നാൽ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലെ പോസ്റ്ററുകൾ മാത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കി ചിലർ പരിപാടികളിൽ എത്തുന്നുണ്ട്.
യാതൊരു തിരിച്ചറിയൽ അടയാളങ്ങളുമില്ലാതെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെന്ന പേരിൽ ഇവർ പരിപാടികളിൽ ഇടപെടുകയും ദൃശ്യങ്ങൾ ചിത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്. സംഘാടകർ നിയോഗിച്ചവർ ആരാണെന്നും അനധികൃതമായി എത്തുന്നവർ ആരാണെന്നും പലപ്പോഴും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളതെന്നും അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഈ സാഹചര്യത്തെ ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് വ്യക്തിപരമായ സംഭാഷണങ്ങളും സ്വാഭാവിക ഇടപെടലുകളും സ്വകാര്യ നിമിഷങ്ങളും ഇത്തരക്കാർ പകർത്തുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ വളച്ചൊടിച്ച് ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ഗുരുതരമായ സ്വകാര്യതാ ലംഘനമാണെന്ന് എംഎൽഎ പറഞ്ഞു. സാധാരണ ജീവിതത്തിലെ ലളിതമായ നിമിഷങ്ങൾക്ക് പോലും വിചിത്രവും ഉദ്ദേശ്യബോധമുള്ളതുമായ തലക്കെട്ടുകൾ നൽകി വാർത്തകൾ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്. ഇതിലൂടെ അനാവശ്യ പ്രതികരണങ്ങളും നെഗറ്റിവിറ്റിയും ഉണ്ടാക്കുകയും, അത് പണമാക്കി മാറ്റി ലാഭമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രവണത അതീവ അപലപനീയമാണെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സ്വകാര്യത ലംഘിച്ചാൽ നിയമനടപടി
ഇത്തരം യൂട്യൂബ് ചാനലുകളും പേജുകളും തൻ്റെ പിആർ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമാണെന്ന തരത്തിൽ പ്രചരിക്കുന്ന തെറ്റിദ്ധാരണകൾക്ക് യാതൊരു അടിസ്ഥാനവുമില്ലെന്ന് അവർ വ്യക്തമാക്കി. പൊതുഇടങ്ങളിലാണെങ്കിൽ പോലും ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും അവരുടേതായ സ്വകാര്യതയുണ്ട്. അത് മാനിക്കപ്പെടുകയും സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയും വേണം. യാതൊരു പെരുമാറ്റച്ചട്ടവും പാലിക്കാതെ ഒരു മൊബൈൽ ഫോണുമായി എത്തി ഒരാളുടെ സ്വകാര്യ ഇടങ്ങളിലേക്ക് അതിക്രമിച്ച് കടക്കുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാകില്ല. ഇത് തൻ്റെ മാത്രം സ്വകാര്യതയിലേക്കുള്ള കടന്നുകയറ്റമല്ല, മറിച്ച് തനിക്കൊപ്പമുള്ള വ്യക്തികളുടെ സ്വകാര്യതയിലേക്കുള്ള അതിക്രമം കൂടിയാണെന്ന് അവർ ഓർമിപ്പിച്ചു.
മനുഷ്യൻ്റെ സ്വകാര്യത ലംഘിക്കുകയും ഉദ്ദേശപൂർവം അപമാനിക്കാനും പ്രകോപിപ്പിക്കാനും ശ്രമിക്കുന്ന ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഉൾക്കൊള്ളാനാകില്ല. ഇത്തരത്തിലുള്ള പാപ്പരാസി രീതികൾ ഇനിയും തുടർന്നാൽ അത് വ്യക്തമായ സ്വകാര്യതാ ലംഘനമായി കണക്കാക്കി ആവശ്യമായ നിയമനടപടികളിലേക്ക് കടക്കുമെന്നും ഫാത്തിമ തഹിലിയ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
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