ഇത്രയും കാലം പിടിച്ചുനിന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് നിര്‍മ്മാണ കരുത്തില്‍; കടലിനോട് മല്ലിട്ട് തളര്‍ന്ന് തലശേരി കടല്‍ പാലം, സംരക്ഷിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തം

ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള തലശേരി കടൽപ്പാലം അപകടാവസ്ഥയിൽ. ദിനംപ്രതി നിരവധി ആളുകൾ എത്തുന്നു. എത്രയും വേഗം കടൽപ്പാലം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ജനങ്ങൾ.

historical old seabridge in thalassery is about to collapse (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 25, 2025 at 4:04 PM IST

3 Min Read
കണ്ണൂര്‍: സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളും റൊട്ടിയും ബിസ്‌ക്കറ്റുമൊക്കെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കയറ്റി അയച്ചിരുന്ന തലശേരി തുറമുഖത്തിൻ്റെ കവാടമായ കടല്‍പ്പാലം തകര്‍ന്നടിയുന്നു. പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ട് മുതല്‍ യൂറോപ്പിനെ മലബാറുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരുന്ന ചരിത്രമുണ്ട് ഈ തുറമുഖത്തിന്. പ്രശസ്‌തമായ അഞ്ചരക്കണ്ടി കറുവപ്പട്ടയും കുരുമുളകും വയനാട്, കുടക് പ്രദേശങ്ങളില്‍ നിന്നും ഏലവും ഈ തുറമുഖം വഴിയാണ് കടലുകടന്നത്.

അക്കാലത്ത് ഇവയൊക്കെ സംഭരിച്ചു വെക്കാനുള്ള പാണ്ടികശാലകളും ഈ തുറമുഖത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഈസ്‌റ്റ് ഇന്ത്യാ കമ്പനി പണിതിരുന്നു. പിന്നീട് ബ്രിട്ടീഷുകാര്‍ ഇന്ത്യ വിട്ടതോടെ ഈ തുറമുഖത്തിൻ്റെ പ്രതാപം മാഞ്ഞു. തുറമുഖം വിസ്‌മൃതിയിലേക്ക് മറഞ്ഞു. രാജ്യം സ്വാതന്ത്ര്യം നേടി എണ്‍പതാമാണ്ട് പൂര്‍ത്തിയാകാനിരിക്കേ തുറമുഖത്തിൻ്റെ കടല്‍പ്പാലം അക്കാലത്തെ നിര്‍മ്മാണ മികവുകൊണ്ടു തന്നെ പിടിച്ചു നില്‍ക്കുകയായിരുന്നു. ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ നിര്‍മ്മാണ കരുത്ത് കൊണ്ട് കടലിനോട് മല്ലടിച്ചു നില്‍ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇനി അധിക കാലം പിടിച്ചു നില്‍ക്കാനാവില്ല.

തലശേരിയിലെ തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കടൽപ്പാലത്തിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ (ETV Bharat)

അമ്പതില്‍പരം ഉരുക്കു തൂണുകളിലാണ് പാലം നിര്‍മ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. തൂണുകളെ മൂടി കോണ്‍ക്രീറ്റ് പാതയും നിര്‍മ്മിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ കടല്‍ തിരമാലയുടെ സമ്മര്‍ദത്തിലും ഉപ്പുവെള്ളത്തിൻ്റെ രൂക്ഷതയിലും തൂണുകളുടെ കോണ്‍ക്രീറ്റ് കവചം പൂര്‍ണ്ണമായും തകര്‍ന്നു കഴിഞ്ഞു. ഉരുക്കുതൂണുകള്‍ നേര്‍ത്തു നേര്‍ത്ത് ഇല്ലതാവുകയാണ്. പാലത്തിലേക്കുള്ള സഞ്ചാരികളുടെ പ്രവേശനം പൂര്‍ണമായും നിരോധിക്കപ്പെട്ടിട്ട് വര്‍ഷം രണ്ട് കഴിഞ്ഞു.

വിനോദസഞ്ചാര രംഗത്ത് വന്‍ സാധ്യതകളുളള കടല്‍പ്പാലം സംരക്ഷിക്കണമെന്ന ആവശ്യത്തിന് കാല്‍ നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ പഴക്കമുണ്ട്. ടൂറിസത്തിന് പുറമേ തീരദേശ കപ്പല്‍ ഗതാഗത മേഖലയിലെ പ്രധാന ടെര്‍മിനലായും മറ്റ് തുറമുഖങ്ങളായ ബേപ്പൂര്‍, അഴീക്കല്‍ എന്നിവയുടെ ഫീഡര്‍പോര്‍ട്ടായും തലശേരി തുറമുഖത്തെ മാറ്റാവുന്നതാണ്. എന്നാല്‍ ഇതെല്ലാം സ്വപ്‌നമായി അവശേഷിക്കുകയാണ്.

