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മനുഷ്യത്വം മരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ‘സേനാപതി’; റോഡപകടത്തിൽപ്പെട്ട യുവാക്കൾക്കളുമായി പാഞ്ഞ് ബസ് ജീവനക്കാർ

ബൈക്കപകടത്തിൽ ഒരു യുവാവിൻ്റെ ജീവൻ പൊലിഞ്ഞ വാർത്ത നാടിനെ നൊമ്പരപ്പെടുത്തുമ്പോഴും, അവിടെ തടിച്ചുകൂടിയ ജനക്കൂട്ടത്തിന് നടുവിൽ മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെ വലിയൊരു മാതൃക തീർക്കുകയാണ് പൂപ്പാറ - അടിമാലി സർവീസ് നടത്തുന്ന 'സേനാപതി' ബസിലെ ജീവനക്കാർ.

Senapathy private Bus സേനാപതി ബസ് Road Accident Idukki Road Accident
സുധീഷും മനുവും (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 19, 2026 at 6:09 PM IST

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ഇടുക്കി: അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് ചോരവാർന്ന് റോഡിൽ കിടക്കുന്നവരെ കാണുമ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്താനും ആംബുലൻസ് വരുന്നത് വരെ വെറുതെ കാഴ്‌ചക്കാരായി നിൽക്കാനും മടിക്കാത്ത ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിന് നേരെ പിടിച്ച വലിയൊരു കണ്ണാടിയാവുകയാണ് ഇടുക്കിയിലെ ഒരു സ്വകാര്യ ബസ് ജീവനക്കാർ. രാജകുമാരി മുരിക്കുംതൊട്ടിയിൽ ഉണ്ടായ ദാരുണമായ ബൈക്കപകടത്തിൽ ഒരു യുവാവിൻ്റെ ജീവൻ പൊലിഞ്ഞ വാർത്ത നാടിനെ നൊമ്പരപ്പെടുത്തുമ്പോഴും, അവിടെ തടിച്ചുകൂടിയ ജനക്കൂട്ടത്തിന് നടുവിൽ മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെ വലിയൊരു മാതൃക തീർക്കുകയാണ് പൂപ്പാറ - അടിമാലി സർവീസ് നടത്തുന്ന 'സേനാപതി' ബസിലെ ജീവനക്കാർ.

ആംബുലൻസിനായി കാത്തുനിൽക്കാതെ, സ്വന്തം ബസിലെ യാത്രക്കാരുടെ അനുമതിയോടെ പരിക്കേറ്റവരെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കാൻ ഇവർ നടത്തിയ പോരാട്ടം ചെറുതല്ല. കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈകിട്ട് ആറ് മണിയോടെയാണ് ഇടുക്കി മുരിക്കുംതൊട്ടി ആപ്കോസിന് (മിൽമ സൊസൈറ്റി) സമീപം ദാരുണമായ ഇരുചക്രവാഹന അപകടം ഉണ്ടാകുന്നത്.

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റോഡപകടത്തിൽപ്പെട്ട യുവാക്കൾക്കളുമായി പാഞ്ഞ് ബസ് ജീവനക്കാർ (ETV Bharat)
കുരുവിളാസിറ്റി ഭാഗത്തുനിന്നും പൂപ്പാറയിലേക്ക് മൂന്ന് യുവാക്കൾ സഞ്ചരിച്ച ബൈക്കാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. അപകടം നടന്നയുടൻ പ്രദേശവാസികളും നാട്ടുകാരും ഉൾപ്പെടെ വലിയൊരു ജനക്കൂട്ടം അവിടെ തടിച്ചുകൂടി. രണ്ടു വശങ്ങളിലും വാഹനങ്ങൾ നിരന്നു കിടന്നതോടെ വലിയ ഗതാഗതക്കുരുക്കും രൂപപ്പെട്ടു. ഈ സമയത്താണ് പൂപ്പാറ ഭാഗത്തുനിന്നും അടിമാലിക്ക് പോകുകയായിരുന്ന 'സേനാപതി' ബസ് അവിടെയെത്തുന്നത്.

