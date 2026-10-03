50 രൂപയിൽ തുടങ്ങി കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ കലണ്ടർ വരെ; ഇത് ബിദുലയുടെ വിജയഗാഥ
കർണാടക, മഹാരാഷ്ട്ര, ഗോവ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കളിമണ്ണുകൾ വരെ കൂട്ടിക്കലർത്തി പുതിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്താൻ ബിദുലയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞു
Published : October 3, 2026 at 3:23 PM IST
കെ ശശീന്ദ്രൻ
കോഴിക്കോട്: വെറുമൊരു കളിമൺ കൂനയിൽ നിന്ന് വിസ്മയങ്ങൾ മെനഞ്ഞെടുത്ത്, ഒടുവിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വരെ പ്രശംസ പിടിച്ചുപറ്റിയ ഒരു വീട്ടമ്മയുടെ കഥയാണിത്. കോഴിക്കോട് കണ്ണാടിക്കൽ സ്വദേശിനി പിബി ബിദുലയുടെ കാൽനൂറ്റാണ്ട് നീണ്ട ശിൽപയാത്ര വെറുമൊരു വിനോദമല്ല, മറിച്ച് അടങ്ങാത്ത അഭിനിവേശത്തിൻ്റെയും കഠിനാധ്വാനത്തിൻ്റെയും നേർചിത്രമാണ്. തൻ്റെ ജന്മസിദ്ധമായ അഭിരുചിയെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ സംരംഭമാക്കി മാറ്റി സമൂഹത്തിന് മാതൃകയാവുകയാണ് ഈ കലാകാരി.
കളിമണ്ണിൽ വിരിയുന്ന വിസ്മയങ്ങൾ
കർണാടക, മഹാരാഷ്ട്ര, ഗോവ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കളിമണ്ണുകൾ വരെ കൂട്ടിക്കലർത്തി പുതിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്താൻ ബിദുലയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞു. മകളെ ഒരു ഫാർമസിസ്റ്റാക്കാൻ മാതാപിതാക്കൾ ആഗ്രഹിച്ചെങ്കിലും, മൺപാത്ര നിർമാണത്തോടുള്ള അടങ്ങാത്ത താത്പര്യം ബിദുലയെ മറ്റൊരു വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു. തുടർന്ന് കർണാടകയിലെ സെൻട്രൽ വില്ലേജ് പോട്ടറി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് മാസ്റ്റർ ഓഫ് പോട്ടറി ബിരുദം നേടി തൻ്റെ പ്രൊഫഷൻ ഉറപ്പിച്ചു.
" ഏകദേശം ഒരു വർഷം മുമ്പാണ് പ്രതിമയുടെ നിർമാണ പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിച്ചത്. മറ്റ് ജോലി തിരക്കുകൾക്കിടയിലൂടെയും, ഒരു വലിയ ശില്പമായതിനാൽ ഏറെ കഠിനാധ്വാനവും സമയവും എടുത്താണ് ഇതിൻ്റെ നിർമാണം പൂർത്തിയാക്കിയത്. മൂന്ന് ലക്ഷത്തിലേറെ രൂപയോളം നിർമാണച്ചെലവ് വരുന്ന വലിയൊരു വർക്കായിരുന്നിട്ടും, വളരെ തുച്ഛമായ തുക മാത്രമാണ് ഇതിനായി കൈപ്പറ്റിയതെന്ന്" ബിദുല ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
വഴിത്തിരിവായത് ഗാന്ധിപ്രതിമ
