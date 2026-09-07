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'മെഡിക്കല്‍ കോളജ് മടക്കിമലയില്‍ സ്ഥാപിക്കണം'; വയനാട്ടില്‍ വന്‍ ജനകീയ പ്രക്ഷോഭം

മടക്കിമലയിലെ ദാനഭൂമി ഉപേക്ഷിച്ചത് ഉമ്മൻചാണ്ടിയോട് കാണിച്ച നീതികേടാണെന്നും വിഷയത്തിൽ ജനപ്രതിനിധികൾ നിലപാട് തിരുത്തണമെന്നും പ്രതിഷേധക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

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People protest in Wayanad. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 7, 2026 at 6:41 PM IST

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വയനാട്: വയനാട് മെഡിക്കൽ കോളജ് മടക്കിമലയിലെ ദാനഭൂമിയിൽ തന്നെ സ്ഥാപിക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി പ്രക്ഷോഭം കടുപ്പിച്ച് ജനകീയ ആക്ഷൻ കൗൺസിൽ. മനുഷ്യാവകാശ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിൽ കൽപ്പറ്റയിൽ കൃഷിമന്ത്രി ടി.സിദ്ദിഖിന്‍റെ ഓഫിസിലേക്ക് ജനകീയ ആക്ഷൻ കൗൺസിൽ വൻ പ്രതിഷേധ മാർച്ചും ധർണ്ണയും നടത്തി. മടക്കിമലയിലെ ദാനഭൂമി ഉപേക്ഷിച്ചത് ഉമ്മൻചാണ്ടിയോട് കാണിച്ച നീതികേടാണെന്നും വിഷയത്തിൽ ജനപ്രതിനിധികൾ നിലപാട് തിരുത്തണമെന്നും പ്രതിഷേധക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

വയനാട് മെഡിക്കൽ കോളജ് യാഥാർഥ്യമാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ സെന്‍ററിന്‍റെ കീഴിലുള്ള വയനാട് മെഡിക്കൽ കോളജ് ജനകീയ ആക്ഷൻ കൗൺസിലാണ് പ്രക്ഷോഭം ശക്തമാക്കുന്നത്. കൽപ്പറ്റയിലെ കൃഷിമന്ത്രി ടി.സിദ്ദിഖിന്‍റെ ഓഫിസിലേക്ക് കൽപ്പറ്റ ടൗണിൽ നിന്നും നൂറുകണക്കിന് ആളുകളെ അണിനിരത്തി വൻ പ്രതിഷേധ മാർച്ച് നടത്തി. മെഡിക്കൽ കോളജിനായി മടക്കിമലയിൽ സൗജന്യമായി ലഭിച്ച 50 ഏക്കർ ദാനഭൂമി ഉപേക്ഷിച്ചതിൽ ജനപ്രതിനിധികൾ കാട്ടുന്ന നിശബ്‌ദതയ്‌ക്കെതിരെയായിരുന്നു പ്രതിഷേധം.

മന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിന് മുന്നിൽ നടന്ന ധർണ്ണ പ്രമുഖ പ്രഭാഷകനും സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകനുമായ എപി അഹമ്മദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‌തു. മുൻ എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ വരുത്തിയ അട്ടിമറികളും തെറ്റുകളും തിരുത്താൻ നിലവിലെ ജനപ്രതിനിധികൾ തയ്യാറാകണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. സൗജന്യമായി ലഭിച്ച ഭൂമി ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിയോട് കാട്ടുന്ന കടുത്ത നീതികേടാണെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ആദിവാസികളും സാധാരണക്കാരും തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന വയനാടിനോടുള്ള ഗുരുതരമായ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനമാണിതെന്നും സമരക്കാർ ആരോപിച്ചു.

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ആക്ഷൻ കൗൺസിൽ സെക്രട്ടറി കെവി ഗോകുൽദാസ്, ചെയർമാൻ ഡോ.എം ബാലകൃഷ്‌ണൻ, രക്ഷാധികാരി അഡ്വ. വിപി എൽദോ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ നേതാക്കളും വ്യാപാരി പ്രതിനിധികളും ചടങ്ങിൽ സംസാരിച്ചു. മടക്കിമലയിൽ തന്നെ മെഡിക്കൽ കോളജ് സ്ഥാപിക്കാൻ സർക്കാരിന്‍റെ ഭാഗത്തുനിന്നും അടിയന്തര നടപടിയുണ്ടായില്ലെങ്കിൽ ജില്ലയിലുടനീളം പ്രതിഷേധം കൊടുങ്കാറ്റായി പടർത്തുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പാണ് ആക്ഷൻ കൗൺസിൽ നൽകുന്നത്.

ആവശ്യമുന്നയിച്ച് സമരം നേരത്തെയും

സര്‍ക്കാര്‍ മെഡിക്കല്‍ കോളജിന്‍റെ സ്ഥിരം ക്യാമ്പസ് മടക്കിമലയ്‌ക്ക് സമീപത്തെ സൗജന്യ ഭൂമിയില്‍ തന്നെ സ്ഥാപിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ജില്ലയില്‍ നേരത്തെയും സമരങ്ങള്‍ നടന്നിട്ടുണ്ട്. കലക്‌ടറേറ്റ് പടിക്കല്‍ ആക്ഷന്‍ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലും മുമ്പും ധര്‍ണ നടത്തിയിരുന്നു. സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ (എസ്എസ്എച്ച്ആർപിസി) നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു സമരം സംഘടിപ്പിച്ചത്. മടക്കിമലയിലെ ഭൂമി ഒഴിവാക്കി മാനന്തവാടിക്കടുത്തുള്ള കെഎസ്ഇബി ഭൂമി മെഡിക്കൽ കോളജിനായി ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള സർക്കാരിൻ്റെ നീക്കത്തിനെതിരെ വിവിധ രാഷ്‌ട്രീയ, സാമൂഹിക രംഗങ്ങളിലെ പ്രമുഖരും പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കുചേർന്നു.

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