മുരിക്കുംതൊട്ടി പള്ളി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉണ്ടായ വലിയ ബ്ലോക്ക് കണ്ട് ബസ് ഡ്രൈവറായ കൊന്നത്തടി സ്വദേശി സുധീഷ് പി. രമേഷ് വണ്ടി ഒതുക്കി നിർത്തി. കാര്യമെന്തെന്ന് അറിയാൻ കണ്ടക്‌ടർ അടിമാലി സ്വദേശി മനു ബിനോയിയും സുധീഷും ഇറങ്ങിച്ചെന്നപ്പോൾ കണ്ടത് ചോരയിൽ കുളിച്ചു റോഡരികിൽ കിടക്കുന്ന യുവാക്കളെയാണ്. ''ആരും തൊടാൻ പോലും തയാറായില്ല..."

ബസ് ജീവനക്കാർ അപകടത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ

''ഞങ്ങൾ ചെല്ലുമ്പോൾ മൂന്ന് പിള്ളേർ ചോരവാർന്ന് റോഡിൽ കിടക്കുകയാണ്. ചുറ്റും ഒട്ടനവധി ആളുകൾ കൂടി നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്താണ് ആരും ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോകാത്തത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആംബുലൻസ് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പോൾ വരും എന്ന് മാത്രമാണ് അവിടെയുള്ളവർ പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ ചോര വാർന്ന് അവരുടെ ജീവൻ പോകുന്ന അവസ്ഥയായിരുന്നു. ഒടുവിൽ വണ്ടിയിലെ യാത്രക്കാരോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർക്കും സമ്മതം.

എന്നാൽ ഏറ്റവും സങ്കടകരമായ കാര്യം, ആ പിള്ളേരെ എടുത്ത് വണ്ടിയിൽ കയറ്റാൻ പോലും അവിടെക്കൂടിയ ആരും തയാറായില്ല എന്നതാണ്. ഒടുവിൽ ഞങ്ങൾ ജീവനക്കാർ തന്നെ അവരെ താങ്ങിയെടുത്ത് ബസിലേക്ക് കയറ്റുകയായിരുന്നു. അപ്പോഴേക്കും ഒരു പയ്യൻ ചോര ഛർദ്ദിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. രാജകുമാരിക്ക് പോകുന്ന വഴിയിൽ കുളപ്പാറച്ചാൽ കോളേജിന് സമീപം വെച്ചാണ് എതിരെ ആംബുലൻസ് വരുന്നത് കണ്ടത്.

എന്നാൽ ആംബുലൻസ് തിരിക്കാൻ സമയമെടുക്കും എന്നതിനാൽ ഞങ്ങൾ വണ്ടി മുന്നോട്ട് വിട്ടു. രാജകുമാരി പള്ളിയുടെ അടുത്തെത്തിയപ്പോൾ മുന്നിൽ ബ്ലോക്കായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ഹോൺ അടിച്ച് ആ ബ്ലോക്ക് മാറ്റി, ഒടുവിൽ രാജകുമാരിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പരിക്കേറ്റവരെ എത്തിക്കുകയായിരുന്നു."

ജീവനക്കാരുടെ കൺമുന്നിൽ ഇപ്പോഴുമുള്ളത് ചോരയിൽ കുളിച്ചു കിടന്ന ആ യുവാക്കളുടെ മുഖമാണ്. കുറച്ചുകൂടി മുൻപെങ്കിലും അവരെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷേ ആ ജീവൻ രക്ഷിക്കാമായിരുന്നു. എന്ന സുധീഷിൻ്റെയും മനുവിൻ്റെയും വാക്കുകളിൽ സമൂഹത്തിൻ്റെ നിർവ്വികാരതയോടുള്ള വലിയൊരു വേദനയുണ്ട്.

