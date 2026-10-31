'ഇത്രയും നികൃഷ്ടമായ വിവാദം ജീവിതത്തിൽ ആദ്യം'; കായികമേളയിലെ ദുരനുഭവത്തിൽ പഴയിടം
കലാമേളകളും കായികമേളകളും നടക്കുമ്പോൾ എല്ലാ വർഷവും ചെറിയ രീതിയിലുള്ള വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്
Published : October 31, 2026 at 10:40 AM IST
കോഴിക്കോട്: സംസ്ഥാന സ്കൂൾ അത്ലറ്റിക്സ് മേളയിൽ നിന്ന് ഇത്തവണ ലഭിച്ചത് മറക്കാനാവാത്ത ദുരനുഭവം എന്ന് പാചക വിദഗ്ധൻ പഴയിടം മോഹനൻ നമ്പൂതിരി. മേളകളിൽ വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്, എന്നാൽ ഇത് തീർത്തും അപ്രതീക്ഷിതവും പിന്നിൽ ഗൂഢാലോചന നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
കലാമേളകളും കായികമേളകളും നടക്കുമ്പോൾ എല്ലാ വർഷവും ചെറിയ രീതിയിലുള്ള വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത്രയും നികൃഷ്ടമായ ഒരു വിവാദം തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണെന്ന് പഴയിടം മോഹനൻ നമ്പൂതിരി പ്രതികരിച്ചു. 2021ൽ കോഴിക്കോട് വച്ചാണ് ആദ്യമായി ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ഹെജിമണി ജാതിവിവേചനം എന്ന രീതിയിലുള്ള ചില വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടായത്. എന്നാൽ പിന്നീട് അതൊക്കെ സ്വാഭാവികമായി അവസാനിച്ചു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും സമാനമായ രീതിയിൽ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത ഒരു വിവാദം ഉണ്ടാക്കി. ഇത് ഒരാളുടെ മാനസികാവസ്ഥയിൽ ചെയ്ത നികൃഷ്ടമായ കാര്യമാണ്. ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ശക്തരായ ആർക്കെങ്കിലും പങ്കുണ്ടെന്നാണ് തൻ്റെ വിശ്വാസമെന്നും പഴയിടം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സുരക്ഷയും നിയമനടപടികളും
ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ കനത്ത ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും പഴയിടം പറഞ്ഞു. അന്ന് രാത്രി തന്നെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും സിസിടിവികൾ സ്ഥാപിക്കുകയും അവ നിരീക്ഷിക്കാൻ പ്രത്യേക ആളുകളെ പൊലീസ് ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. നിയമനടപടികളുടെ ഭാഗമായി എഫ്ഐആറിൻ്റെ കോപ്പി കിട്ടിയതിന് ശേഷം മറ്റ് നടപടികളിലേക്ക് നീങ്ങുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം, ഇതൊരു രാഷ്ട്രീയ ഗൂഢാലോചനയാണോ എന്ന ചോദ്യത്തിന്, അത് രാഷ്ട്രീയക്കാർ പറയേണ്ട കാര്യമാണെന്നും താൻ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇത് ചെയ്തതെന്നും ഒരു പാർട്ടി ഇതിന് പിന്നിലില്ലെന്നും ഈ സംഭവത്തിന് പിന്നിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പുറത്തുവരണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
എറണാകുളം കലോത്സവവും ഭാവിയിലെ തീരുമാനങ്ങളും
അടുത്തതായി എറണാകുളത്താണ് കലോത്സവം വരുന്നത്. ഈ ആശങ്ക നിലനിൽക്കുമ്പോഴും കലോത്സവത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ പോകണം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് എല്ലാവരുമായി സംസാരിച്ച ശേഷം മാത്രമേ അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കൂ എന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. 2006ലാണ് എറണാകുളത്ത് സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന് ആദ്യമായി പാചകം ചെയ്യാൻ എത്തിയത്. അതിനാൽ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും തൃപ്തികരമായാൽ മാത്രമേ ഭാവിയിലെ മേളകളിൽ പാചകം ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കൂ എന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു. നല്ല രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ടുപോയാൽ എറണാകുളം മുതൽ എറണാകുളം വരെ എന്ന ഒരു സ്കൂൾ മേള പാചക ചരിത്രം കൂടി സ്വന്തമാക്കുമെന്നും പഴയിടം മോഹനൻ നമ്പൂതിരി പറഞ്ഞു.
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