ദുബായ് മാളിൽ കണ്ട കപ്പലണ്ടി, നാല് സെന്റിൽ സിമി വിളയിച്ച വിസ്മയം; അറേബ്യൻ കപ്പലണ്ടി ഇനി കുറ്റിച്ചലിലും
കപ്പലണ്ടി കൃഷിക്ക് ഇളകിയ മണ്ണുള്ള തീരപ്രദേശ മേഖലയാണ് അനുയോജ്യം എന്നിരിക്കെ തിരുവനന്തപുരം കുറ്റിച്ചൽ സ്വദേശിയായ സിമി ഷാജി എന്ന വീട്ടമ്മ സൃഷ്ടിച്ചത് കാർഷിക മേഖലയിലെ അത്ഭുതവും പുതിയ മാതൃകയുമാണ്.
Published : October 13, 2026 at 2:31 PM IST
അക്കി വിനായക്
തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിലെ കാലാവസ്ഥയിൽ അധികം കൃഷി ചെയ്യാത്ത വിളയിനമാണ് കപ്പലണ്ടി. കൊല്ലം ജില്ലയിലെ തഴവ, കുലശേഖരപുരം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ കപ്പലണ്ടി വ്യാപകമായി കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും കേരളത്തിലുടനീളമുള്ള കർഷകർ അധികം കൈവയ്ക്കാത്ത മേഖലയാണിത്. കപ്പലണ്ടി കൃഷിക്ക് ഇളകിയ മണ്ണുള്ള തീരപ്രദേശ മേഖലയാണ് അനുയോജ്യം എന്നിരിക്കെ തിരുവനന്തപുരം കുറ്റിച്ചൽ സ്വദേശിയായ സിമി ഷാജി എന്ന വീട്ടമ്മ സൃഷ്ടിച്ചത് കാർഷിക മേഖലയിലെ അത്ഭുതവും പുതിയ മാതൃകയുമാണ്.
വർഷങ്ങളായി കാർഷിക മേഖലയിൽ സജീവമാണ് സിമി ഷാജി. ജൈവകൃഷി സമ്പ്രദായവും ടെറസ് ഫാമിങും സിമിയെ തിരുവനന്തപുരത്തെ കർഷകർക്കിടയിൽ പ്രശസ്തയാക്കി. വിജയകരവും സാമ്പത്തികമെച്ചവും ഉറപ്പാക്കുന്ന മേഖലയാണ് കൃഷി എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ സിമി ഷാജിക്ക് പലപ്പോഴും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൃഷി മേഖലയിലെ സമഗ്ര സംഭാവനയ്ക്ക് സംസ്ഥാന- ദേശീയ അംഗീകാരങ്ങളും സിമി ഷാജിയെ തേടിയെത്തി.
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സ്വന്തം പുരയിടത്തിലെ കപ്പലണ്ടി കൃഷി വിളവെടുത്തപ്പോൾ നേടാനായത് മണ്ണറിഞ്ഞ പ്രകൃതി കനിഞ്ഞ ഫലസമ്പത്ത്. നാല് സെൻ്റ് പുരയിടത്തിൽ 150 മൂട് കപ്പലണ്ടി ചെടികളിലൂടെ നേടാനായത് 30 മുതൽ 50 വരെ കിലോഗ്രാം വിളവ്. ഒരു ബദാമിൻ്റെ അത്രയും വലിപ്പമുള്ള അറേബ്യൻ കപ്പലണ്ടിക്ക് മാർക്കറ്റ് വില കിലോയ്ക്ക് 350 മുതൽ 450 രൂപ വരെയാണ്. കഴിഞ്ഞദിവസം വിളവെടുത്ത വാർത്ത സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പങ്കുവെച്ചപ്പോൾ ആവശ്യക്കാർ ഏറെ. സിമി ഷാജിയുടെ കൃഷിരീതിയെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് കപ്പലണ്ടിയെക്കുറിച്ചുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ അറിയാം...
- മലയാളിക്ക് കപ്പലണ്ടി കൊറിയ്ക്കാനും ഷെയ്ക്കുകളിലെ അധികചേരുവയും ആണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രധാന ഭക്ഷണവിഭവങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് കപ്പലണ്ടി. ശാസ്ത്രീയമായി അറിയപ്പെടുന്നത് അരാക്കിസ് ഹൈപ്പോജിയ എന്നാണ്.
- ഉയർന്ന പ്രോട്ടീൻ തന്നെയാണ് മറ്റു നട്സുകളിൽ നിന്നും കപ്പലണ്ടിയെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത്. 100 ഗ്രാം കപ്പലണ്ടിയിൽ 25 ശതമാനം പ്രോട്ടീനും 560 കിലോ കലോറി ഊർജ്ജവും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇതിനു പുറമേ മൂലകങ്ങളായ കാത്സ്യം, മഗ്നീഷ്യം, അയൺ, ഫോസ്ഫറസ്, പൊട്ടാസ്യം, സിങ്ക് എന്നിവയും ഉയർന്ന അളവിൽ ഉണ്ട്. കേരളത്തിൽ ലഭ്യമായ കപ്പലണ്ടിയുടെ സിംഹഭാഗവും ഇന്ത്യയിലെ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് കൃഷി ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ്.