ഒടുവിൽ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി അബ്‌ദുള്‍ റഹ്മാൻ

രാജകുമാരിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രാഥമിക ചികിത്സ നൽകിയ ശേഷമാണ് വിദഗ്‌ധ ചികിത്സയ്ക്കായി ഇവരെ തമിഴ്നാട്ടിലെ തേനി മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് മാറ്റിയത്. എന്നാൽ, തലയ്ക്കേറ്റ ഗുരുതരമായ പരിക്കിനെ തുടർന്ന് ആന്തരിക രക്തസ്രാവം ഉണ്ടായ പൂപ്പാറ കോളനി സ്വദേശി പീർ മുഹമ്മദിന്റെ മകൻ അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ (22) ഇന്നലെ രാത്രി 11.30-ഓടെ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങുകയായിരുന്നു.
അപകടത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ പൂപ്പാറ എസ്റ്റേറ്റ് എച്ച്.എം.എൽ ലൈൻസിൽ താമസിക്കുന്ന തിലങ്കറുടെ മകൻ വിശ്വ (25) ഇപ്പോഴും തേനി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ ചികിത്സയിലാണ്. ഇവരുടെ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന പൂപ്പാറ സ്വദേശി ധന്യയുടെ മകൻ ആൽബിൻ (22) നിസാര പരിക്കുകളോടെയാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത്.

ദുരൂഹത നീക്കാൻ പൊലീസ് അന്വേഷണം

അപകടത്തിൻ്റെ യഥാർഥ കാരണം എന്താണെന്ന് ഇപ്പോഴും വ്യക്തമല്ല. യുവാക്കൾ സഞ്ചരിച്ച ബൈക്കിൻ്റെ പുറകിൽ അജ്ഞാത കാർ വന്നിടിച്ച ശേഷം നിർത്താതെ പോയതാണെന്ന് യുവാക്കളുടെ മാതാപിതാക്കൾ ശക്തമായ സംശയം ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ, ബൈക്കിൻ്റെ നിയന്ത്രണം നഷ്‌ടപ്പെട്ട് റോഡിലേക്ക് മറിഞ്ഞതാണോ എന്ന കാര്യവും പൊലീസ് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്.

സംഭവത്തിൽ രാജാക്കാട് പൊലീസ് മേൽനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. മുരിക്കുംതൊട്ടി ഭാഗത്തെയും സമീപത്തെയും സിസിടിവി (CCTV) ദൃശ്യങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് അപകടസമയത്ത് കടന്നുപോയ വാഹനങ്ങളെ കണ്ടെത്താനുള്ള ഊർജിതമായ അന്വേഷണത്തിലാണ് പൊലീസ്.

അബ്‌ദുള്‍ റഹ്മാൻ്റെ വിയോഗം നാടിനെ കണ്ണീരിലാഴ്ത്തുമ്പോഴും, സമയോചിതമായി ഇടപെട്ട് മൂന്ന് ജീവനുകളെ താങ്ങിയെടുത്ത് ആശുപത്രിയിലേക്ക് പാഞ്ഞ സുധീഷിന്റെയും മനുവിൻ്റെയും ഈ പ്രവൃത്തി വരുംതലമുറയ്ക്കുള്ള വലിയൊരു പാഠപുസ്‌തകമാണ്. നിയമപ്രശ്‌നങ്ങളെ ഭയക്കാതെ റോഡിലെ അപകടബാധിതരെ സഹായിക്കാൻ ഓരോരുത്തരും മുന്നോട്ടുവരണമെന്ന സന്ദേശമാണ് ഈ ബസ് ജീവനക്കാർ നമുക്ക് നൽകുന്നത്.

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TAGGED:

SENAPATHY PRIVATE BUS
സേനാപതി ബസ്
ROAD ACCIDENT IDUKKI
ROAD ACCIDENT
BUS CREW DEMONSTRATES HUMANITY

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