ETV Bharat / state

എംപിക്ക് പരിക്കേറ്റ സംഭവം: ഡിവൈഎസ്‌പിമാരുടെ സ്ഥലംമാറ്റം പോരാ; സസ്പെൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന് കോൺഗ്രസ്

എംപിക്കെതിരെ ആക്രമണം നടത്തിയ പൊലീസുകാർക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടിയെടുക്കാനും കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കുമെന്ന് കോൺഗ്രസ്

Kuthuparamba chain snatching Janaki gold theft CCTV footage evidence Expelled from party
പ്രവീൺ കുമാർ, പരിക്കേറ്റ ഷാഫി പറമ്പിൽ (File_ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 20, 2025 at 5:50 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

കോഴിക്കോട്: പേരാമ്പ്രയിലെ ലാത്തിച്ചാർജിൽ ഷാഫി പറമ്പിൽ എംപിക്ക് പരിക്കേറ്റ സംഭവത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട രണ്ട് ഡിവൈഎസ്പിമാരെ സ്ഥലം മാറ്റിയത് ശിക്ഷാ നടപടിയല്ലെന്ന് ആരോപിച്ച് കോൺഗ്രസ്. വരാനിരിക്കുന്ന തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ മുന്നോടിയായുള്ള പതിവ് നടപടി മാത്രമാണിതെന്നും, പേരാമ്പ്രയിലും വടകരയിലുമുണ്ടായ ഈ സ്ഥലം മാറ്റത്തിൽ തൃപ്തരല്ലെന്നും ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് കെ പ്രവീൺകുമാർ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു. ആരോപണ വിധേയരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടതെന്നും പ്രവീൺ കുമാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

സംസ്ഥാന വ്യാപക പ്രതിഷേധവുമായി കോൺഗ്രസ്

കോൺഗ്രസും യുഡിഎഫും സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കുമെന്ന് നേതാക്കൾ അറിയിച്ചു. പേരാമ്പ്രയിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കുകയും എംപി ഉൾപ്പെടെയുള്ള യുഡിഎഫ് പ്രവർത്തകരെ ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്ത പൊലീസുകാർക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ചില പൊലീസുകാർ തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് സൂപ്രണ്ട് ഓഫിസ് പൊലീസ് നേരത്തെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, തെറ്റ് ചെയ്ത ഉദ്യോഗസ്ഥരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നടപടിയെടുക്കാനുള്ള നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളണമെന്നും ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ഒക്ടോബർ 10ന് നടന്ന ലാത്തിച്ചാർജ് സംഭവത്തിൽ ഷാഫി പറമ്പിൽ എംപിക്ക് മൂക്കിന് പൊട്ടലുണ്ടായിരുന്നു. എംപിയെ ലക്ഷ്യമിട്ട് പൊലീസ് ആക്രമിച്ചു എന്ന് ആരോപിച്ചുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസും യുഡിഎഫും സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി പ്രതിഷേധത്തിന് തിരികൊളുത്തിയിരുന്നു. പേരാമ്പ്രയിലെ ലാത്തിച്ചാർജിനിടെ സ്ഫോടകവസ്തുക്കൾ എറിഞ്ഞു എന്ന ആരോപണത്തിൻ്റെ പേരിൽ അഞ്ച് യുഡിഎഫ് പ്രവർത്തകരെ ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.

സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പേരാമ്പ്ര ഡിവൈഎസ്പി കെഎം ബിശ്വാസ്, വടകര ഡിവൈഎസ്പി ആർ ഹരിദാസൻ എന്നിവരെയാണ് സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവിയുടെ ഉത്തരവനുസരിച്ച് സ്ഥലം മാറ്റിയത്. എന്നാൽ ഈ നടപടി കേവലം കണ്ണിൽ പൊടിയിടാനുള്ള ഒരു ശ്രമം മാത്രമാണെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിൻ്റെ ആരോപണം. ഗുരുതരമായ കൃത്യവിലോപം കാണിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സർവീസ് സംബന്ധമായ യാതൊരു നടപടിയുമെടുക്കാതെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചട്ടം മാത്രം മുന്നോട്ട് വച്ച് സ്ഥലം മാറ്റുന്നത് നീതിയല്ലെന്നും, എംപിയെ ആക്രമിച്ചതിൽ നേരിട്ട് പങ്കെടുത്ത പൊലീസുകാർക്കെതിരെയും നടപടി എടുക്കണമെന്നുമാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രധാന ആവശ്യം.