2001ൽ ബിദുല നിർമിച്ച ഗാന്ധിജിയുടെ അർധകായ പ്രതിമയാണ് ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു വഴിത്തിരിവായത്. ഈ പ്രതിമ നേരിട്ട് കണ്ട ഖാദി ആൻഡ് വില്ലേജ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് സിഇഒ സിവി പ്രഭാകര കുറുപ്പ് നൽകിയ 500 രൂപ സമ്മാനവും, ഉപരിപഠനത്തിനായുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശുപാർശയും ബിദുലയ്ക്ക് വലിയ ആത്മവിശ്വാസം നൽകി. വിവാഹശേഷവും ഈ രംഗത്ത് തുടരണമെന്ന വ്യവസ്ഥ അംഗീകരിച്ച ഭർത്താവ് ബൈജുനാഥ് നൽകിയ പിന്തുണയും ചെറുതല്ല. എലത്തൂരിലെ തൻ്റെ കടയോട് ചേർത്ത് ബിദുലയ്ക്ക് കളിമൺ നിർമാണത്തിനും വിൽപനയ്ക്കുമായി അദ്ദേഹം പ്രത്യേക സൗകര്യമൊരുക്കി നൽകി. നിലവിൽ വീടിനോട് ചേർന്ന് ബിദുല ക്ലേ സ്റ്റുഡിയോ എന്ന പേരിൽ സ്ഥാപനം നടത്തുകയും, കളിമൺ നിർമാണത്തിൽ താത്പര്യമുള്ള പൊതുജനങ്ങൾക്കായി പരിശീലന ക്ലാസുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
"എൻ്റെ ഭാര്യയാണിത്. അത് കൊണ്ട് സന്തോഷം ഇരട്ടിയാണ്. രാത്രിയും പകലുമില്ലാതെ ഇതിൻ്റെ പുറകെയായിരുന്നു. എനിക്കും കല ഇഷ്ടമാണ്. അവളിലൂടെ അത് കണ്ടപ്പോൾ സന്തഷമായി. എൻ്റെ പൂർണ സപ്പോർട്ട് അവൾക്കുണ്ടാകുമെന്ന്" ഭർത്താവ് ബൈജുനാഥ് പറഞ്ഞു. "ഇന്ന് ഗാന്ധി കൂടുതൽ പ്രസക്തമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനിരിക്കെയാണ് ഇവിടെ ഗാന്ധി പ്രതിമ നിർമിക്കുന്നത്. ഇതിന് പിന്നിൽ ഒരു സ്ത്രീയാണ്. ഒന്നര വർഷത്തിലേറെ യാത്രയും മറ്റും നടത്തി ഗാന്ധിയെ അടുത്തറിഞ്ഞാണ് പ്രതിമ നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്. വളരെ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് " സ്വരം അയൽപക്കവേദി ഭാരവാഹി പറഞ്ഞു.
പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രശംസയും കലണ്ടറിലെ ചിത്രവും
" ഡൽഹിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയ വ്യക്തിയാണ് ബിദുലയെന്ന് വളരെ വൈകിയാണ് അറിഞ്ഞത്. അങ്ങനെയാണ് ഗാന്ധി പ്രതിമ നിർമിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. എല്ലായിടത്തും ഗാന്ധി പ്രതിമയുണ്ട്. പക്ഷേ ഫുൾ പ്രതിമ ഇവിടെ മാത്രമുള്ളുവെന്ന്" സ്വരം അയൽപക്കവേദി ജോയിൻ്റ് സെക്രട്ടറി ബഷീർ വ്യക്തമാക്കി. "കൂറെ നാളത്തെ പരിശ്രമമാണ് ഇന്നലെ അവസാനിച്ചത്. ശില്പിയുടെ മനസാണ് ഇത് കാണുന്നത്. രാത്രിയാണ് അധിക ദിവസവും പണി ചെയ്തിരുന്നത്. പൂർണ തൃപ്തിയാണ് മനസിനെന്ന്" സ്വരം അയൽപക്കവേദി സെക്രട്ടറി ടിടി അജീന്ദ്രൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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ബിദുല നിർമിച്ച ക്ലോക്കും സോപ്പ് ഡിഷും അദ്ദേഹം പ്രത്യേകം പ്രശംസിച്ചു. തുടർന്ന് ഭാരത സർക്കാരിൻ്റെ 2025 സെപ്റ്റംബർ മാസത്തെ കലണ്ടറിൽ പ്രധാനമന്ത്രി മോദിക്കൊപ്പമുള്ള ബിദുലയുടെ ചിത്രം ഇടംപിടിച്ചതും വലിയ അംഗീകാരമായി മാറി. 2013 മുതൽ എക്സിബിഷനുകളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വഴികാട്ടിയായ ഓയ്സ്കയിലെ ഗീതയെയും, എല്ലാ ഘട്ടത്തിലും പൂർണ പിന്തുണ നൽകുന്ന ഭർത്താവ് ബൈജുനാഥ്, മക്കളായ ഘനശ്യാം, ശ്രീപാർവതി എന്നിവരെയും ബിദുല നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു. കരകൗശല രംഗത്ത് പുതിയ ഉയരങ്ങൾ കീഴടക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ കോഴിക്കോട്ടുകാരി.
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