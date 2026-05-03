ഇടത് കോട്ട പിടിക്കാൻ വലതിന്‍റെ യുവമുഖം; ടിപിയുടെ പേരാമ്പ്ര, തഹ്‌ലിയയെ തുണയ്‌ക്കുമോ 'ഷാഫിസം'

1980 മുതല്‍ ഇളക്കം തട്ടാത്ത ഇടത് കോട്ട. പരിചയ സമ്പത്തിന്‍റെ കരുത്തില്‍ ടിപി രാമകൃഷ്‌ണൻ വീണ്ടും അങ്കത്തിന്. ലോക്‌സഭയും തദ്ദേശവും തന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തില്‍ ഫാത്തിമ തഹ്‌ലിയ. പേരാമ്പ്ര ഇനി ആർക്ക്?

Perambra assembly constituency candidates (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 3, 2026 at 1:43 PM IST

കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ഉറച്ച സീറ്റെന്ന് ഇടതുപക്ഷം കണക്ക് കൂട്ടുന്ന മണ്ഡലം. 1980 മുതല്‍ ശക്തമായ ഇടതുകോട്ടയാണ് പേരാമ്പ്ര. ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്‍റെ സ്വാധീനവും വീറുറ്റ കർഷക സമരങ്ങളും കൊണ്ട് രണഭൂമിയാണ് ഈ നാട്. അരിക്കുളം, ചക്കിട്ടപാറ, ചങ്ങരോത്ത്, ചെറുവണ്ണൂർ, കീഴരിയൂർ, കൂത്താളി, മേപ്പയ്യൂർ, നൊച്ചാട്, പേരാമ്പ്ര, തുറയൂർ എന്നീ പഞ്ചായത്തുകള്‍ ചേർന്നതാണ് പേരാമ്പ്ര നിയമസഭാ മണ്ഡലം. ലോക്‌സഭയില്‍ പേരാമ്പ്ര വടകര മണ്ഡലത്തിന്‍റെ ഭാഗമാണ്. കോഴിക്കോട് ജില്ലയില്‍ ഉയർന്ന പോളിങ് ശതമാനം രേഖപ്പെടുത്തുന്നൊരു മണ്ഡലം കൂടിയാണ് പേരാമ്പ്ര. കേരളത്തെ പിടിച്ചുലച്ച നിപ വൈറസ് ആദ്യമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തത് പേരാമ്പ്ര മണ്ഡലത്തിലെ ചങ്ങരോത്ത് പഞ്ചായത്തിലാണെന്നത് മറ്റൊരു ചരിത്രവസ്‌തുത.

തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് വരുമ്പോള്‍, പേരാമ്പ്രയില്‍ ഇടതും ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണിയുമാണ് പ്രബല ശക്തികള്‍. ബിജെപിയ്‌ക്ക് ഇവിടെ ട്രാക്ക് പിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. മത്സരം എല്‍ഡിഎഫ്, യുഡിഎഫ് തമ്മിലാണെങ്കിലും വിജയം പക്ഷേ എല്‍ഡിഎഫിനായിരുന്നു. 2001 മുതലുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പുകള്‍ പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞാല്‍, ഓരോ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും എല്‍ഡിഎഫ് ലീഡ് ഉയർത്തുന്ന കാഴ്‌ചയാണ് കണ്ടത്.

2001ല്‍ ടിപി രാമകൃഷ്‌ണനായിരുന്നു പേരാമ്പ്രയില്‍ നിന്ന് നിയമസഭയിലെത്തിയത്. 66,695 വോട്ടുകള്‍ നേടിയാണ് ടിപി വിജയിച്ചത്. കേരളാ കോണ്‍ഗ്രസ് (എം) പ്രതിനിധി പിടി ജോസ് ആയിരുന്നു എതിരാളി. 2006ല്‍ സിപിഎമ്മിന്‍റെ കെ കുഞ്ഞഹമ്മദ് മാസ്റ്റർ ടിപിയുടെ പിൻഗാമിയായി എത്തി, വിജയം ആവർത്തിച്ചു. 69,004 വോട്ടുകളാണ് കുഞ്ഞഹമ്മദ് മാസ്റ്റർ അക്കൊല്ലം നേടിയത്. കേരള കോണ്‍ഗ്രസി(എം) ന്‍റെ ജെയിംസ് തെക്കനാടന് പക്ഷേ മുഗാമിയോളം വോട്ട് നേടാനായില്ല, 58,364 വോട്ടുളാണ് ജെയിംസിന്‍റെ പെട്ടിയിലെത്തിയത്. അക്കൊല്ലം ബിജെപിയും വോട്ട് ഉയർത്തി. ഡോ. രാജൻ കെ അടിയോടി ആയിരുന്നു ബിജെപി സ്ഥാനാർഥി, നേടിയത് 5,234 വോട്ടുകള്‍ (3.86 ശതമാനം).

