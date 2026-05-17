മന്ത്രിസഭയിലെ പുതിയ മുഖം; പിസി വിഷ്ണുനാഥ് ടൂറിസം, സാംസ്കാരിക മന്ത്രി
2021ൽ കുണ്ടറ മണ്ഡലത്തിൽ മുൻ മന്ത്രി ജെമേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയ മുൻ കെഎസ്യു സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റ്.
Published : May 17, 2026 at 5:24 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: നിയമസഭയിൽ നാലാം തവണയാണെങ്കിലും പിസി വിഷ്ണുനാഥ് മന്ത്രിസഭയിൽ പുതിയ മുഖമാണ്. ആദ്യമായാണ് പിസി വിഷ്ണുനാഥ് മന്ത്രിസ്ഥാനം അലങ്കരിക്കുന്നത്. സതീശൻ മന്ത്രിസഭയിൽ ടൂറിസം, സാംസ്കാരിക മന്ത്രിയായാണ് വിഷ്ണു നാഥിൻ്റെ അരങ്ങേറ്റം.
കെപിസിസി വർക്കിങ് പ്രസിഡൻ്റായ വിഷ്ണുനാഥിനെ കുണ്ടറയിലെ ജനങ്ങള് 2,06,767 വോട്ടുകളുടെ ഭൂരുപക്ഷത്തിനാണ് സഭയിലേക്കെത്തിച്ചത്. ജയത്തിന് പിന്നാലെ മന്ത്രിസ്ഥാനവും വിഷ്ണുനാഥിനെ തേടിയെത്തിയിരിക്കുകയാണ്.
കെഎസ്യു സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റ്, യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റ് എന്നീ നിലകളിൽ നിന്ന് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി, കെപിസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി, വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ചുമതലകളിലേക്കെത്തിയാണ് രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം കെട്ടിപ്പടുത്തത്. 2021ൽ യുഡിഎഫിന്റെ സ്പീക്കര് സ്ഥാനാർഥിയായിരുന്നു പിസി വിഷ്ണുനാഥ്.
എഐസിസി സെക്രട്ടറിയായിരിക്കെ കർണാടക, തെലുങ്കാന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാർട്ടി ചുമതല വഹിച്ചു. 2006ൽ ആദ്യമായി ചെങ്ങന്നൂർ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. പ്രായം കുറഞ്ഞ എംഎൽഎയായി. 2011ൽ ചെങ്ങന്നൂരിൽ നിന്ന് വിജയിച്ചെങ്കിലും 2016ൽ പരാജയപ്പെട്ടു. 2021ൽ കുണ്ടറ മണ്ഡലത്തിൽ മുൻ മന്ത്രി ജെമേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മയെ പരാജയപ്പെടുത്തി.
നിയമസഭയിൽ റോഡ് ക്യാമറ അഴിമതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചയിൽ, മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ്റെ മകൻ്റെ കുടുംബത്തിനെതിരെ പിസി വിഷ്ണുനാഥ് ഗുരുതര ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. ഇത് വലിയ രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾക്കും ബഹളത്തിനും വഴിവെച്ചിരുന്നു.
കുണ്ടറ നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽപ്പെട്ട കണ്ണനല്ലൂർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണോദ്ഘാടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന തർക്കങ്ങളിൽ അന്നത്തെ എംഎൽഎ പിസി വിഷ്ണുനാഥ് ഇടതുപക്ഷ സംഘടനകളുടെ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങള് നേരിട്ടിരുന്നു. പദ്ധതി ഹൈജാക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചെന്നാരോപിച്ചായിരുന്നു ഇടത് സംഘടനകള് പ്രതിഷേധിച്ചത്.
പുത്തൂർ, മാവടി പാലോട്ട് വൈഷ്ണവം വീട്ടിൽ വാട്ടർ അതോറിട്ടി ജീവനക്കാരനായിരുന്ന പരേതനായ ചെല്ലപ്പൻ പിള്ളയുടെയും ലീലയുടെയും ഇളയ മകനാണ്. കന്നഡ കവയിത്രി കനകഹാമയാണ് ഭാര്യ. അന്നപൂർണ്ണേശ്വരി ദേവി മകളാണ്.
അതേസമയം മന്ത്രിസഭാ രൂപീകരണത്തിൽ നേതൃത്വപാടവവും സീനിയോറിറ്റിക്കുമൊപ്പം സാമുദായിക പ്രാതിനിധ്യം കൂടി പരിഗണിക്കുമെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ യുഡിഎഫ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. മറ്റൊരു കാലത്തുമില്ലാത്തത് പോലെ പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നു കൂടി ആളുകൾ വിജയിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട്. ക്രൈസ്തവ മുസ്ലീം പ്രാതിനിധ്യത്തിനൊപ്പം ഇതും പരിഗണിച്ചാണ് മന്ത്രിമാരെ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്. നിലവിൽ കേരളകോൺ്രഗസിന് ഏഴ് എം എൽ എമാരാണുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ യു ഡി എഫ് സർക്കാരിൽ കേരള കോൺഗ്രസിന് രണ്ട് മന്ത്രി സ്ഥാനവും ചീഫ് വിപ്പ് പദവിയും ലഭിച്ചിരുന്നു.
