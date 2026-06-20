കഥകള് പറയുന്ന വരകള്... മണ്മറഞ്ഞ ഓർമകളും മായാതെ തന്നെ..; ചരിത്രവും സ്മാരകങ്ങളും പെൻസിലിൽ വരച്ച് സാഹിർ
സാഹിർ വരയ്ക്കുന്ന ചിത്രങ്ങള്ക്ക് പ്രത്യേകതകള് ഏറെയാണ്. സ്മാരകങ്ങളും, കോട്ടകളും, തറവാടുകള്, ചരിത്രസ്മാരകങ്ങളും എന്നുവേണ്ട മണ്ണടിഞ്ഞു പോയ പലതും വരയിലൂടെ പകർത്തി വച്ചിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം.
Published : June 20, 2026 at 7:12 PM IST
കണ്ണൂര്: കഥയുടെ സുൽത്താൻ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ, ഭക്ഷണത്തിനായി തിരക്ക് കൂട്ടുന്ന പലസ്തീനിലെ കുട്ടികള്, പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്ന ചാർളി ചാപ്ലിൻ... സാഹിര് പുത്തലത്തിൻ്റെ പെൻസിൽ വരകള് പറയാൻ ഒരുപാട് കഥകളുണ്ട്. ഗസലും പെൻസിൽ ഡ്രോയിങ്ങും ഡോക്യുമെൻ്ററി നിർമാണവും അങ്ങനെ കലാ ലോകത്ത് ജീവിക്കുകയാണ് സാഹിര് പുത്തലത്ത് എന്ന 58കാരൻ.
ചിത്രവും ചിത്രകാരനും വര്ത്തമാന കാലത്ത് മാത്രമല്ല ഭാവിയിലും സ്വാധീനിക്കപ്പെടും. ചരിത്രത്തില് സ്ഥാനം പിടിച്ച ചിത്രങ്ങളാണെങ്കില് തലമുറകള് കൈമാറപ്പെടും. സാഹിർ വരയ്ക്കുന്ന ചിത്രങ്ങള്ക്ക് പ്രത്യേകതകള് ഏറെയാണ്. സ്മാരകങ്ങളും, കോട്ടകളും, തറവാടുകള്, ചരിത്രസ്മാരകങ്ങളും എന്നുവേണ്ട മണ്ണടിഞ്ഞു പോയ പലതും വരയിലൂടെ പകർത്തി വച്ചിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം.
വിവിധങ്ങളായ എഴുപതിലേറെ പെന്സില് ഡ്രോയിങ്ങുകള് സാഹിര് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതില് ഏറ്റവും പരമ പ്രധാനമായ സൃഷ്ടി കണ്ണൂര് സിറ്റിയിലെ അമ്പത് വർഷം മുൻപ് വരെയുണ്ടായിരുന്ന 'ഗജ്ജ്' എന്ന് വിളിക്കുന്ന വിശ്രമ കേന്ദ്രമാണ്. ഒരു കാലത്ത് വയോധികരും വഴിയാത്രക്കാരും തൊഴിലാളികളുമൊക്കെ വിശ്രമ സങ്കേതമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഗജ്ജ്. ഇന്നത്തെ തലമുറയ്ക്ക് ഇതൊക്കെ കാണണമെങ്കിൽ സാഹിര് പുത്തലത്തിൻ്റെ പക്കലെത്തണം.
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സിറ്റി സെൻ്ററിന് ഒരു വിളിപ്പാടകലെ ആരും കണ്ണോടിച്ചു പോകുന്ന 'കുട്ടിമാപ്പിളൻ്റകത്ത്' എന്ന കൂറ്റന് തറവാട് വീട് ഇന്ന് അവിടെയില്ല.അതും സാഹിര് തൻ്റെ പെന്സില് ആര്ട്ട് വഴി രൂപപ്പെടുത്തിട്ടുണ്ട്. വീട് മേയുന്നതിന് പലയോട് നിലവില് വരുന്നതിന് മുൻപ് പാത്തിയോട് വെച്ച് മേഞ്ഞ മേല്ക്കൂരയാണ് ഈ വീടിൻ്റെ സവിശേഷത. ഇന്ന് കാണാക്കാഴ്ചയെങ്കിലും ഈ വീടിൻ്റെ ചിത്രം അതേ രീതിയില് നിലനിര്ത്തിക്കൊണ്ട് വരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കയാണ് സാഹിര്.
കണ്ണൂര് സിറ്റിയില് തന്നെ 'നിരാട്ടകത്ത് ' എന്ന പ്രമുഖ മുസ്ലീം തറവാട് വീടും നഷ്ടപ്രതാപമായി ഓര്മ്മയില് സൂക്ഷിക്കുന്നവരുണ്ട്. ഇവയെല്ലാം വീണ്ടും മനസ്സില് പതിയാന് സാഹിറിൻ്റെ ചിത്രങ്ങള്ക്ക് കഴിയുന്നു. കണ്ണൂര് സെൻ്റ് ആന്ജലോസ് കോട്ടയുടെ ഉയര്ന്ന് നില്ക്കുന്ന മതില്കെട്ടും മുകള് നിലയും ശത്രുക്കളെ നോക്കി നില്ക്കുന്ന പീരങ്കിയും സാഹിറിൻ്റെ പെന്സില് വരയിലൂടെ ഗതകാല പ്രൗഢി വിളിച്ചോതുന്നു.
മലയാളിയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സാഹിത്യകാരന് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിൻ്റെ ആരാധകനാണ് സാഹിര് പുത്തലത്ത്. ബഷീറിൻ്റെ വിവിധ ഭാവങ്ങള് സാഹിര് രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബഷീറിൻ്റെ ജീവിതകാലത്ത് സാഹിറിൻ്റെ ചിത്രങ്ങള് അദ്ദേഹത്തിന് നല്കുകയും അതെല്ലാം ബേപ്പൂര് സുല്ത്താൻ്റെ വീട്ടകത്ത് നിലകൊള്ളുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മഹാത്മാഗാന്ധി, രബീന്ദ്രനാഥ ടാഗോര്, മദര്തെരേസാ തുടങ്ങിയവരുടെ ചിത്രങ്ങളും സാഹിറിൻ്റെ ശേഖരത്തിലുണ്ട്. ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങള് കടുകിടെ തെറ്റാതെ വരഞ്ഞെടുക്കാന് രണ്ട് ദിവസമെങ്കിലും വേണമെന്ന് സാഹിര് പറയുന്നു.
മറ്റ് ചില ചിത്രങ്ങള് വരക്കാന് മൂന്ന് മിനുട്ട് മതി. ബെംഗളൂരുവില് ഹോട്ടല് നടത്തി വരുന്ന സാഹിര് നല്ലൊരു ഗായകനും എഴുത്തുകാരനും കൂടിയാണ്. കണ്ണൂര് സിറ്റിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഡോക്യുമെൻ്ററിയും നിര്മ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. വരുന്ന ജൂലായ് അഞ്ചിന് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിൻ്റെ ഓര്മ്മദിന ചടങ്ങില് പങ്കെടുക്കാന് ബേപ്പൂരിലേക്ക് പോകാന് തയാറെടുക്കുകയാണ് സാഹിര് പുത്തലത്ത്.
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