- ഹ്രസ്വകാല വിളയാണ് കപ്പലണ്ടി. 110 മുതൽ 120 ദിവസമാണ് കപ്പലണ്ടിയുടെ വിളവെടുപ്പ്. നല്ല നീർവാർച്ചയുള്ള മണ്ണിൽ കൃഷി ചെയ്യാം. ധാരാളം ജലവും ആവശ്യമില്ല. മഴ അളവിൽ കൂടുതലായാൽ ഒരുപക്ഷേ വേരിലെ കപ്പലണ്ടി കിളിർത്ത് വേണ്ട രീതിയിൽ വിളവ് കിട്ടാതെ പോകും. മഴ വേണ്ടത്ര ആവശ്യമില്ലാത്ത കപ്പലണ്ടി ഇനങ്ങളാണ് കേരളത്തിൽ കൃഷി ചെയ്യാൻ മികച്ചത്.
- ഏറ്റവും മികച്ച ഇനങ്ങൾ സ്പാനിഷ് ബഞ്ച് , ജെ എസ് പി 39 ( ഗുജറാത്ത് ജുനഗത്ത് കാർഷിക സർവ്വകലാശാല ) എന്നീ ഇനങ്ങൾ കേരളത്തിലെ കാലാവസ്ഥയ്ക്കും മണ്ണിനും ഉത്തമം. വളരെ പെട്ടെന്ന് വിളവ് കിട്ടുന്ന കുറ്റിച്ചെടി വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന കപ്പലണ്ടി വലിയ വിളവും വലിയ വരുമാനവും നേടിത്തരും.
ഇനി സിമി ഷാജിയുടെ കഥയിലേക്ക്
കൃഷി മേഖലയിൽ സജീവമായ സിമി ഷാജി തൻ്റെ കുടുംബത്തെ സന്ദർശിക്കാനാണ് യുഎഇയിലേക്ക് വിമാനം കയറുന്നത്. ദുബായിലെ പ്രശസ്തമായ ഒരു ഷോപ്പിങ് മാളിൽ നല്ല വലിപ്പമുള്ള കപ്പലണ്ടി കാണാനിടയായി. ഇത്രയും വലിപ്പമുള്ള കപ്പലണ്ടികൾ സാധാരണ വിമാനയാത്രകളിൽ നൽകുന്ന സ്നാക്സ് ഇനങ്ങളിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഷോപ്പിങ് മാളിൽ കപ്പലണ്ടി കണ്ടപ്പോൾ ഇത് നാട്ടിൽ കൊണ്ട് വിളയിക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്നാണ് സിമി ഷാജി ചിന്തിച്ചത്.
വിർജീനിയ എന്ന ഇനത്തിൽപ്പെടുന്ന കപ്പലണ്ടികളാണ് പൊതുവേ വലിപ്പം കൂടിയത്. ആ ഇനം തന്നെയാണ് സിമി നട്ടു പൊട്ടിപ്പിച്ചതും. തൻ്റെ കൃഷിരീതിയെക്കുറിച്ച് സിമി ഷാജി ഇ ടി വി ഭാരതി നോട് പ്രതികരിച്ചത് ഇങ്ങനെ...'വാങ്ങിയ കപ്പലണ്ടി ദുബായിലെ തൻ്റെ റൂമിൽ വച്ചുതന്നെ തോട് പൊട്ടിച്ച് അതിലെ ഈർപ്പം കളയാൻ മണലിൽ ഇട്ട് വാർത്തെടുത്തു. ശേഷം ഉണങ്ങിയ വിത്ത് പൊതിഞ്ഞ് തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിക്കുന്നു.
നാല് സെൻ്റ് പുരയിടത്തിൽ ഒരടി അകലത്തിൽ തടങ്ങൾ എടുത്തു. വിത്ത് നടുന്നതിന് ഒരാഴ്ച മുൻപ് കുമ്മായം വിതറി മണ്ണിൻ്റെ പുളിപ്പ് കളഞ്ഞു. ശേഷം അടിവളമായി കോഴിക്കാഷ്ടവും ഉണങ്ങിയ ചാണകവും പരസ്പരം യോജിപ്പിച്ച് മണ്ണിൽ വിതറി. ശേഷം മണ്ണ് ഇളക്കി.
ഒരു ചുണ്ട് വിരൽ ആഴത്തിൽ ഒരുതടത്തിൽ ഒരു വിത്ത്. ഓരോ ദിവസം ഇടവിട്ട് വെള്ളം സ്പ്രേ ചെയ്തു. 2026 ജൂൺ 20 ന് ആയിരുന്നു നടീൽ. കൃത്യം 120 ദിവസം. ഇലകൾ മഞ്ഞയാകുന്നതാണ് വിളവെടുക്കാൻ സമയമായി എന്നതിനുള്ള ലക്ഷണം. ഒക്ടോബർ 12ന് വിളവെടുത്തു. 30 മുതൽ 50 കിലോ വരെ വിളവ്.