ലാത്തിച്ചാർജ്: പ്രതിഷേധത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം

വടകര റൂറൽ ജില്ലയിലെ പേരാമ്പ്ര പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ സിഐയുടെ സസ്പെൻഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് യുഡിഎഫ് പ്രതിഷേധ പ്രകടനം സംഘടിപ്പിച്ചപ്പോഴാണ് ഷാഫി പറമ്പിൽ എംപിക്ക് നേരെ ലാത്തിച്ചാർജ് ഉണ്ടായത്. നേരത്തെ, പേരാമ്പ്രയിൽ ഒരു വിദ്യാർഥി ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ സ്റ്റേഷൻ ചുമതലയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വീഴ്ചയുണ്ടായി എന്ന് ആരോപിച്ചായിരുന്നു യുഡിഎഫ് പ്രതിഷേധം നടത്തിയത്. ഈ വിഷയത്തിൽ പേരാമ്പ്ര സിഐയെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് എംപിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് നടന്ന മാർച്ച് അക്രമാസക്തമായപ്പോഴാണ് പൊലീസ് ലാത്തിച്ചാർജ് നടത്തിയത്.

പ്രതിഷേധത്തിനിടെ എംപിയെ പേരാമ്പ്ര പൊലീസ് സ്റ്റേഷന് മുന്നിൽ വെച്ച് പൊലീസ് മനപ്പൂർവം ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റെന്നും യുഡിഎഫ് നേതാക്കൾ ആരോപിക്കുന്നു. മൂക്കിന് പരുക്കേറ്റ എംപിയെ ഉടൻതന്നെ കോഴിക്കോട്ടെ ഒരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയനാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എംപിക്കെതിരായ പൊലീസ് അതിക്രമത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശൻ, കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് കെ സുധാകരൻ എന്നിവരുൾപ്പെടെയുള്ള മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. പൊലീസ് നടപടിയെ ശക്തമായി വിമർശിച്ച അവർ ഇത് സർക്കാരിൻ്റെ അറിവോടുകൂടിയുള്ള നീക്കമാണിതെന്നും ആരോപിച്ചു. പേരാമ്പ്ര പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നേരത്തെയും നിരവധി വിവാദങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും, പൊലീസ് അതിക്രമങ്ങൾക്കെതിരെ തുടർന്നും ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭം നടത്തുമെന്നും കോൺഗ്രസ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറസ്റ്റിലായ യുഡിഎഫ് പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ കടുത്ത വകുപ്പുകളാണ് ചുമത്തിയിട്ടുള്ളത്. പൊതുമുതൽ നശിപ്പിക്കൽ, പൊലീസിനെ ആക്രമിക്കൽ, സ്ഫോടകവസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിക്കൽ തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങളാണ് അവർക്കെതിരെ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിനെതിരെയും കോൺഗ്രസ് പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയ വൈരാഗ്യം തീർക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പ്രവർത്തകരെ കള്ളക്കേസിൽ കുടുക്കിയതെന്നും, അറസ്റ്റിലായവർക്ക് നിയമസഹായം നൽകുമെന്നും കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ അറിയിച്ചു. അറസ്റ്റ് ചെയ്ത നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ പേരാമ്പ്രയിൽ റോഡ് ഉപരോധിക്കുകയും ടയറുകൾ കത്തിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

Also Read:- ലെന്‍സ്‌ഫെഡ് ഗ്ലോബല്‍ ബില്‍ഡ് എക്‌സ്‌പോയ്ക്ക് സമാപനം

TAGGED:

KUTHUPARAMBA CHAIN SNATCHING
JANAKI GOLD THEFT
CCTV FOOTAGE EVIDENCE
EXPELLED FROM PARTY
CPM COUNCILLOR ARRESTED

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ഇപിഎഫ് ചുരുങ്ങിയ പെന്‍ഷന്‍; വര്‍ദ്ധന വേണം, എല്ലാ വശങ്ങളും പഠിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കാന്‍ ഒരു ജഡ്‌ജിയെ നിയോഗിക്കണം

ബിഹാര്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: സമഷ്‌ഠിപൂരിന് അന്തസ് നല്‍കിയ കര്‍പ്പൂരി, തൊഴിലില്ലായ്‌മയും വികസനമില്ലായ്‌മയും ഇന്നും അസംതൃപ്‌തരാക്കിയ ജനത

ദീപങ്ങള്‍ തെളിച്ചും പടക്കം പൊട്ടിച്ചും ദീപാവലി ലഹരിയില്‍ രാജ്യം, അറിയാം ദീപാവലിയുടെ ഐതിഹ്യങ്ങളും ആചാരങ്ങളും

രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വീതിയുള്ള ഒറ്റത്തൂൺ മേൽപ്പാലം കേരളത്തിൽ; ദേശീയപാത ആദ്യ റീച്ച് ഫുൾ ഫിറ്റ്‌, പ്രവൃത്തിയേയും വെല്ലുവിളികളെയും കുറിച്ച് ഊരാളുങ്കൽ എഞ്ചിനീയർ ഇടിവി ഭാരതിനോട്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.