തലശേരിയേയും സമീപ പ്രദേശങ്ങളേയും ഉള്‍പ്പെടുത്തി പൈതൃക ടൂറിസം പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമിട്ടിട്ട് കാലമേറെയായി. ഈ തുറമുഖത്തെ ക്രൂയിസ് പോര്‍ട്ടായി വികസിപ്പിച്ച് പൈതൃക തുറമുഖമാക്കി മാറ്റിയെടുക്കാന്‍ വന്‍ പദ്ധതികളാണ് നടപ്പാക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷേ എല്ലാം ഒരുക്കത്തില്‍ തന്നെ അവസാനിക്കുന്നു. മാരി ടൈം കോര്‍പ്പറേഷൻ്റെ അധീനതയിലുളള ഈ തുറമുഖം തകര്‍ന്ന് വീഴും മുമ്പ് സംരക്ഷിക്കാന്‍ അധികാരികള്‍ ഉണരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

"കുട്ടിക്കാലം മുതൽ ഈ കടൽപ്പാലത്ത് വന്നിരിക്കാറുള്ളതാണ്. കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുൻപാണ് ഇവിടെ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ വന്നത്. അവധി ദിവസങ്ങളിൽ ധാരാളം ആളുകളാണ് ഇവിടെയെത്തുന്നത്. ഒരുപാട് വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ തലശേരിക്ക് വേണ്ടി നടക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അധികാരികൾ എത്രയും വേഗം കടൽപ്പാലം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി നടപടികൾ എടുക്കണം" - ആർട്ടിസ്‌റ്റായ ജിഗീഷ്‌ പറയുന്നു.

"ഇവിടെ ധാരാളം മാറ്റങ്ങൾ വന്നു. ഒരു കാലത്ത് ഒഴിഞ്ഞു കിടന്ന ഇടമായിരുന്നു ഇവിടം. ഇപ്പോൾ ധാരാളം മാറ്റങ്ങളാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. പാലം ശരിയാക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതിലും ഉഷാറാകും. എല്ലാവർക്കും വന്നിരിക്കാനും ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുമൊക്കെ സാധിക്കും" സഞ്ചാരിയായ അബ്‌ദുൾ സത്താർ പറയുന്നു.

കടൽപ്പാലത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം തടഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നു (ETV Bharat)

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ബ്രിട്ടീഷ്‌ വ്യാപാരത്തിൻ്റെ നാഴികക്കല്ല്

പാലത്തിന് മുകളിലെ സിമൻ്റ് സ്ലാബുകള്‍ പിളർന്നും പൊട്ടിയും ഗുരുതരാവസ്ഥയിലാണ്. ഒരു കാലത്ത് ദൈനംദിനം ആറും ഏഴും പത്തേമാരികളില്‍ കുരുമുളകും കറുവപ്പട്ടയും ഏലവും ഒക്കെയായി കടല്‍ കടന്ന കാര്യം പഴമക്കാര്‍ പുതിയ തലമുറക്ക് കൈമാറിയ വിവരം ചിലരെങ്കിലും ഓര്‍ക്കുന്നുണ്ട്. രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധ കാലത്ത് ബ്രിട്ടീഷ് സൈനികര്‍ക്കു വേണ്ടി റൊട്ടിയും ബിസ്‌ക്കറ്റുമൊക്കെ തലശേരി തുറമുഖം വഴി ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് കയറ്റി അയച്ചിരുന്നു.

ലണ്ടന്‍, മാഞ്ചസ്‌റ്റര്‍, ഓക്‌ലാൻഡ് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലെ തുറമുഖങ്ങളുമായി നിരന്തര വ്യാപാര ബന്ധവും തലശേരി തുറമുഖം വഴി ഉണ്ടായിരുന്നു. സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങള്‍ വയനാട്, കുടക്, അഞ്ചരക്കണ്ടി എന്നിവിടങ്ങളില്‍ നിന്ന് കാളവണ്ടിയിലാണ് തലശേരിയിലെത്തിക്കാറ്. അവ പാണ്ടികശാലകളില്‍ സൂക്ഷിച്ച് പത്തേമാരികളില്‍ നിറക്കുകയാണ് പതിവ്.

1910-ലാണ് തലശേരിയില്‍ കടല്‍പ്പാലം നിര്‍മ്മിച്ചത്. കപ്പലുകള്‍ക്ക് കടപ്പുറത്ത് അടുക്കാനുള്ള ആഴമില്ലാത്തതിനാല്‍ കരയില്‍ നിന്നും അഞ്ഞൂറ് അടി നീളത്തില്‍ പാലം നിര്‍മ്മിക്കുകയായിരുന്നു. കടലിനോട് ചേരുന്ന ഭാഗത്തിന് 40 ഉം മറ്റ് ഭാഗത്ത് 26 അടി വീതിയുമാണ് പാലത്തിനുള്ളത്. പുറം കടലില്‍ നങ്കൂരമിടുന്ന കപ്പലില്‍ നിന്നും ചരക്കുകള്‍ ഉരുവിലും പത്തേമാരിയിലുമായി കരയിലെത്തിക്കാനും കരയില്‍ നിന്ന് ചരക്കുകള്‍ കപ്പലില്‍ എത്തിക്കുവാനുമാണ് ഈ കടല്‍പ്പാലം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്.

