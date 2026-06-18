കൈവശരേഖയുണ്ട്, പക്ഷേ മണ്ണിൽ അവകാശമില്ല; പട്ടയമെന്ന സ്വപ്നം അകലെയായി പ്ലാക്കത്തടം നിവാസികൾ
80 വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പ്, തങ്ങളുടെ ഭൂമിക്ക് പട്ടയം വേണമെന്ന ഈ കുടുംബങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിന് പതിറ്റാണ്ടുകളുടെ പഴക്കം. ഉത്തരം കിട്ടാതെ പ്ലാക്കത്തടം നിവാസികൾ.
Published : June 18, 2026 at 8:48 PM IST
ഇടുക്കി: കൈകളിൽ വനാവകാശ രേഖയുണ്ട്, വില്ലേജിൽ നിന്നുള്ള കൈവശരേഖയുമുണ്ട്. പക്ഷേ, സ്വന്തം മണ്ണിൽ പൂർണ അവകാശം സ്ഥാപിക്കാൻ 'പട്ടയം' എന്ന ആധാരരേഖ മാത്രം ഇവർക്കിന്നും കിട്ടാക്കനിയാണ്. പീരുമേട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മലയരയ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട തൊണ്ണൂറോളം ആദിവാസി കുടുംബങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന പ്ലാക്കത്തടം ഒരിടത്താവളമല്ല, അവരുടെ എൺപത് വർഷത്തെ ജീവിതവും സംസ്കാരവുമാണ്. എന്നാൽ, തലമുറകൾ ജീവിച്ചുതീർത്ത ഈ മണ്ണിൽ ഒന്നിനും അവകാശമില്ലാത്തവരായി സ്വന്തം മക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും കൃഷിക്കുമായി ഒരു ബാങ്ക് വായ്പ പോലും എടുക്കാനാകാതെ അധികാരികളുടെ കനിവിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഇന്നും ഈ മനുഷ്യർ.
കൊയ്ന തോട്ടത്തിൻ്റെ ചരിത്രം
പ്ലാക്കത്തടത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിന് തിരുവിതാംകൂർ ഭരണകാലത്തോളം പഴക്കമുണ്ട്. 1950-കളിൽ തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ അധീനതയിലായിരുന്ന മുറിഞ്ഞപുഴ, വളഞ്ഞാങ്കാനം മേഖലകളിൽ പടർന്നുപിടിച്ച മലമ്പനിയെ പ്രതിരോധിക്കാനാണ് സർക്കാർ മുൻകൈയെടുത്ത് ഇവിടെ കൊയ്ന (ക്വിനൈൻ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന സസ്യം) കൃഷി ആരംഭിക്കുന്നത്. കൊയ്ന തോട്ടങ്ങളിൽ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാൻ എത്തിയവരായിരുന്നു മലയരയ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആദിവാസികൾ.
പിൽക്കാലത്ത് തോട്ടം നിർത്തലാക്കിയപ്പോൾ, അധ്വാനത്തിന് പ്രതിഫലമെന്നോണം ഇവർക്ക് പ്ലാക്കത്തടം മേഖലയിൽ ഭൂമി തിരിച്ചുനൽകി സർക്കാർ ഇവിടെ താമസിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ഇന്ന് ഇവിടെ ജീവിക്കുന്ന 90-ഓളം കുടുംബങ്ങൾ അന്ന് മണ്ണിൽ ചോരനീരാക്കിയ ആ മനുഷ്യരുടെ മൂന്നാം തലമുറയും നാലാം തലമുറയുമാണ്.
പ്രതിസന്ധിയിൽ ജനങ്ങൾ
2006-ലെ കേന്ദ്ര വനാവകാശ നിയമപ്രകാരം ഇവർക്ക് വനാവകാശ രേഖയും വില്ലേജിൽ നിന്ന് കൈവശരേഖയും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കേരളത്തിലെ നിലവിലെ റവന്യൂ-ബാങ്കിങ് നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് കാർഷിക വായ്പകൾക്കോ, കുട്ടികളുടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായുള്ള ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ലോണുകൾക്കോ അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ ബാങ്കുകൾ കൃത്യമായ റവന്യൂ പട്ടയം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഇവരെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്നു.
കൃഷി മാത്രമാണ് ഞങ്ങളുടെ ഏക ഉപജീവനമാർഗവും വരുമാനവും. ഏലവും കുരുമുളകും കൃഷി ചെയ്യാൻ ഒരു ബാങ്ക് വായ്പ എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും പട്ടയമില്ലാത്തതിനാൽ ബാങ്കുകാർ പടിയിറക്കി വിടുകയാണ്. മക്കളെ നല്ല നിലയിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലാണെന്ന് പ്ലാക്കത്തടം സ്വദേശി പറയുന്നു. സാധാരണക്കാർക്ക് സർക്കാർ നൽകുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങളും ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതികളും പലപ്പോഴും പൂർണമായ പട്ടയരേഖകളുടെ അഭാവത്തിൽ ഇവർക്ക് നിഷേധിക്കപ്പെടുകയോ വൈകുകയോ ചെയ്യുന്നു.
ചുവപ്പുനാടയിൽ കുരുങ്ങി നിവേദനങ്ങൾ
തങ്ങളുടെ ഭൂമിക്ക് റവന്യൂ പട്ടയം അനുവദിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പതിറ്റാണ്ടുകളായി പ്ലാക്കത്തടം നിവാസികൾ റവന്യൂ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റിനും ജനപ്രതിനിധികൾക്കും നിരവധി നിവേദനങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പലതവണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ എത്തി പരിശോധനകൾ നടത്തി മടങ്ങിയതല്ലാതെ അനുകൂലമായ ഒരു നടപടിയും ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല.
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കേരളത്തിൽ വനാവകാശ നിയമപ്രകാരം ഭൂമി ലഭിച്ച പല ആദിവാസി ജനവിഭാഗങ്ങളും നേരിടുന്ന പ്രധാന പ്രതിസന്ധിയാണിത്. വനംവകുപ്പും റവന്യൂവകുപ്പും തമ്മിലുള്ള ഏകോപനമില്ലായ്മയും കർഷക വിരുദ്ധമായ കർശന ബാങ്കിങ് ചട്ടങ്ങളുമാണ് ഈ മനുഷ്യരെ ദുരിതത്തിലാക്കുന്നത്. പതിറ്റാണ്ടുകളായി ഒരേ മണ്ണിൽ ജീവിക്കുന്ന പ്ലാക്കത്തടം നിവാസികളുടെ ഈ ന്യായമായ ആവശ്യത്തിന്മേൽ അടിയന്തരമായി സർക്കാരിൻ്റെയും ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെയും ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട്. അല്ലാത്തപക്ഷം ഒരു ജനതയുടെ വിദ്യാഭാസവും ജീവനോപാധിയും ചുവപ്പുനാടകളിൽ ഒടുങ്ങിപ്പോകും.
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