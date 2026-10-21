ജീവിതമോ കൈവിട്ടു; അധ്വാനഫലത്തിലും കൈയിട്ടുവാരല്, പീരുമേട് തേയിലത്തൊഴിലാളികളുടെ കണ്ണീര്ക്കാഴ്ച
കഴിഞ്ഞ 26 വർഷമായി അടഞ്ഞുകിടക്കുന്ന പീരുമേട് ടീ കമ്പനിയിലെ തൊഴിലാളികളാണ് ഈ ദുരവസ്ഥ നേരിടുന്നത്.
Published : October 21, 2026 at 2:05 PM IST
ഇടുക്കി: തങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചുപോയ മാനേജ്മെൻ്റിനും വിധിക്കും മുന്നിൽ തോറ്റുകൊടുക്കാതെ, പട്ടിണി മാറ്റാൻ തളിരിലകൾ നുള്ളുന്ന ഇടുക്കി പീരുമേട്ടിലെ തോട്ടം തൊഴിലാളികൾ വീണ്ടും ചൂഷണത്തിൻ്റെ കയത്തിലേക്ക്. കമ്പനി പൂട്ടിയതോടെ തെരുവാധാരമായ നിർധന തൊഴിലാളികളുടെ അധ്വാനത്തിന് മേലാണ് ഇപ്പോൾ ഇടനിലക്കാരും ചില തൊഴിലാളി നേതാക്കളും ചേർന്ന് ലാഭക്കൊയ്ത്ത് നടത്തുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ 26 വർഷമായി അടഞ്ഞുകിടക്കുന്ന പീരുമേട് ടീ കമ്പനിയിലെ തൊഴിലാളികളാണ് ഈ ദുരവസ്ഥ നേരിടുന്നത്. ഉടമകൾ പാതിവഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ചുപോയതോടെ തൊഴിലാളി സംഘടനകൾ മുൻകൈയെടുത്ത് തൊഴിലാളികൾക്ക് വീതം വച്ചുനൽകിയ തേയിലച്ചെടികളിൽ നിന്നാണ് ഇവർ ഇന്ന് അന്നം കണ്ടെത്തുന്നത്. എന്നാൽ അതിജീവനത്തിനായി നടത്തുന്ന അധ്വാനത്തിലും ഇരട്ട ചൂഷണമാണ് ഇവർ അനുഭവിക്കുന്നത്.
ഒരുകിലോ കൊളുന്തിന് മൂന്ന് രൂപ!
ഫാക്ടറികൾ ഒരുകിലോ തേയിലക്കൊളുന്തിന് 17 രൂപ വരെ വില നൽകുമ്പോൾ, തൊഴിലാളികളുടെ കൈയിലെത്തുമ്പോഴേക്കും അത് 14 രൂപയായി ചുരുങ്ങുന്നു. കിലോയ്ക്ക് മൂന്ന് രൂപയോളമാണ് ഇടനിലക്കാർ വെറുതെ തട്ടിയെടുക്കുന്നത്. രാപ്പകലില്ലാതെ, അട്ടയുടെ കടിയും കഠിനമായ കാലാവസ്ഥയും സഹിച്ച് അധ്വാനിക്കുന്ന തൊഴിലാളികൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ട ന്യായമായ കൂലിയാണ് യാതൊരു അധ്വാനവുമില്ലാതെ ഇടനിലക്കാരുടെ പോക്കറ്റിലേക്ക് പോകുന്നത്.
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"ഞങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് വെയിലത്തും മഴയത്തും നിന്ന് നുള്ളിയെടുക്കുന്ന കൊളുന്തിനാണ് ഈ വിലക്കുറവ്. ഫാക്ടറിയിൽ കൊടുക്കുന്ന വിലയൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടാറില്ല. ഇടനിലക്കാർ നിശ്ചയിക്കുന്ന തുക വാങ്ങി മിണ്ടാതിരിക്കേണ്ടി വരുന്നു." പീരുമേട് ടീ കമ്പനിയിലെ തൊഴിലാളിയായ പാണ്ട്യൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പങ്കുവച്ച കണ്ണീർകഥയാണ് ഇത്.
നേതാക്കളുടെ അറിവോടെ ചൂഷണം
ഏറ്റവും ദാരുണമായ വസ്തുത ചില തൊഴിലാളി നേതാക്കളുടെ ഒത്താശയോടെയാണ് ഈ ചൂഷണം നടക്കുന്നത് എന്നതാണ്. സംരക്ഷകരാകേണ്ടവർ തന്നെ ഇടനിലക്കാർക്ക് ഒത്താശ പാടുമ്പോൾ, ആർക്ക് മുന്നിലാണ് പരാതി പറയേണ്ടതെന്നറിയാതെ നിസഹായാവസ്ഥയിലാണ് ഇവിടുത്തെ സാധാരണക്കാരായ തൊഴിലാളികൾ.
26 വർഷം മുൻപ് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിതം വഴിയാധാരമായ ഒരു ജനതയുടെ അതിജീവനശ്രമങ്ങളെയാണ് ഈ സംഘടിത ചൂഷണം ഇല്ലാതാക്കുന്നത്. അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളോ കൃത്യമായ വരുമാനമോ ഇല്ലാതെ ദുരിതജീവിതം നയിക്കുന്ന ഈ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യരെ ചൂഷണത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാൻ സർക്കാർ തലത്തിൽ അടിയന്തര ഇടപെടൽ വേണമെന്നാണ് പ്രദേശവാസികളുടെ ആവശ്യം.
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