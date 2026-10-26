'ഒരു കുഴിയെടുക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല'; കായികമേളയിലെ സൗകര്യക്കുറവിൽ തുറന്നടിച്ച് പഴയിടം
ഭക്ഷണ അവശിഷ്ടങ്ങൾ യഥാസമയം കൃത്യമായി കൈകാര്യം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് വലിയ തലവേദനയായി മാറുമെന്ന് പഴയിടം മോഹനൻ നമ്പൂതിരി
Published : October 26, 2026 at 1:46 PM IST
കെ ശശീന്ദ്രൻ
കോഴിക്കോട്: സംസ്ഥാനത്ത് നടക്കുന്ന 68-ാമത് കായികമേളയുടെ ഊട്ടുപുര അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തതയിൽ വീർപ്പുമുട്ടുകയാണെന്ന് പ്രശസ്ത പാചകവിദഗ്ധൻ പഴയിടം മോഹനൻ നമ്പൂതിരി. മേളയിലെ മറ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം മികച്ച രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴും ഊട്ടുപുരയിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ വലിയ കുറവുകളുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
എൻഐടി ഗ്രൗണ്ടിലാണ് കായികമേളയ്ക്കുള്ള പ്രധാന ഊട്ടുപുര ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇവിടെ വേണ്ട രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണുള്ളത്. ഒരു കുഴിയെടുക്കാൻ പോലും സാധിക്കാത്ത സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത്. ഭക്ഷണ അവശിഷ്ടങ്ങൾ യഥാസമയം കൃത്യമായി കൈകാര്യം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് വലിയ തലവേദനയായി മാറുമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഇതിന് പുറമെ മഴ പെയ്തതോടെ ഊട്ടുപുരയിലേക്കും മറ്റും വാഹനം വരുന്ന വഴികളെല്ലാം പൂർണമായും ചെളിക്കുളമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഇത് പ്രതിസന്ധിയുടെ ആക്കം കൂട്ടുന്നു.
ഗതാഗത സൗകര്യക്കുറവ് പ്രധാന വെല്ലുവിളി
ഭക്ഷണ വിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഗതാഗത സൗകര്യക്കുറവാണെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പ്രധാന ഊട്ടുപുരയിൽ നിന്നും മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ മുതൽ 14 കിലോമീറ്റർ വരെ ദൂരമുള്ള എട്ട് വ്യത്യസ്ത ദിക്കുകളിലേക്കാണ് ഭക്ഷണം എത്തിക്കേണ്ടത്. ഓരോ നേരവും കൃത്യസമയത്ത് ഭക്ഷണം വാഹനങ്ങളിൽ കയറ്റി ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തിക്കുന്നതിൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടുന്നുണ്ടെന്നും പഴയിടം മോഹനൻ നമ്പൂതിരി വ്യക്തമാക്കി. കായിക താരങ്ങൾക്ക് കൃത്യസമയത്ത് ഭക്ഷണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടത് മേളയുടെ വിജയത്തിന് അനിവാര്യമാണ്.
കായികമേള ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തവണ മെനുവിൽ നോൺ വെജ് വിഭവങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ചിക്കൻ, ബീഫ്, കോഴിമുട്ട എന്നിവയാണ് നോൺ വെജ് വിഭാഗത്തിൽ പ്രധാനമായും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇവയുടെ പാചകം പ്രത്യേകമായി തന്നെ മറ്റൊരു വിഭാഗമാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. താൻ അന്നും ഇന്നും എന്നും വെജിറ്റേറിയൻ വിഭവങ്ങൾ മാത്രമേ പാകം ചെയ്യുകയുള്ളൂ എന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കായിക താരങ്ങളുടെ ശാരീരികക്ഷമത നിലനിർത്തുന്നതിന് പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം അനിവാര്യമായതിനാലാണ് ഇത്തവണ മാംസാഹാരത്തിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
വിവാദങ്ങൾക്ക് മറുപടി
കഴിഞ്ഞ സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ നോൺ വെജ് ഭക്ഷണം വിളമ്പാത്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയ വിവാദങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്നിരുന്നു. ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ഹെജിമണി എന്ന രീതിയിലടക്കം അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ അന്ന് കടുത്ത വിമർശനങ്ങൾ ഉയർന്നിരുന്നു. ഇതേക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ, ഇപ്പോൾ ഒരു മണിയും ഇല്ല എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രസകരമായ മറുപടി.
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കായികമേളയുടെ ഭാഗമായി ദിവസേന 8000 പേർ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ എത്തുമെന്നാണ് സംഘാടകർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഇത്തവണത്തെ കായികമേളയുടെ ഊട്ടുപുര നോൺ വെജ് വിഭവങ്ങളാൽ സമ്പന്നമാണ്. എന്നാൽ കൃത്യസമയത്ത് വാഹനങ്ങളും അതുപോലെ മറ്റ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും ലഭ്യമായില്ലെങ്കിൽ അത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ചു. മേളയുടെ സുഗമമായ നടത്തിപ്പിന് അധികൃതർ അടിയന്തരമായി ഇടപെട്ട് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണണമെന്നാണ് ആവശ്യം ഉയരുന്നത്.
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