വിളവെടുപ്പ് വാർത്ത പുറത്തിറഞ്ഞതോടെ 5 കിലോ വേണം 10 കിലോ വേണം എന്നിങ്ങനെ ആവശ്യക്കാരുടെ ക്യൂ... സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് പോലും ഒരൽപം മാറ്റിവയ്ക്കാൻ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ. 120 ദിവസം കൊണ്ട് നേടിയ വരുമാനമാകട്ടെ ആയിരങ്ങൾ' വൈറ്റ് കോളർ ജോലി മാത്രം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് മാതൃകയും മാർഗനിർദ്ദേശവും ആണ് കൃഷിയിലൂടെ വലിയ വരുമാനം നേടുന്ന ഈ വീട്ടമ്മ.
ശ്രദ്ധിക്കണം ഇക്കാര്യങ്ങള്
അങ്ങനെ ഏതാണ്ട് ജൂൺ 20ന് വിതച്ചു ഒക്ടോബർ 12ന് വിളവെടുത്തു. കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ 120 ദിവസം. ഇല മഞ്ഞയാവുന്നു എന്നതാണ് കായ വളർച്ചയുടെ ലക്ഷണം. ഒന്നിൽ 30 മുതൽ 40 വരെ കായകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി കഴുകി വെയിലത്ത് വെച്ച് കായകൾ ഉണക്കിയെടുക്കാം.
കപ്പലണ്ടി കൃഷിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട്. ചെടിയുടെ വളർച്ചയുടെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ മഞ്ഞനിറത്തിലുള്ള പൂക്കൾ ഉണ്ടാകും. ഈ പൂക്കൾ ഉണങ്ങിയാൽ അവിടെനിന്ന് വേര് പൊടിക്കും. ആ വേരിനെ ഭൂമിയിലേക്ക് കടത്തിവിടുക എന്നുള്ളത് കർഷകൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കർഷകയുടെ ജോലിയാണ്. കാരണം വേരിൽ ആണ് വിള.
പൂവ് ഉണങ്ങി വേര് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ചെടികൾ ഒരൽപം മണ്ണിന് അഭിമുഖമായി ചായിച്ചു കൊടുക്കണം. പൊതുവേ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയുടെ തെക്കൻ മേഖലകളിൽ ഇത്തരം കൃഷികൾ ചെയ്യാൻ അനുയോജ്യമല്ല. പക്ഷേ എൻ്റെ പുരയിടത്തിൽ കുറച്ച് ഇളകിയ മണ്ണുള്ള ഭാഗം ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് കപ്പലണ്ടി കൃഷി സാധ്യമായത്.
കേരളത്തിലെ നിലവിലെ കാലാവസ്ഥ കപ്പലണ്ടി കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമാണെങ്കിലും നമ്മുടെ സാധാരണ കാലാവസ്ഥ കപ്പലണ്ടിക്ക് ഒട്ടും യോഗ്യമല്ല. രണ്ടുദിവസം കൊണ്ടാണ് വിളവെടുപ്പ് പൂർത്തിയാക്കിയത്. വിളവെടുക്കാൻ സഹായികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ചെടിയിൽ നിന്ന് ഊരിയെടുക്കുന്ന ഓരോ കായകളും കണ്ട് ഇത് ബദാം ആണോ എന്ന് ചോദ്യം ഉണ്ടായതായും സിമി ഷാജി പറഞ്ഞു.
കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിൽ മഴപെയ്തത് ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. മണ്ണിനടിയിൽ തന്നെ വിളഞ്ഞ കപ്പലണ്ടികൾ സ്വാഭാവികമായി പൊടിച്ചുപൊങ്ങി. അങ്ങനെ സംഭവിക്കാത്ത പക്ഷം വിളവ് കുറച്ച് അധികം കൂടി ലഭിച്ചേനെ.
ആര്ക്കും ചെയ്യാം
ആർക്കും വഴങ്ങുന്ന ഒരു കൃഷിയാണ് കപ്പലണ്ടി എന്ന് സിമി ഷാജി തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആവശ്യത്തിന് വിപണിയുമുണ്ട്. കൃഷി തന്നെയാണ് സിമിയുടെ പ്രധാന ഉപജീവനമാർഗം. സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ കടന്നുവരവോടെ ഒരു ഇനം വിളവെടുത്താൽ കണ്ണടച്ച് തുറക്കുന്നതിനു മുൻപേ ആണ് വിപണനം. പച്ചക്കറികൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള സ്കൂളിൽ എത്തിച്ചാൽ എത്ര വലിയ അളവിൽ ആണെങ്കിലും വാങ്ങും. രാസവളങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കാത്ത ജൈവ പച്ചക്കറി കൃഷിക്ക് ആവശ്യക്കാർ ഏറെയെന്ന് സിമി ഷാജി ഉറപ്പു പറയുന്നു.
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