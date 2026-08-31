സിപിഐ-സിപിഎം തർക്കം, കാന്തപുരത്തിൻ്റെ പരാമർശം, വന്ദേമാതരം ആലാപനവും; നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി മന്ത്രി പി. സി. വിഷ്ണുനാഥ്
സിപിഐയെ യുഡിഎഫിലേക്ക് ക്ഷണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നും മുൻപ് സിഎംപി, ആർഎസ്പി തുടങ്ങിയ പാർട്ടികൾ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയതുപോലെ സിപിഐയും രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനം എടുക്കട്ടെയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
Published : August 31, 2026 at 2:31 PM IST
എറണാകുളം: സിപിഐ-സിപിഎം തർക്കം, കാന്തപുരത്തിൻ്റെ പരാമർശം, ഓണം വാരാഘോഷ സമാപനത്തിലെ വന്ദേമാതരം ആലാപനം എന്നീ വിഷയങ്ങളിലെ തൻ്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി സംസ്കാരിക മന്ത്രി പി. സി. വിഷ്ണുനാഥ്. എൽഡിഎഫിൽ തുടരാൻ താൽപര്യമില്ലെങ്കിൽ സിപിഐ തുറന്നു പറയട്ടെയെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
പ്രതിപക്ഷ ഉപനേതാവ് പദവിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇടതുമുന്നണിയിൽ സിപിഐ , സിപിഎം തർക്കം തുടരുന്നതിനിടെ ഈ വിഷയത്തിൽ കൊച്ചിയിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദഹം. ഇടതുമുന്നണിയിൽ തുടരുന്ന കാര്യത്തിൽ സിപിഐ രാഷ്ട്രീയ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കണമെന്ന് സംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി പി. സി. വിഷ്ണുനാഥ് പറഞ്ഞു.
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മുന്നണിയിൽ തുടരാൻ താൽപര്യമുണ്ടെങ്കിൽ തുടരട്ടെ, ഇല്ലെങ്കിൽ അത് തുറന്നു പറയാൻ സിപിഐ തയ്യാറാകണം. സിപിഐയെ യുഡിഎഫിലേക്ക് ക്ഷണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നും മുൻപ് സിഎംപി, ആർഎസ്പി തുടങ്ങിയ പാർട്ടികൾ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയതുപോലെ സിപിഐയും രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനം എടുക്കട്ടെയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
സിപിഐയുമായി യുഡിഎഫ് വളരെ കംഫർട്ടബിളാണ്. മുൻപ് കോൺഗ്രസുമായി ഏറെ ഊഷ്മളമായ ബന്ധമുണ്ടായിരുന്ന പാർട്ടിയാണ് സിപിഐ. ദേശീയ തലത്തിൽ കോൺഗ്രസ് നടത്തുന്ന മതേതര പോരാട്ടങ്ങളിൽ എന്നും ഒപ്പം നിന്നിട്ടുള്ള പാർട്ടി ഇപ്പോൾ നേരിടുന്ന അവഹേളനത്തിന് അർഹരല്ല. സിപിഎം നേതാക്കൾ സിപിഐയെ തുടർച്ചയായി പരിഹസിക്കുകയും അധിക്ഷേപിക്കുകയുമാണ്. ഏത് മുന്നണിയിൽ നിൽക്കണമെന്ന് സിപിഐ തീരുമാനിച്ച ശേഷമായിരിക്കും യുഡിഎഫ് ബാക്കി കാര്യങ്ങളിൽ നിലപാടെടുക്കുകയെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
സ്ത്രീ തുല്യത ഉറപ്പാക്കി മുന്നോട്ട് പോകണം
കാന്തപുരം എ.പി. അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാരുടെ വിവാദ പരാമർശത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന്, പരാമർശത്തിനുള്ളിൽ കയറി അഭിപ്രായം പറയുന്നില്ലെന്ന് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. സ്ത്രീകൾ സമൂഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ ധാരകളിലേക്കും കടന്നുവരുന്ന കാലഘട്ടമാണിത്. തുല്യതയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും സർക്കാർ ചെയ്യുന്ന കാലമായതിനാൽ ആ നിലയിൽ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകട്ടെയെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
വന്ദേമാതരം ആലാപനം പ്രോട്ടോക്കോൾ പ്രകാരം
സംസ്ഥാനത്ത് ഉപരാഷ്ട്രപതി പങ്കെടുത്ത പരിപാടിയിൽ വന്ദേമാതരം മുഴുവനായി പാടിയത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ പ്രോട്ടോക്കോൾ പ്രകാരമാണെന്നും രാഷ്ട്രപതിയോ ഉപരാഷ്ട്രപതിയോ വരുമ്പോൾ പ്രത്യേക പ്രോട്ടോക്കോൾ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചതെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. ഇക്കാര്യത്തിൽ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി വ്യക്തമായ നിലപാട് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി വിഷ്ണുനാഥ് പറഞ്ഞു.
സംസ്ഥാന സര്ക്കാരിൻ്റെ ഓണം വാരാഘോഷ സമാപനത്തില് വന്ദേമാതരം പൂർണമായും ആലപിക്കുമെന്ന് വിഷ്ണുനാഥ് നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു. ഉപരാഷ്ട്രപതി പങ്കെടുക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ പ്രോട്ടോക്കോൾ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും ഇത് നിലപാടിൻ്റെ പ്രശ്നമല്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
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