2011ല്‍ വീണ്ടും ഇടത് ടിക്കറ്റില്‍ മത്സരിച്ചത് കെ കുഞ്ഞഹമ്മദ് മാസ്റ്റർ തന്നെയായിരുന്നു. 51.91 ശതമാനം വോട്ട് (70,248) നേടിയായിരുന്നു ഇത്തവണ വിജയം. കേരളാ കോണ്‍ഗ്രസ് (എം)ന്‍റെ അഡ്വ. മുഹമ്മദ് ഇക്‌ബാല്‍ 54,979 വോട്ടുകള്‍ നേടി. ബിജെപി ഇത്തവണ 7,214 വോട്ടുകള്‍ നേടി. പി ചന്ദ്രിക ടീച്ചർ ആയിരുന്നു ബിജെപി സ്ഥാനാർഥി. 2016ല്‍ ടിപി രാമകൃഷ്‌ണൻ പേരാമ്പ്രയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി. 72,359 വോട്ടുകള്‍ നേടി വിജയിച്ചെങ്കിലും അക്കൊല്ലം എല്‍ഡിഎഫിന്‍റെ വോട്ടിങ് ശതമാനം മുൻവർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് കുറവായിരുന്നു. എന്നാല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് വോട്ടിങ് ശതമാനം ഉയർത്തി. മുഹമ്മദ് ഇക്‌ബാല്‍ തന്നെയായിരന്നു സ്ഥാനാർഥി. 68,258 വോട്ടുകള്‍ ഇക്‌ബാല്‍ നേടി.

2021ല്‍ സിപിഎം വമ്പിച്ച ലീഡ് നേടിയാണ് പേരാമ്പ്ര പിടിച്ചത്. ടിപി വീണ്ടും പേരാമ്പ്രയുടെ എംഎല്‍എ ആയി. 86,023 വോട്ടുകള്‍ ആണ് അക്കൊല്ലം നേടിയത്. യുഡിഎഫ് സ്വതന്ത്രൻ സിഎച്ച് ഇബ്രാഹിംകുട്ടി 63,431 വോട്ടുകളും നേടി. ഇത്തവണ ടിപി രാമകൃഷ്‌ണൻ തന്നെയാണ് പേരാമ്പ്രയിലെ ഇടത് സ്ഥാനാർഥി. യുഡിഎഫിനായി മുസ്‌ലിം ലീഗ് യുവനേതാവ് ഫാത്തിമ തഹ്‌ലിയയും മത്സരത്തിനുണ്ട്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന്‍റെ തുടക്കം മുതല്‍ വിവാദങ്ങളുടെ വിളനിലമായിരുന്നു പേരാമ്പ്ര. സമുദായം പറഞ്ഞുള്ള യുഡിഎഫിന്‍റെ വോട്ട് തേടലും പിന്നാലെ വന്ന എല്‍ഡിഎഫിന്‍റെ വിവാദ അനൗണ്‍സ്‌മെന്‍റും പ്രചാരണ ചർച്ചകളെ വിവാദത്തിലേക്ക് വഴിതിരിച്ചു.

പേരാമ്പ്ര നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലെ സ്ഥാനാർഥികള്‍ (ETV Bharat)

നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ പേരാമ്പ്ര ഇടത് കോട്ടയാണെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ ലോക്‌സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പും തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പും നല്‍കിയ ആത്മവിശ്വാസത്തില്‍ യുഡിഎഫ് വിജയ പ്രതീക്ഷയിലാണ്. ലോക്‌സഭയില്‍ വടകര മണ്ഡലത്തില്‍ പെടുന്ന പേരാമ്പ്ര മണ്ഡല പരിധിയില്‍ നിന്ന് ഷാഫി പറമ്പില്‍ നേടിയത് 19,085 വോട്ടിന്‍റെ ലീഡ് ആണ്. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലാകട്ടെ എല്‍ഡിഎഫ് കൈവശം വച്ചിരുന്ന പല പഞ്ചായത്തുകളും യുഡിഎഫ് പിടിച്ചടക്കി. പേരാമ്പ്ര മണ്ഡലത്തിലെ പത്ത് പഞ്ചായത്തുകളില്‍ ആറെണ്ണം ഭരിക്കുന്നത് യുഡിഎഫ് ആണ്.

കോഴിക്കോട് കോപ്പറേഷൻ കൗണ്‍സിലറായി വിജയിച്ച ശേഷമാണ് തഹ്‌ലിയ പേരാമ്പ്രയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. യുവതയുടെ മുഖമായി തഹ്‌ലിയയെ യുഡിഎഫ് ഉയർത്തിക്കാട്ടുമ്പോള്‍ ടിപി രാമകൃഷ്‌ണന്‍റെ പരിചയ സമ്പത്താണ് എല്‍ഡിഎഫിന്‍റെ ആയുധം. ബിജെപിയുടെ കോഴിക്കോട് മേഖല സെക്രട്ടറി എം മോഹനനാണ് പേരാമ്പ്രയില്‍ എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥി. പേരാമ്പ്രയിലെ ഉരുക്ക് കോട്ട എല്‍ഡിഎഫ് അരയ്‌ക്കിട്ട് ഉറപ്പിക്കുമോ? വലതിന്‍റെ യുവത്വം പേരാമ്പ്ര തൂക്കുമോ? ഇനി അറിയേണ്ടത് അത്രമാത്രം.

