മാരുതിയുടെ ബോഡിക്ക് മുകളിൽ ദേശീയ പക്ഷി; പ്രേമാവതി അമ്മയുടെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് അടയിരുന്ന് വിരുന്നുകാരി മയിൽ!
വീട്ടുമുറ്റത്തുള്ള വള്ളി പടർപ്പ് വെട്ടാൻ പ്രേമാവതി അമ്മയുടെ മകൻ വണ്ടിയുടെ ബോഡിക്ക് മുകളിൽ കയറിയപ്പോഴാണ് മയിൽ മുട്ടകൾക്ക് മുകളിൽ അടയിരിക്കുന്നത് ആദ്യം ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടത്.
Published : October 6, 2026 at 4:41 PM IST
രജിത് കുമാര്
കോഴിക്കോട് : പെരുവയൽ പഞ്ചായത്തിലെ വെള്ളി പറമ്പിലെ പനോളി വീട്ടിൽ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി ഒരു അതിഥി എത്തിയിട്ടുണ്ട്. കക്ഷി വെറും അതിഥി മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ദേശീയ പക്ഷിയാണ്. വെറുതെ എത്തിയതല്ല മുട്ടയിട്ട് അടയിരിക്കുകയാണ്. അതും പനോളി പ്രേമാവതി അമ്മയുടെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് വച്ച പഴയ വണ്ടിയുടെ ബോഡിക്ക് മുകളിൽ.
കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു ദിവസം മുമ്പാണ് ഈ വിരുന്നുകാരിയെ വീട്ടുകാർ ആദ്യം കാണുന്നത്. വീട്ടുമുറ്റത്തുള്ള വള്ളി പടർപ്പ് വെട്ടാൻ പ്രേമാവതി അമ്മയുടെ മകൻ വണ്ടിയുടെ ബോഡിക്ക് മുകളിൽ കയറിയപ്പോഴാണ് മയിൽ മുട്ടകൾക്ക് മുകളിൽ അടയിരിക്കുന്നത് ആദ്യം ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടത്. നേരത്തെ മിക്ക ദിവസവും മയിലുകൾ പ്രേമാവതി അമ്മയുടെ വീട്ടുമുറ്റത്തും പരിസരങ്ങളിലും വരാറുണ്ടായിരുന്നു.
വെള്ളം കുടിച്ചും ധാന്യമണികൾ കൊത്തി പെറുക്കിയും വീട്ടു പരിസരത്തൊക്കെ ചുറ്റിക്കറങ്ങും. എന്നാൽ അതിൽപ്പെട്ട പെണ്മയിൽ വീട്ടുമുറ്റത്ത് തന്നെ മുട്ടയിട്ട് അടയിരുന്നു എന്നത് വീട്ടുകാർക്കും നാട്ടുകാർക്കും വലിയ കൗതുക കാഴ്ചയാണ്. അടയിരിക്കുന്ന പെണ്മയിൽചില സമയങ്ങളിൽ തീറ്റ തേടി പുറത്ത് ഇറങ്ങാറുണ്ടെങ്കിലും മിക്ക സമയത്തും വാഹനത്തിൻ്റെ ബോഡിക്ക് മുകളിലെ മുട്ടകൾക്ക് അടയിരിക്കുക തന്നെയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത്.
കൗതുക കാഴ്ച കാണാന് നിരവധി പേർ
സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി സംഭവം പുറത്തറിഞ്ഞതോടെ കൗതുക കാഴ്ച കാണാൻ ധാരാളം പേർ പ്രേമാവതിയുടെ വീട്ടു മുറ്റത്ത് എത്തുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അതൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യാതെയാണ് പെണ്മയിൽ മുട്ടകൾക്ക് അടയിരിക്കുന്നത്. അടുത്തകാലത്തായി നാട്ടിൻപുറങ്ങളിൽ ധാരാളം മയിലുകളെ കാണാറുണ്ടെങ്കിലും ജനവാസ മേഖലയിൽ മയിൽ മുട്ടയിട്ട് അടയിരിക്കുന്നത്മിക്കവർക്കും ഏറെ കൗതുകം നൽകുന്ന കാര്യമാണ്.
ശനിയാഴ്ച മരത്തിൻ്റെ അറ്റം മുറിക്കാനായി കയറിയപ്പോൾ ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു അനക്കം കേട്ടതായി മകന് തന്നോട് പറഞ്ഞു. ആദ്യം പാമ്പ് ആണെന്ന് കരുതി. അനങ്ങുന്ന ജീവി ഏതെന്ന് കണ്ടെത്താന് ആ ഭാഗത്ത് അരിയിട്ട് നോക്കാമെന്ന് മകന് പറയുകയും അങ്ങനെ അരിയെടുത്തുകൊണ്ട് അവിടെ ഇടാന് പോയപ്പോഴാണ് മയിലിൻ്റെ മുട്ട കണ്ടതെന്ന് പ്രേമാവതി അമ്മ പറഞ്ഞു.
ഈ പ്രദേശത്ത് മയിലിൻ്റെ സഹവാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ വലിയ ഒരു അത്ഭുതമാണ് തോന്നിയത്. സാധാരണ വീടിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ കോഴിയും പൂച്ചയുമൊക്കെ വരാറുള്ളത് പോലെ ഒരു മയിൽ വന്നത് ആശ്ചര്യകരമായ കാര്യമാണെന്ന് നാട്ടുകാരനായ ബിജു ശിവദാസ് പറഞ്ഞു.
സംഭവം വനം വകുപ്പിനെ അറിയിച്ചപ്പോൾ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥലത്തെത്തി മുട്ടയിട്ട് അടയിരിക്കുന്ന മയിലിനെ കണ്ടു. എന്നാൽ ഈ അവസ്ഥയിൽ മയിലിനെ വീടിൻ്റെ പരിസരത്ത് നിന്ന് മാറ്റുന്നത് സുരക്ഷിതമല്ലെന്നും മയിൽ തത്കാലം അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെയെന്നുമായിരുന്നു വനം വകുപ്പിൻ്റെ നിലപാട്.
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